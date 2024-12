“Địch đã tiếp cận khu vực thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk chưa đầy 10 km, ngày nào cũng diễn ra những trận đánh ác liệt”, Nikolai Koval, phụ trách tuyên truyền của Lữ đoàn tác chiến số 14 Red Kalina, đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Koval cho biết: “Kẻ thù đã dùng hết sức lực để tiến gần hơn đến Pokrovsk, họ đã tiến rất gần đến chưa đầy 10km - khoảng6 km tới Pokrovsk". Theo Koval, Quân đội Nga (RFAF) liên tục tung các mũi tấn công với số lượng 40-50 người, đẩy lùi Quân đội Ukraine (AFU) về phía sau. “Mặc dù AFU tiêu diệt 5-10 lính RFAF trong mỗi cuộc tấn công đó, nhưng những tổn thất này không ngăn cản được quân Nga tiến lên. Ngay khi một nhóm tiến vào, chúng tôi đẩy lùi, nhưng một nhóm khác lại tiến lên và cứ thế hàng ngày, các cuộc tấn công liên tục với sự tham gia của pháo binh và UAV FPV”, Koval cho biết thêm. Koval nhấn mạnh rằng, kẻ thù bằng nhiều phương pháp khác nhau, đang cố gắng tiến vào thành phố và nếu hai tháng trước “chỉ đối đầu”, tức là RFAF tiến về phía trước nhiều nhất có thể, chịu tổn thất nặng nề, thì bây giờ RFAF đã bắt đầu vòng qua thành phố từ hai bên sườn, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. “Kẻ thù gần đây đã bắt đầu sử dụng xe ô tô địa hình (ATV), mô tô và xe bán tải, giúp RFAF di chuyển nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đối với các thiết bị hạng nặng như xe tăng và xe bọc thép, RFAF chỉ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, từ các trận địa kín”, Koval cho biết. Đại tá AFU Sergei Grabsky cho biết, RFAF đang cố gắng vượt qua thành phố Pokrovsk và cắt nguồn cung cấp cho Quân đội Ukraine trong thành phố từ vùng Dnepropetrovsk. Theo ông, RFAF không còn tấn công trực diện vào thành phố nữa, mà đang tích cực tiến dọc theo sông Solona. Như vậy RFAF đang cố gắng vượt qua Pokrovsk theo hướng nam và có thể tấn công thành phố từ phía tây. Ông Grabsky cho rằng, RFAF có hai nhiệm vụ, thứ nhất là tiếp cận biên giới vùng Dnepropetrovsk; thứ hai là đột phá đường cao tốc từ phía tây, để cắt đứt nguồn cung cấp cho Pokrovsk từ vùng Dnepropetrovsk. Đó là lý do tại sao tình hình ở đó lại kịch tính đến vậy. Kênh Deep State của Ukraine cho biết, các nhóm trinh sát của RFAF đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam Pokrovsk và đã đụng AFU tại đây. Theo Deep State, nguyên nhân dẫn đến sự xâm nhập nhanh chóng của lính trinh sát RFAF vào thành phố, là do mất đi một khu vực kiên cố rộng lớn ở làng Shevchenko. “Khả năng hoạt động của các nhóm trinh sát chiến đấu (DRG) của RFAF là rất cao; có thông tin chưa được xác nhận về DRG trên một trong những con phố bên ngoài ở Pokrovsk”, trung đội trưởng của Tiểu đoàn Quốc gia Aidar, có tên Stanislav Bunyatov thông báo. Thông tin trên cũng được xác nhận bởi một chiến binh truyền thông khác của AFU với ký hiệu Alex. Theo ông, RFAF đang bắt đầu tiến vào khu vực phía nam Pokrovsk và đang rất gần thành phố. Kênh DeepState, liên kết với Tổng cục Tình báo AFU chỉ ra trên bản đồ của mình sự hiện diện của RFAF chỉ cách thành phố hai km. Trước đó truyền thông Ukraine cho biết, AFU đã bỏ các vị trí phòng thủ kiên cố ở làng Shevchenko, phía nam Pokrovsk, do không có đủ lính bộ binh. Việc này giúp RFAF chiếm làng Shevchenko mà không cần phải đổ máu; do vậy, cuộc tấn công trực tiếp vào Pokrovsk có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến ban đầu. Theo kênh cá nhân của Yu Butusov, một tuyên truyền viên của Ukraine cho biết, trong những tháng gần đây, một “khu vực kiên cố vững chắc của AFU đã được xây dựng ở phía nam Pokrovsk với chi phí vài chục triệu hryvnia (tiền Ukraine). Tuy nhiên, RFAF đã nhanh chóng chiếm được nó hầu như không cần giao tranh, đó chính là khu vực phòng thủ ở làng Shevchenko”. Theo Butusov, “người Nga đã chiếm được khu vực kiên cố này, nguyên nhân là quân của ta không được đưa đến đó, do các quyết định chỉ huy chưa thỏa đáng”. Một nhà báo Ukraine chỉ trích mệnh lệnh của chỉ huy Ukraine vì hàng chục triệu hryvnias bỏ ra đã bị lãng phí: “Họ chỉ đơn giản là tặng khu vực kiên cố cho RFAF”. Nhưng việc AFU thất thủ ở làng Shevchenko không phải do họ không để quân đến, mà chính xác là họ không còn bộ binh để đưa đến. Hãng tin Mỹ CNN trong cuộc phỏng vấn một chỉ huy Ukraine chiến đấu ở Pokrovsk nói rằng, họ phải sử dụng UAV FPV để thay lính bộ binh chiến đấu vì không có quân. Kênh Rybar của Nga cho biết, RFAF gần như đã áp sát Pokrovsk từ phía nam, tiến công cả từ làng Shevchenko vừa chiếm được và khu vực Lysovka và Dachenskoye. Tại các đầu cầu này, hỏa khí đi cùng của bộ binh như súng cối 82 mm hay ĐKZ cũng có thể bắn vào các vị trí của AFU trong thành phố. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Deep State, CNN).

