Mùa bùn đã giúp bom nhiệt áp Nga tiêu diệt gọn lữ đoàn Ukraine

Trên chiến trường Nga-Ukraine, sự thay đổi của các mùa thường có tác động đáng kể đến tình hình chiến sự. Vào mùa xuân, khi tuyết tan, thời kỳ lầy lội trên những đồng bằng Đông Âu, đã gây khó khăn rất lớn cho các hoạt động quân sự của cả hai bên. Gần đây, tình hình giao tranh của hai bên, trên những mặt bùn mùa xuân nhão nhoét này, đã có bước chuyển biến lớn. Nhờ vào sức mạnh khủng khiếp của bom nhiệt áp, quân đội Nga (RFAF) đã phá hủy 150 xe bọc thép của Ukraine chỉ trong một ngày, giáng đòn nặng nề cho quân đội Ukraine (AFU) và thậm chí làm tê liệt Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 AFU. Thời kỳ mùa xuân lầy lội, thường được coi là thời kỳ khó khăn trong xung đột Ukraine. Mặt đất trở nên mềm và lầy lội, biến thành túi bùn khổng lồ, do tuyết tan và mưa xuân, gây ra thách thức lớn cho khả năng cơ động của phương tiện cơ giới và cả con người. Trong điều kiện mặt đất như vậy, tốc độ của các phương tiện hạng nặng như xe tăng và xe bọc thép sẽ giảm đáng kể, thậm chí có thể bị sa lầy trong bùn và không thể di chuyển được. Tuy nhiên, trong thế trận “tác chiến bùn lầy mùa xuân” năm nay, RFAF đã khéo léo tận dụng yếu tố môi trường này và kết hợp với ưu thế vũ khí của mình, để tung ra đòn phản công hiệu quả. Vũ khí nhiệt áp được RFAF sử dụng, có thể được gọi là "sát thủ mạnh" trên chiến trường. Khi vũ khí này phát nổ, nó sẽ tạo ra nhiệt độ và áp suất cực cao, ngay lập tức tiêu thụ một lượng lớn oxy xung quanh, tạo ra môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao và thiếu oxy. Trong cuộc xung đột Ukraine, vũ khí nhiệt áp chủ yếu được RFAF sử dụng, để tấn công xe bọc thép của Ukraine và các khu vực tập trung quân. Theo kênh Military Summary, trong một trận đánh gần đây, RFAF đã phát hiện một đơn vị thiết giáp lớn của Ukraine, đang vật lộn để tiến về phía trước trên con đường lầy lội. Do điều kiện đường sá kém, 150 xe bọc thép của AFU di chuyển chậm và quá gần nhau, khiến việc triển khai đội hình phòng thủ trở nên khó khăn. RFAF đã nắm bắt cơ hội này và điều máy bay chiến đấu Su-34 để ném bom nhiệt áp. Những quả bom nhiệt áp phát nổ phía trên nhóm xe bọc thép của Ukraine, khiến những quả cầu lửa khổng lồ ngay lập tức nhấn chìm những chiếc xe bọc thép. Nhiệt độ cao khiến lớp giáp của xe bọc thép bị biến dạng và bị phá hủy; đạn dược bên trong xe cũng bị kích nổ, gây ra một loạt vụ nổ. Bom nhiệt áp làm ap suất giảm mạnh, khiến nhiều xe bọc thép gần đó bị lật, môi trường không khí thiếu oxy khiến lính Ukraine trên xe khó thở và mất khả năng chiến đấu. Chỉ tính riêng trong trận chiến đấu này, RFAF đã phá hủy thành công 150 xe bọc thép của AFU bằng vũ khí nhiệt áp, giáng đòn “tàn phá” vào lực lượng bọc thép của Ukraine. Trong trận đánh này, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 tinh nhuệ của AFU, là đơn vị hứng chịu đòn tấn công dữ dội, chịu thiệt hại nặng nề nhất và gần như bị tê liệt. Lữ đoàn 47 là lực lượng chiến đấu quan trọng của AFU, được biên chế theo chuẩn NATO và đã tham gia nhiều trận đánh quan trọng trên chiến trường trước đây. Tuy nhiên, khi đối mặt với cuộc tấn công bằng bom nhiệt áp của Nga lần này, Lữ đoàn 47 đã trở thành mục tiêu chính của cuộc tấn công do vị trí bất lợi của mình. Một số lượng lớn xe bọc thép đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công bằng bom nhiệt áp, và nhiều binh lính đã bị thương vong. Kênh Rybar của Nga cho biết, hệ thống chỉ huy của Lữ đoàn 47 đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong quá trình tấn công, thông tin liên lạc giữa chỉ huy và các đơn vị cấp dưới bị gián đoạn. Sau trận bom nhiệt áp của Nga, nhiều đơn vị của Lữ đoàn gần như không còn tồn tại, với số lượng lớn binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đây chắc chắn là một đòn nặng nề đối với AFU, do Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là đơn vị dự bị cơ động của AFU, luôn có mặt ở những mặt trận ác liệt nhất. Do vậy, việc Lữ đoàn mất sức chiến đấu, không chỉ làm suy yếu khả năng chiến đấu của đơn vị, mà còn ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến tinh thần của toàn bộ quân đội Ukraine. Xét theo phản ứng của cộng đồng quốc tế, hành động này RFAF đã thu hút sự chú ý rộng rãi, khi Moscow cho rằng, đây là phản ứng mạnh mẽ đối với các hoạt động quân sự đang diễn ra của AFU, thể hiện năng lực chiến đấu mạnh mẽ của RFAF và quyết tâm bảo vệ lợi ích của chính mình. Còn Ukraine và các đồng minh đã lên án mạnh mẽ việc RFAF sử dụng vũ khí nhiệt áp, cho rằng loại vũ khí này đã gây ra tổn hại lớn cho cả dân thường và binh lính; đồng thời vi phạm các chuẩn mực quốc tế có liên quan. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí theo luật pháp quốc tế để tiến hành phản công tự vệ trong chiến tranh là hợp lý. Tình hình liên quan đến xung đột Nga-Ukraine vẫn còn bất ổn khi giai đoạn bùn lầy mùa xuân vẫn tiếp diễn. AFU cần điều chỉnh lại việc triển khai chiến lược và bổ sung quân số cũng như vũ khí trang bị, để đối phó với cuộc tấn công mùa xuân của Nga. (nguồn ảnh Topwar, Sohu, Ukrinform, TASS).

