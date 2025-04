Vào ngày 2/4, tại quận Suzhasky thuộc tỉnh Kursk của Nga, quân đội Nga (RFAF) đã tiến hành chiến dịch dọn dẹp quân đội Ukraine (AFU) còn sót lại ở khu vực biên giới và đang dần ổn định tình hình. Quân Nga đã dọn sạch tàn quân của bộ binh và xe bọc thép Ukraine, còn ẩn náu trong các cánh rừng. Ngoài ra, khoảng 6.000 quân Ukraine đã tập trung tại vùng Belgorod của Nga, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 8 của AFU cùng các lực lượng khác cũng xuất hiện ở đây. Có thể thấy, ý định mở mặt trận mới của AFU là rất rõ ràng. Theo bản tin chiến trường của Bộ tư lệnh mặt trận Kursk của Nga, hiện nay có khoảng 6.000 quân Ukraine tập trung ở bờ trái sông Udava tại Krasnaya thuộc tỉnh Belgorod của Nga; một phần trong số đó, được chuyển tới Belgorod, sau khi AFU rút khỏi hướng mặt trận Kursk. Cùng ngày, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 8, một trong những đơn vị được huấn luyện bài bản của AFU, đã được phát hiện gần Viselovka thuộc tỉnh Belgorod. Ngoài ra, Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 78 của AFU cũng được điều đến đây. AFU cũng triển khai một lữ đoàn UAV, bao gồm cả các mẫu có tầm hoạt động mở rộng. Ý định chiến đấu của AFU khá rõ ràng, đó là tấn công vào hậu phương của Nga ở các khu vực Gordeevka, Viktorovka và Fnezapnoye thuộc tỉnh Belgorod; đây cũng là trung tâm tiếp tế của RFAF. Theo các nguồn tin, tính đến thời điểm hiện tại, RFAF đã tiến sâu khoảng ba km vào ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, tại ít nhất hai khu vực theo hướng Pokrovsk của Donbass. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu RFAF đã tái triển khai một số lượng lớn quân ở tỉnh Kursk, để có thể chuẩn bị cho các hoạt động cấp chiến dịch. Theo một số thông tin của AFU, Nga cũng xây dựng ba cây cầu đường bộ và một cầu đường sắt tại tỉnh Donetsk, để cải thiện tuyến hỗ trợ hậu cần từ Tỉnh Rostov dọc theo Novoazovsk-Mariupol-Volnovakha-Donetsk nhằm đảm bảo khả năng cơ động quy mô lớn của quân đội. Đồng thời, Bộ Tổng tham mưu RFAF đã hoàn tất việc sáp nhập hơn 20 lữ đoàn mới được trang bị UAV, hệ thống tác chiến điện tử di động và các tiểu đoàn pháo binh hạng nặng. Trên đây có thể là hoạt động chuẩn bị và triển khai quyết tâm chiến đấu của RFAF, cho các hoạt động chiến dịch mùa xuân và mùa hè năm nay. Trong khi đó, một trường hợp khẩn cấp đã xảy ra ở tỉnh Belgorod của Nga, khi một con đập trên một nhánh của sông Severodonetsk ở tỉnh này, đột nhiên bị vỡ. Tọa độ cụ thể là 50.9638409 vĩ độ bắc và 35.3452096 kinh độ đông. Kết quả cho thấy mực nước đột nhiên dâng cao 2,4 mét, khiến một số khu định cư ở hạ lưu đã bắt đầu được sơ tán khẩn cấp. Do con đập bị vỡ, buộc quân đội Nga và Ukraine đang chiến đấu trong khu vực đã điều chỉnh một số tuyến phòng thủ ven sông và khả năng cơ động của họ có thể bị ảnh hưởng bởi nước lụt do vụ vỡ đập gây ra. Hiện tại, nguyên nhân cụ thể gây ra vụ vỡ đập vẫn chưa được xác định rõ ràng. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga tuyên bố đây là "vụ vỡ đập tự nhiên", nhưng cơ quan tình báo Ukraine lại cho biết đây là hoạt động nổ mìn do lực lượng công binh của RFAF thực hiện, và hình ảnh vệ tinh đã cho thấy dấu vết nổ mìn trên đập. Trước đó, quân đội Nga đã thả bom xuống một con đập ở Belgorod (nhưng hiện không chắc đó có phải là con đập này không). Đây là loại bom hạng nặng FAB-3000 nặng 3 tấn được trang bị mô-đun UMPK. Quả bom đã đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, nhưng không phá hủy được con đập. Động thái trên của RFAF cho thấy, việc ngăn chặn bước tiến của quân Ukraine vào Belgorod đã rất khó khăn, bởi Kiev vẫn im lặng về các hành động của họ tại Belgorod và hiện vẫn thiếu thông tin cụ thể; nhưng một số tin tức chưa được xác nhận, cho thấy khoảng 20.000 quân Ukraine rút khỏi Kursk hiện đang có mặt tại Belgorod, và rõ ràng là RFAF vẫn chưa huy động đủ quân số đến Belgorod. Ngoài ra, hoạt động ném bom này của RFAF, cho thấy việc phá hủy con đập khó khăn đến mức nào. Ngay cả một quả bom phá nặng 3 tấn, cũng không thể phá hủy được con đập không phải là lớn. Trước đó, khi đập Kakhovka Mới ở Kherson bị phá hủy vào năm 2023, Nga đã tuyên bố rằng AFU đã sử dụng tên lửa HIMARS để phá hủy con đập. Tuy nhiên, tên dẫn đường vệ tinh M31, được phóng đi từ hệ thống HIMARS, chỉ được trang bị đầu đạn 90 kg liệu có thể phá hủy con đập New Kakhovka lớn hơn nhiều lần? (nguồn ảnh Topwar, Sina, Ukrinform).

