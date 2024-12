Quân đội Ukraine (AFU) bảo vệ thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk, đang thiếu quân số trầm trọng và lo ngại Quân đội Nga (RFAF) sẽ đột phá đáng kể. Do thiếu số lượng bộ binh cần thiết, các đơn vị chiến đấu AFU buộc phải sử dụng UAV FPV để ngăn chặn các đơn vị RFAF đang tiến công. Hãng tin Mỹ CNN phỏng vấn một số chỉ huy AFU ở mặt trận Pokrovsk cho biết, “nhiều binh sĩ xung quanh Pokrovsk đã đưa ra đánh giá gay gắt về cuộc tấn công hiện tại của Nga và triển vọng của chính họ trong khu vực trong những tháng tới”. Cần lưu ý rằng, sự thiếu hụt quân số này của AFU đã được cảm nhận ở Pokrovsk trong vài tuần nay và các chiến thuật lắt léo của RFAF đang tiếp tục cho thấy thành công của họ, khi liên tiếp tràn ngập các ngôi làng ở phía nam Pokrovsk. Chỉ huy đơn vị UAV của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 với biệt danh "Vostok", hoạt động tại khu vực Pokrovsk cho biết, "Tình hình rất nguy cấp... Chúng tôi không có đủ bộ binh để chiến đấu, trong khi UAV FPV thực hiện công việc của lính bộ binh. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường thấy những tình huống mà kẻ thù xâm nhập như vào chốn không người". Một tay súng trinh sát bắn tỉa thuộc Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 của AFU, với biệt danh "Kashchei", cho biết RFAF đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, “Tôi không thể nói chính xác bao giờ họ sẽ tấn công, nhưng hiện tại, họ đang di chuyển quân đến gần tiền tuyến nhất có thể. Và rồi đến một lúc nào đó, tất cả họ sẽ tấn công”. Một tay súng bắn tỉa trinh sát khác với biệt hiệu “Kotya” thừa nhận rằng anh ta “mệt quá”: "Tôi yêu công việc của mình, nhưng chúng tôi cần những người trẻ khác cũng yêu thích công việc này. Đất nước của chúng tôi đã thức tỉnh, nhưng nhiều người thì không. Chúng tôi đang chết dần ở đây". Theo CNN, viễn cảnh các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu, khi ông Donald Trump lên nắm quyền vào tháng 1 tới đây, không mấy an ủi đối với bất kỳ ai ở đó. "Đóng băng cuộc chiến này là con dao hai lưỡi... Chúng ta sẽ từ bỏ mảnh đất mà bạn bè tôi đã hy sinh, hay chúng ta tiếp tục giành chiến thắng và mất thêm nhiều bạn bè hơn nữa? Nếu hai ông Trump và ông Putin bắt tay nhau, Ukraine sẽ mất tất cả”, Kotya nói. Trong cuộc phỏng vấn trước, trung đội trưởng của Lữ đoàn tấn công số 24 Aidar, có tên là Stanislav Bunyatov, nói rằng quân Nga đã đến rất gần thành phố Pokrovsk, "còn khoảng 5,5 km nữa là đến thành phố". Nhưng tới thời điểm hiện tại, RFAF chỉ còn cách thành phố 2 km. Theo nhà phân tích quân sự Ukraine Denis Popovich, sau khi chiếm được Kurakhove, RFAF sẽ bắt đầu chuyển quân tiếp viện và rất có thể sẽ mở cuộc tấn công vào Pokrovsk. “Các hoạt động tấn công không dừng lại ở hầu hết các khu vực đông dân cư, cả ở phía nam Pokrovsk và phía tây nam”, Popovich cho biết. Trang Topwar của Nga cho biết, các mũi xung kích của RFAF đã tiến vào phần phía bắc của làng Dachenskoye, cách Pokrovsk vài km về phía nam. Điều này cho thấy sườn phía nam của hệ thống phòng thủ của AFU theo hướng này đã bị thu hẹp đến mức giới hạn. Trước sức ép tiến công của RFAF, quân Ukraine phòng thủ ở hướng nam Pokrovsk bị tổn thất nặng, buộc phải rút lui ngày càng gần về phía thành phố. Trong khi RFAF đang kéo căng hàng phòng ngự của đối phương, tiến về phía tây nam Pokrovsk. Vào ngày 11/12, Cụm quân Trung tâm của RFAF đang tấn công vào các vị trí của AFU, nằm giữa các làng Shevchenko và Pokrovsk, cũng như ở vùng ngoại ô phía nam của chính Pokrovsk. Được biết, các nhóm xung kích của RFAF đang tiến tới khúc cua hình chữ Z của đường T0515, nằm ở phía nam thành phố, và sắp kiểm soát một phần rừng trồng nơi các đơn vị AFU đang ẩn náu. Từ khúc cua này đến tiểu khu Lazurny chỉ cách chưa đầy 2 km theo đường thẳng. Lính AFU viết trên mạng xã hội rằng, súng cối của RFAF đã bắn vào Pokrovsk. Cũng có thông tin cho rằng, AFU đã thiết lập một khu vực phòng ngự kiên cố vững chắc ở khu vực Pokrovsk, nhưng không có đủ quân chốt giữ các vị trí này. Kết quả là những trận địa này đã bị các đơn vị của Cụm quân Trung tâm RFAF chiếm giữ mà “không cần giao tranh”. Các nhà phân tích Ukraine cho rằng, do Bộ chỉ huy AFU ở Pokrovsk thiếu các quyết định phù hợp, khiến một khu vực kiên cố quan trọng đã bị mất; mặc dù khu vực này đã được chính quyền Ukraine chi một khoản kinh phí đáng kể để xây dựng các công sự phòng thủ kiên cố. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN, TASS).

