Tựa game Tây Du Ký sắp “trình làng” tại Việt Nam có gì đặc biệt?

Tây Du Ký là một trong những đề tài được nhiều game thủ Việt yêu thích, nhưng số lượng game về chủ đề này ít hơn so với Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong tháng 4, tựa game Monkey King: Đại Chiến Tây Du - Gamota sẽ được phát hành tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ Tây Du Ký. Game do Gamota phát hành – một đơn vị nổi tiếng với nhiều trò chơi đình đám như Ỷ Thiên 3D, Tru Tiên 3D, và luôn mang về những sản phẩm chất lượng cho thị trường Việt. Monkey King: Đại Chiến Tây Du thuộc thể loại card battle, lấy cảm hứng từ cốt truyện Tây Du Ký kết hợp với các yếu tố thần thoại phương Đông. Điểm đặc biệt của game là sử dụng đồ họa anime, tạo ra một hình tượng "Ngộ Khỉ" khác lạ so với nguyên tác truyền hình, giúp thu hút thế hệ game thủ trẻ, đặc biệt là GenZ. Trò chơi hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mới mẻ khi kết hợp phong cách nghệ thuật hiện đại với câu chuyện kinh điển. Hiện tại, game thủ đã có thể đăng ký tải game trước để nhận quà thông qua sự kiện "Landing hẹn ước cùng Tây Du". Sự xuất hiện của Monkey King: Đại Chiến Tây Du kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thị trường game Việt Nam trong thời gian tới. Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

Tây Du Ký là một trong những đề tài được nhiều game thủ Việt yêu thích, nhưng số lượng game về chủ đề này ít hơn so với Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong tháng 4, tựa game Monkey King: Đại Chiến Tây Du - Gamota sẽ được phát hành tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ Tây Du Ký. Game do Gamota phát hành – một đơn vị nổi tiếng với nhiều trò chơi đình đám như Ỷ Thiên 3D, Tru Tiên 3D, và luôn mang về những sản phẩm chất lượng cho thị trường Việt. Monkey King: Đại Chiến Tây Du thuộc thể loại card battle, lấy cảm hứng từ cốt truyện Tây Du Ký kết hợp với các yếu tố thần thoại phương Đông. Điểm đặc biệt của game là sử dụng đồ họa anime, tạo ra một hình tượng "Ngộ Khỉ" khác lạ so với nguyên tác truyền hình, giúp thu hút thế hệ game thủ trẻ, đặc biệt là GenZ. Trò chơi hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mới mẻ khi kết hợp phong cách nghệ thuật hiện đại với câu chuyện kinh điển. Hiện tại, game thủ đã có thể đăng ký tải game trước để nhận quà thông qua sự kiện "Landing hẹn ước cùng Tây Du". Sự xuất hiện của Monkey King: Đại Chiến Tây Du kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thị trường game Việt Nam trong thời gian tới. Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.