Vén màn nội dung thần bí của Bản thảo Biển Chết cổ đại

1. Phát hiện tình cờ. Bản thảo Biển Chết được phát hiện vào năm 1947 bởi một cậu bé chăn cừu Bedouin khi đang tìm kiếm con cừu lạc trong hang động gần Biển Chết ở khu vực Qumran, Palestine. Ảnh: Pinterest. 2. Niên đại hơn 2.000 năm. Các bản thảo có niên đại từ thế kỷ thứ 3 TCN đến thế kỷ thứ 1 SCN, tức là khoảng thời gian trước và ngay sau thời kỳ của Chúa Giê-su. Ảnh: Pinterest. 3. Số lượng bản thảo khổng lồ. Hơn 900 bản thảo hoặc mảnh vụn của các văn bản đã được tìm thấy trong 11 hang động khác nhau ở khu vực Qumran. Ảnh: Pinterest. 4. Ngôn ngữ viết. Các bản thảo chủ yếu được viết bằng tiếng Hebrew cổ, tiếng Aramaic và một số ít bằng tiếng Hy Lạp. Ảnh: Pinterest. 5. Nội dung đa dạng. Bản thảo bao gồm các văn bản tôn giáo (Kinh Cựu Ước), luật pháp, các tài liệu giáo lý, và các bài thơ, cũng như các văn bản ngoài Kinh Thánh. Ảnh: Pinterest. 6. Tài liệu tôn giáo quan trọng nhất. Bản thảo Biển Chết chứa một số bản sao sớm nhất của các phần trong Kinh Cựu Ước, bao gồm Sách Isaiah, Sách Thi thiên và Sách Lê-vi. Ảnh: Pinterest. 7. Bản sao gần như hoàn chỉnh của Sách Isaiah. Một trong những bản thảo nổi bật nhất là cuộn Sách Isaiah, dài khoảng 7,3 mét và là bản sao gần như hoàn chỉnh của sách này. Ảnh: Pinterest. 8. Phát hiện mang tính cách mạng về Kinh Thánh. Các bản thảo đã chứng minh rằng nội dung của Kinh Thánh đã được bảo tồn rất chính xác qua hàng nghìn năm, với rất ít thay đổi so với các bản sao hiện đại. Ảnh: Pinterest. 9. Người cất giữ. Người ta tin rằng các bản thảo được cất giữ bởi cộng đồng Essenes, một nhóm Do Thái tu sĩ sống ẩn dật tại khu vực Qumran. Ảnh: Pinterest. 10. Lưu trữ trong hũ đất nung. Các bản thảo được lưu trữ trong các hũ đất nung để bảo vệ khỏi độ ẩm và ánh sáng, góp phần giúp chúng tồn tại qua hàng thiên niên kỷ. Ảnh: Pinterest. 11. Phân tích bằng Carbon-14. Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng Carbon-14 để xác minh rằng các bản thảo có từ hơn 2.000 năm trước. Ảnh: Pinterest. 12. Bị phân tán khắp thế giới. Sau khi được phát hiện, các bản thảo đã bị buôn bán, phân tán, và được lưu giữ tại nhiều viện bảo tàng và trường đại học trên khắp thế giới. Ảnh: Pinterest. 13. Số lượng mảnh vụn lớn. Nhiều bản thảo chỉ tồn tại dưới dạng các mảnh vụn nhỏ, và việc ghép nối chúng lại với nhau là một công việc phức tạp như lắp ráp một bộ xếp hình khổng lồ. Ảnh: Pinterest. 14. Ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Bản thảo Biển Chết không chỉ giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về tôn giáo Do Thái và Thiên Chúa giáo, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về xã hội và văn hóa của khu vực này cách đây 2.000 năm. Ảnh: Pinterest. 15. Bảo quản tại Đền Sách. Ngày nay, nhiều bản thảo quan trọng được trưng bày tại Đền Sách (Shrine of the Book) ở Bảo tàng Israel tại Jerusalem, nơi có điều kiện tối ưu để bảo tồn hiện vật dạng này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

