"Tóm gọn" Porsche 911 GT3 RS màu độc của đại gia Sài Gòn

Chiếc Porsche 911 GT3 RS của đại gia Sài Gòn này là dòng siêu xe hiệu năng cao, tập trung vào trải nghiệm đường đua thay vì đơn thuần chỉ dạo phố. Chính vì điều này mà không ít đại gia Việt đã chi hàng chục tỷ đồng để mang về nước khoảng 6 chiếc, tất cả đều thuộc bản 991, với 2 biến thể 991.1 và 991.2. Chủ nhân đã chọn mua chiếc xe Porsche 911 GT3 RS thế hệ 991.2 với nhiều tùy chọn đắt tiền, khiến giá xe tiêu chuẩn chỉ từ 13,95 tỷ đồng đã lên đến hơn 15 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS này gây bắt mắt khi sở hữu màu sơn Lizard Green, bộ áo có giá 270,9 triệu đồng, dù sở hữu màu sơn rất đẹp nhưng đa phần ngoại thất của xe ít được tiếp xúc với ánh nắng do chủ nhân hay để dưới hầm xe. Nhưng mới đây, chiếc xe Porsche 911 GT3 RS màu Lizard Green đã bị bắt gặp trên đường, và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với giới mê xe. Ngoài ra, ngoại thất xe cũng được độ thêm rất nhiều chi tiết carbon, mang đến diện mạo sắc sảo hơn cho xe. Bên trong siêu xe Porsche 911 GT3 RS có màu Lizard Green, chúng ta cũng thấy màu sắc này xuất hiện bên trong khoang lái của xe ở mặt lưng ghế ngồi, tay nắm cửa bằng nylong, dây đai an toàn cùng một số điểm nhấn khác như chỉ may vô lăng, bảng táp-lô, ghế và 2 sọc màu xanh Lizard Green ở cần số của xe. Vì thuộc biến thể 991.2, siêu xe Porsche 911GT3 RS này có động cơ đã được "thông nòng" tăng thêm 20 mã lực ở công suất. Cụ thể, xe sở hữu khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa 520 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số PDK 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Porsche 911 GT3 RS mang màu sơn "tắc kè" Lizard Green rất độc đáo và nổi bật có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với đời trước và vận tốc tối đa của siêu xe này tăng thêm 2 km/h lên mức 312 km/h. Video: Porsche 911 GT3 RS màu độc của đại gia Sài Gòn

Chiếc Porsche 911 GT3 RS của đại gia Sài Gòn này là dòng siêu xe hiệu năng cao, tập trung vào trải nghiệm đường đua thay vì đơn thuần chỉ dạo phố. Chính vì điều này mà không ít đại gia Việt đã chi hàng chục tỷ đồng để mang về nước khoảng 6 chiếc, tất cả đều thuộc bản 991, với 2 biến thể 991.1 và 991.2. Chủ nhân đã chọn mua chiếc xe Porsche 911 GT3 RS thế hệ 991.2 với nhiều tùy chọn đắt tiền, khiến giá xe tiêu chuẩn chỉ từ 13,95 tỷ đồng đã lên đến hơn 15 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS này gây bắt mắt khi sở hữu màu sơn Lizard Green, bộ áo có giá 270,9 triệu đồng, dù sở hữu màu sơn rất đẹp nhưng đa phần ngoại thất của xe ít được tiếp xúc với ánh nắng do chủ nhân hay để dưới hầm xe. Nhưng mới đây, chiếc xe Porsche 911 GT3 RS màu Lizard Green đã bị bắt gặp trên đường, và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với giới mê xe. Ngoài ra, ngoại thất xe cũng được độ thêm rất nhiều chi tiết carbon, mang đến diện mạo sắc sảo hơn cho xe. Bên trong siêu xe Porsche 911 GT3 RS có màu Lizard Green, chúng ta cũng thấy màu sắc này xuất hiện bên trong khoang lái của xe ở mặt lưng ghế ngồi, tay nắm cửa bằng nylong, dây đai an toàn cùng một số điểm nhấn khác như chỉ may vô lăng, bảng táp-lô, ghế và 2 sọc màu xanh Lizard Green ở cần số của xe. Vì thuộc biến thể 991.2, siêu xe Porsche 911GT3 RS này có động cơ đã được "thông nòng" tăng thêm 20 mã lực ở công suất. Cụ thể, xe sở hữu khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa 520 mã lực. Động cơ kết hợp cùng hộp số PDK 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Porsche 911 GT3 RS mang màu sơn "tắc kè" Lizard Green rất độc đáo và nổi bật có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với đời trước và vận tốc tối đa của siêu xe này tăng thêm 2 km/h lên mức 312 km/h. Video: Porsche 911 GT3 RS màu độc của đại gia Sài Gòn