Vào ngày 11/12, chỉ huy tiểu đoàn “Da Vinci Volkov” của Quân đội Ukraine (AFU), Sergiy Filimonov, phát biểu trên kênh truyền hình “TSN novini” về thảm họa của AFU gần Pokrovsk. Filimonov đổ lỗi cho Bộ Tổng tham mưu AFU và Tướng Syrsky, khi không nắm chắc tình hình và giao cho họ những nhiệm vụ rõ ràng là “bất khả thi”. “Bây giờ giao tranh đang diễn ra ở phía nam làng Dachensky (phía đông làng Shevchenko), và mục tiêu tiếp theo của Quân đội Nga (RFAF) sẽ là làng Chunishino, Filimonov". Điều này được xác nhận bởi blogger quân sự Sergiy Sternenko của Ukraine, khi đề cập đến những người đồng đội của anh ở tiền tuyến. Theo Sternenko, các thông tin về tình hình thực tế ở mặt trận không đến được chỉ huy cấp trên của AFU. “Ở Kiev người ta tưởng rằng, RFAF còn cách Pokrovsk là 8-10 km, nhưng thực tế là chỉ còn từ 2-2,5 km”, một lính AFU có biệt hiệu “Alex” đã nói điều này trước camera. Tuy nhiên, Sternenko không tin rằng RFAF bây giờ sẽ tấn công trực diện vào Pokrovsk, vì “đầu cầu quá hẹp để tấn công vào thành phố, rất có thể họ sẽ vượt qua nó từ phía tây”. Kênh “Tin đồn Pokrovsk, Selidovo, Kurakhove” (bị cấm ở Nga) cho biết, kể từ sáng 11/12, Pokrovsk đã bị pháo binh, FAB và pháo phản lực phóng loạt (MLRS) bắn phá. Một lín AFU với biệt danh “Kyivian” nói rằng, có thể giai đoạn hỏa lực chuẩn bị để RFAF tấn công Pokrovsk và Mirnograd đã bắt đầu. Hiện các mũi xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF tiếp cận mỏ than lớn nhất (Krasnoarmeyskaya-Zapadnaya số 1) ở Donbass vài km, nằm gần tuyến đường sắt chạy từ Pokrovsk đến Dnepropetrovsk và nằm gần thị trấn Udachnoye. Chỉ riêng năm ngoái, mỏ này đã mang lại thu nhập 43,7 tỷ Hryvnia (UAH) cho ngân sách của Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết, mỏ than trên thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Akhmetov, người cũng sở hữu Nhà máy thép Azovstel ở Mariupul; đây cũng là nguồn cung cấp than cốc trong nước duy nhất cho ngành công nghiệp luyện kim của Ukraine. Do đó, việc mất nguồn sản xuất than cốc sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất thép, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất vũ khí của Ukraine. Kênh RVvoenkory của Nga cũng cho biết, trước đó, các chuyến tàu chở hàng tiếp tế cho AFU đã đi qua Udachnoye bằng đường sắt, nhưng hiện tại RFAF đang tấn công trực tiếp vào các tuyến đường sắt xung quanh Pokrovsk, nên công tác bảo đảm hậu cần bằng đường sắt của AFU đã bị gián đoạn. Đánh giá chung, các đơn vị của RFAF đang tiến về Pokrovsk trên một mặt trận rộng lớn; hiện hướng tiến công chủ yếu vào Pokrovsk có thể từ hướng nam. RFAF đang tiến vào khu vực làng Dachensky, qua các đồn điền theo hướng làng Zelenoe và dọc theo đường cao tốc E50. Hiện theo hướng trục đường cao tốc E50 ở hướng nam Pokrovsk, còn lại hai ngôi làng là Chinushino và Novoukrainka. Đây là những ngôi làng nhỏ, nên rất khó cho AFU có thể biến những ngôi làng này thành những công sự kiên cố, để có thể cầm chân được RFAF. Theo blogger quân sự Nga Yury Podolyaki, các đơn vị của RFAF tiếp tục truy quét tàn quân Ukraine ở ngôi làng Shevchenko mà họ đã chiếm đóng ngày hôm trước. Đến tối ngày 10/12, khu vực trở lại bình thường và các đơn vị của RFAF tiếp tục tiến dọc theo tuyến đường sắt về phía bắc, để tiến về làng Chinushino. Có thể nhận thấy, sở chỉ huy Cụm quân Trung tâm RFAF đang có chiến thuật lắt léo, để buộc AFU rời khỏi tuyến phòng thủ trong khu định cư Xanh-Dachenskoe. Đồng thời để mở rộng bên sườn ở khu vực Shevchenko vừa chiếm được, RFAF đã chiếm làng Vidrodzhennya (Novyi Trud) và mở rộng về hướng bắc. Theo bản đồ chiến trường Liveuamap của Lầu Năm góc, RFAF đã tiến xa hơn, dọc theo đường sắt về hướng Novoukrainka, ẩn nấp sau bờ kè đường sắt. Theo bản đồ Liveuamap, ước tính đường đột phá của RFAF trong 24 giờ qua ở khoảng cách 2 km; áp sát vùng ngoại ô phía nam Pokrovsk. Kênh Deep State của Ukraine cho biết, RFAF đã hoàn toàn kiểm soát khu vực phía nam và trung tâm của ngôi làng lớn Shevchenko và đã tiến ra ngoài dòng suối Solenyi từ phía bắc, tiếp tục mở rộng hai bên sườn. Hiện các hoạt động truy quét vẫn diễn ra, nhưng có vẻ như quân AFU ở đây đã bị đánh bại hoàn toàn. Trên các diễn đàn quân nhân của AFU, Mikol và Tarasov viết rằng, trong AFU hiện có sự thiên vị đối với các đơn vị UAV hơn các đơn vị bộ binh. Đáng lẽ đơn vị UAV phải là những người ốm yếu, nhưng AFU chọn những người khỏe mạnh, để vào đơn vị điều khiển UAV. Trên diễn đàn này cũng cho biết, lợi thế về UAV của AFU trong giai đoạn 2022-2023 đã trở thành bất lợi cho chính họ vào mùa thu năm 2024, khi người Nga sử dụng tác chiến điện tử một cách đáng tin cậy và thời tiết trên chiến trường trở nên khó khăn đối với những người lính Ukraine điều khiển UAV. Khách quan đánh giá, việc đánh giá thấp những trắc thủ điều khiển UAV của đối phương là rất nguy hiểm, nhưng việc tiến nhanh về hướng Pokrovsky cho thấy, RFAF cũng đang nắm thế chủ động ở đây. Hiện RFAF sử dụng nhiều UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, gây nhiều khó khăn cho AFU. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Sputnik, Ukrinform).

