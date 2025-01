Quất khổng lồ trăm triệu hút nhà giàu chơi Tết 2025

Những ngày này, không khí Tết rộn ràng khắp các tuyến đường, góc phố ở Hà Nội. Các tiểu thương bày bán đủ loại đào, bưởi, quất...phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: Tiền phong Đáng chú ý, có những chậu quất cảnh giá lên tới gần 100 triệu đồng. Ảnh: Suckhoedoisong Theo một số tiểu thương, giá quất dịp giáp Tết 2025 tăng so với năm ngoái, chậu nhỏ tăng khoảng 1 - 2 triệu, chậu to từ 5 - 7 triệu. Ảnh: Công luận Trong khi đó, các sản phẩm quất bonsai kết hợp với gỗ lũa giá dao động từ 60 - 100 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Những năm gần đây, quất ghép gỗ lũa là sản phẩm độc đáo, được “giới nhà giàu” chọn mua. Ảnh: Dân Việt Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của bão nên hàng quất bonsai đẹp cũng hiếm và khó mua. Ảnh: Công luận Nhiều chậu quất được bài trí công phu được nhiều khách hàng quan tâm. Ảnh: Dân Việt Ngoài các chậu quất khổng lồ, dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) còn bày bán các chậu quất cỡ trung và mini. Ảnh: Công luận Mỗi chậu quất cảnh cỡ trung dao động từ 1 - 4 triệu đồng, tùy vào độ đẹp của từng thế cây. Ảnh: Công thương Những chậu quất được chăm sóc kỹ lưỡng nên cho quả đều, màu sắc bắt mắt. Ảnh: Suckhoedoisong

