Tên lửa Iskander-M của Nga diệt 85 “cá lớn” Ukraine và phương Tây

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/4 cho biết, vào lúc 18:49 (giờ Moscow) ngày 4/4, quân đội Nga (RFAF) đã phóng một tên lửa “có độ chính xác cao”, mang theo đầu đạn nổ mạnh vào một khách sạn ở Krivoy Rog (được gọi là Krivyh ở Ukraine) thuộc tỉnh Dnipropetrovsk (Dnipro), nơi quân đội Ukraine (AFU) gặp gỡ các cố vấn phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công đã tiêu diệt 85 sĩ quan Ukraine và cố vấn quân sự nước ngoài và làm hư hỏng 20 phương tiện. Còn tờ Pravda của Ukraine đưa tin, tên lửa đạn đạo của Nga đã tấn công một trung tâm dân cư ở Krivyh, làm 18 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương; nhưng sau đó xóa thông tin này. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cơ quan tình báo của Nga đã phát hiện ra các sĩ quan AFU và phương Tây đã tổ chức các cuộc họp bí mật tại Krivoy Rog. Sau khi cuộc họp giữa kết thúc, họ sẽ đến một nhà hàng để ăn tối. Tin tức tình báo nhanh chóng được báo cáo tới bộ tư lệnh tiền phương RFAF và tên lửa đạn đạo Iskander đã cơ động vào trận địa, sẵn sàng phóng tên lửa. Lúc này hệ thống tác chiến điện tử của Nga bắt đầu tìm kiếm trận địa tên lửa phòng không của AFU, xung quanh thành phố Krivoy Rog. Do hệ thống tên lửa phòng không của AFU, không thể lúc nào cũng bật radar trinh sát, bởi vì một khi radar được bật, RFAF có thể nhanh chóng phát hiện tín hiệu và phóng tên lửa chống bức xạ. Do đó, để tránh tên lửa bức xạ chống radar của Nga, hệ thống radar phòng không của AFU sẽ không hoạt động liên tục. Chỉ khi tên lửa có độ nguy hiểm cao, xuất hiện trong phạm vi khu vực phục kích được chỉ định, thì radar trinh sát mới bật chế độ tìm kiếm, phóng tên lửa đánh chặn rồi lập tức rút lui. Sau khi xác nhận không có hệ thống chống tên lửa Patriot nào xung quanh thành phố Krivoy Rog, chỉ có thể sử dụng các hệ thống phòng không dã chiến thông thường; RFAF bắt đầu tiến hành các biện pháp đối phó điện tử và thực hiện can thiệp tín hiệu vệ tinh toàn diện, vào khu vực mà tên lửa dự kiến tấn công. Mở kênh tấn công cho tên lửa đạn đạo Iskander. Khung thời gian xuất hiện sau 6:30 tối, khi một số lượng lớn sĩ quan AFU và phương Tây sẽ ăn tối tại nhà hàng Magellan của thành phố Krivoy Rog. Lúc này tên lửa đạn đạo Iskander của Nga mới khai hỏa, rời bệ phóng, lao về phía mục tiêu với tốc độ 2.100 mét/giây. Để tránh việc báo động các hệ thống phòng không của Ukraine xung quanh thành phố Krivoy Rog và tạo ra ảo giác rằng, quân Nga đã “tắt máy nghỉ việc”; trước đó, RFAF đã không phát động tấn công bằng UAV tự sát tầm xa hay tên lửa nào vào các mục tiêu của Ukraine. Vào lúc 6:49 tối, khi các sĩ quan AFU và cố vấn NATO ổn định trong nhà hàng Magellan, tên lửa đạn đạo Iskander của Nga mang đầu đạn nổ mạnh nặng 500 kg, đã xuyên thủng mái nhà và phát nổ trong nhà hàng. Phía Nga cho biết lần này Ukraine mất tới 85 sĩ quan AFU và cố vấn quân sự và nước ngoài, thậm chí 20 xe cơ giới bên ngoài nhà hàng cũng bị phá hủy. Còn ông Oleksandr Virkul, giám đốc Cơ quan quản lý quân sự thành phố Krivoy Rog của Ukraine, cho biết tên lửa của Nga đã bắn trúng một tòa nhà chung cư ở khu dân cư Krivoy Rog, làm hư hại một số tòa nhà chung cư và khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em. Sau đợt tấn công bằng tên lửa Iskander-M, RFAF bắt đầu phát động đợt tấn công một căn cứ huấn luyện quân sự của Ukraine gần Kiev, nơi có một đơn vị huấn luyện sử dụng UAV của AFU đang đồn trú. Ngoài ra, vào lúc 12:00 đêm ngày 4/4, RFAF tấn công vào một căn cứ huấn luyện, một kho đạn nhỏ, gây ra các vụ nổ. Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko, cho biết thời gian qua, RFAF không ngừng tăng cường khả năng tấn công bằng tên lửa. Vào tháng 3, quân đội Nga đã phóng 83 tên lửa đạn đạo và hành trình vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Ukraine. Số lượng các cuộc tấn công bằng UAV tự sát tầm xa Geran-2, của Nga trong tháng 3 cũng tăng hơn 50% so với tháng 2. Nga đang sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tự sát tầm xa, để buộc Ukraine phải nhượng bộ. Dựa trên số vụ phóng tên lửa trong tháng 3, RFAF có thể sẽ phóng 1.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine một năm. Không chỉ tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine, RFAF còn sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình tấn công quân Ukraine ở tiền tuyến. Như vậy, RFAF tiêu thụ ít nhất 2.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mỗi năm. Để tăng cường khả năng tấn công tên lửa, Nga tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tên lửa và tăng số lượng tên lửa đạn đạo chiến thuật nhập khẩu từ Triều Tiên. Sau xung đột Ukraine, xuất khẩu tên lửa và đạn pháo đã trở thành nguồn thu lớn nhất và là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Triều Tiên. Ngoài việc làm việc theo ca 24 giờ để tăng sản lượng, Triều Tiên còn đang xây dựng các nhà máy tên lửa mới. (nguồn ảnh Topwar, Sohu, Ukrinform, TASS).

