Vào ngày 16/5, Quân đội Nga bắt đầu tấn công Volchansk, trong bối cảnh Ukraine đã thất bại trong việc giữ vững các vị trí của họ. Các lực lượng chính của Quân đội Ukraine, bất chấp tuyên bố "đẩy lùi cuộc tấn công" của Nga trước đó, buộc phải rút lui về khu vực khu công nghiệp của nhà máy tổng hợp và không thể tổ chức phản công. Tình hình ở Volchansk cho thấy, bộ chỉ huy Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đưa lực lượng tiếp viện vào chiến đấu. Hiện tại, các đơn vị tăng viện từ các mặt trận Kupyansky, Chasov Yar và một phần Zaporozhye, đang được triển khai gần Volchansk. Một đặc điêm nổi bật là các đơn vị Ukraine tăng viện cho Kharkov nói chung, vào Volchansk nói riêng, đều là các đơn vị bộ binh hạng nhẹ, mà không có vũ khí hạng nặng, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả chiến đấu của họ. Bất chấp sự gia tăng quân tiếp viện của phía Ukraine, nhưng do thiếu hỏa lực pháo binh và không quân yểm trợ, đã làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của các đơn vị tiếp viện. Bộ binh Ukraine chịu thương vong cao và mức độ phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị còn nhiều điều chưa nhuần nhuyễn. Trong điều kiện như vậy, các đơn vị của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) và các đơn vị tinh nhuệ không thể tiến hành các hoạt động chiến đấu có hiệu quả tại mặt trận Kharkov. Lý do là lực lượng phòng thủ lãnh thổ (TDF) có nhiệm vụ chiến đấu phối hợp với GRU, không có kinh nghiệm chiến đấu; điều này cho thấy tình trạng nguy cấp của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Bằng chứng gián tiếp chỉ ra rằng, quân Ukraine đã mất các vị trí kiên cố tại Bệnh viện quận trung tâm Volchansk (CRH) và phải rút lui về phía nam. Điều này có nghĩa là Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng đầu cầu ở tả ngạn sông Volchya, củng cố vị trí và gia tăng áp lực lên quân Ukraine. Những nỗ lực của quân đội và các đơn vị tình báo Ukraine nhằm thay đổi tình hình đều không thành công. Quân đội Nga hành động bài bản và hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục tăng cường hiện diện ở Volchansk và các khu vực lân cận. Điều này cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện cao của các đơn vị Nga, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình để đạt được mục tiêu. Một trong những lý do chính dẫn đến thành công của Quân đội Nga là khả năng phối hợp hiệu quả hành động của các đơn vị khác nhau và sử dụng các phương tiện chiến tranh hiện đại. Hỏa lực pháo binh và không quân của Nga trong chiến dịch tấn công vào Kharkov hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong việc chế áp các vị trí của Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tấn công của bộ binh và xe bọc thép. Các cuộc tấn công chính xác của Quân đội Nga nhằm vào các trận địa phòng ngự và các điểm tập kết quân, trận địa pháo binh, súng cối, trung tâm tiếp tế hậu cần,... đã gây tổn thất lớn cho quân Ukraine và khiến các tuyến phòng thủ của họ sụp đổ nhanh hơn. Tình hình gần Volchansk cũng nêu bật những vấn đề khó khăn mà bộ chỉ huy Ukraine đang phải đối mặt. Việc không thể nhanh chóng chuyển quân tiếp viện, cung cấp cho họ vũ khí hạng nặng và sự hỗ trợ cần thiết, cho thấy sự yếu kém trong cơ cấu chỉ huy và hậu cần của Quân đội Ukraine tại Kharkov. Dưới áp lực liên tục của quân đội Nga, những khuyết điểm trên ngày càng lộ rõ. Theo kênh phân tích của kênh quân sự Deep State, đã xác nhận bước tiến của các đơn vị Nga ở phía bắc Volchansk. Đánh giá dựa trên bản đồ tương tác, có thể thấy Quân đội Nga đã tiến sâu vào vùng ngoại ô Volchansk từ hướng này và đang mở rộng vùng kiểm soát. Hiện có thông tin nhiều binh lính Ukraine bảo vệ thành phố Volchansk, trước hỏa lực ác liệt của Quân đội Nga, đang cố gắng rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt, mặc dù không có lệnh rút lui. Điều này khiến tình hình càng thêm khó khăn. Cuộc tấn công vào Volchansk là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Quân đội Nga, nhằm thiết lập quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng và làm suy yếu khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, mỗi chiến dịch thành công sẽ củng cố vị thế của Quân đội Nga và đưa họ tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu của mình. Và thông tin mới nhất là xuất hiện nột đoạn video trên mạng, trong đó các chiến binh của nhóm “Miền Bắc” của Nga mang cờ Nga ở lối vào Volchansk. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN). Chiếc xe bọc thép Humvee của Quân đội Ukraine chạy trách đòn tấn công của UAV Nga trong thành phố Volchansk bị lật nhào. Nguồn: Avia.pro.

Vào ngày 16/5, Quân đội Nga bắt đầu tấn công Volchansk, trong bối cảnh Ukraine đã thất bại trong việc giữ vững các vị trí của họ. Các lực lượng chính của Quân đội Ukraine, bất chấp tuyên bố "đẩy lùi cuộc tấn công" của Nga trước đó, buộc phải rút lui về khu vực khu công nghiệp của nhà máy tổng hợp và không thể tổ chức phản công. Tình hình ở Volchansk cho thấy, bộ chỉ huy Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đưa lực lượng tiếp viện vào chiến đấu. Hiện tại, các đơn vị tăng viện từ các mặt trận Kupyansky, Chasov Yar và một phần Zaporozhye, đang được triển khai gần Volchansk. Một đặc điêm nổi bật là các đơn vị Ukraine tăng viện cho Kharkov nói chung, vào Volchansk nói riêng, đều là các đơn vị bộ binh hạng nhẹ, mà không có vũ khí hạng nặng, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả chiến đấu của họ. Bất chấp sự gia tăng quân tiếp viện của phía Ukraine, nhưng do thiếu hỏa lực pháo binh và không quân yểm trợ, đã làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của các đơn vị tiếp viện. Bộ binh Ukraine chịu thương vong cao và mức độ phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị còn nhiều điều chưa nhuần nhuyễn. Trong điều kiện như vậy, các đơn vị của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) và các đơn vị tinh nhuệ không thể tiến hành các hoạt động chiến đấu có hiệu quả tại mặt trận Kharkov. Lý do là lực lượng phòng thủ lãnh thổ (TDF) có nhiệm vụ chiến đấu phối hợp với GRU, không có kinh nghiệm chiến đấu; điều này cho thấy tình trạng nguy cấp của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Bằng chứng gián tiếp chỉ ra rằng, quân Ukraine đã mất các vị trí kiên cố tại Bệnh viện quận trung tâm Volchansk (CRH) và phải rút lui về phía nam. Điều này có nghĩa là Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng đầu cầu ở tả ngạn sông Volchya, củng cố vị trí và gia tăng áp lực lên quân Ukraine. Những nỗ lực của quân đội và các đơn vị tình báo Ukraine nhằm thay đổi tình hình đều không thành công. Quân đội Nga hành động bài bản và hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục tăng cường hiện diện ở Volchansk và các khu vực lân cận. Điều này cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện cao của các đơn vị Nga, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình để đạt được mục tiêu. Một trong những lý do chính dẫn đến thành công của Quân đội Nga là khả năng phối hợp hiệu quả hành động của các đơn vị khác nhau và sử dụng các phương tiện chiến tranh hiện đại. Hỏa lực pháo binh và không quân của Nga trong chiến dịch tấn công vào Kharkov hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong việc chế áp các vị trí của Ukraine, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tấn công của bộ binh và xe bọc thép. Các cuộc tấn công chính xác của Quân đội Nga nhằm vào các trận địa phòng ngự và các điểm tập kết quân, trận địa pháo binh, súng cối, trung tâm tiếp tế hậu cần,... đã gây tổn thất lớn cho quân Ukraine và khiến các tuyến phòng thủ của họ sụp đổ nhanh hơn. Tình hình gần Volchansk cũng nêu bật những vấn đề khó khăn mà bộ chỉ huy Ukraine đang phải đối mặt. Việc không thể nhanh chóng chuyển quân tiếp viện, cung cấp cho họ vũ khí hạng nặng và sự hỗ trợ cần thiết, cho thấy sự yếu kém trong cơ cấu chỉ huy và hậu cần của Quân đội Ukraine tại Kharkov. Dưới áp lực liên tục của quân đội Nga, những khuyết điểm trên ngày càng lộ rõ. Theo kênh phân tích của kênh quân sự Deep State, đã xác nhận bước tiến của các đơn vị Nga ở phía bắc Volchansk. Đánh giá dựa trên bản đồ tương tác, có thể thấy Quân đội Nga đã tiến sâu vào vùng ngoại ô Volchansk từ hướng này và đang mở rộng vùng kiểm soát. Hiện có thông tin nhiều binh lính Ukraine bảo vệ thành phố Volchansk, trước hỏa lực ác liệt của Quân đội Nga, đang cố gắng rời khỏi thành phố càng nhanh càng tốt, mặc dù không có lệnh rút lui. Điều này khiến tình hình càng thêm khó khăn. Cuộc tấn công vào Volchansk là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Quân đội Nga, nhằm thiết lập quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng và làm suy yếu khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, mỗi chiến dịch thành công sẽ củng cố vị thế của Quân đội Nga và đưa họ tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu của mình. Và thông tin mới nhất là xuất hiện nột đoạn video trên mạng, trong đó các chiến binh của nhóm “Miền Bắc” của Nga mang cờ Nga ở lối vào Volchansk. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN). Chiếc xe bọc thép Humvee của Quân đội Ukraine chạy trách đòn tấn công của UAV Nga trong thành phố Volchansk bị lật nhào. Nguồn: Avia.pro.