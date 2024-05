Quân chủ lực Ukraine tiếp viện cho Kharkov, Nga sử dụng pháo nhiệt áp

Là thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, tầm quan trọng chiến lược của Kharkov là hiển nhiên. Khi Quân đội Nga phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kharkov, Quân đội Ukraine ngay lập tức triển khai quân tiếp viện. Có thông tin cho rằng, nhiều đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã được tăng viện cho Kharkov. Theo các nguồn tin quân sự Nga, một số lượng lớn lực lượng phòng thủ nội địa của Quân đội Ukraine, các tiểu đoàn bộ binh độc lập và cả các Lữ đoàn pháo binh hạng nặng số 45, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21, 60 và 63 của Quân đội Ukraine cũng được tăng cường cho mặt trận Kharkov. Thậm chí từ mặt trận Chasov Yar, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 42, 93 và Lữ đoàn xung kích số 92 của Quân đội Ukraine, cũng được rút ra để tăng cường cho mặt trận Kharkov. Như vậy cũng thể thấy mặt trận Kharkov nguy cấp đến như thế nào. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân Ukraine tiếp viện cho Kharkov lần này sẽ vào khoảng 30.000 quân. Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine yêu cầu đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho mặt trận Kharkov. Một số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, CV-90, xe tăng Leopard 2 và xe quân sự Humvee đang được đưa đến Kharkov. Một số chuyên gia quân sự phân tích, trận tấn công chớp nhoáng của Quân đội Nga ở Kharkov là một “cái bẫy”, nhằm thu hút lực lượng vượt trội của Quân đội Ukraine trên mọi mặt trận về Kharkov để họ có thể tiêu diệt tập trung. Trước đây, Nga và Ukraine chủ yếu giao tranh ở các chiến trường như Donbass, Kherson và Zaporozhye. Tại các khu vực trên, Quân đội Ukraine dựa vào các công sự kiên cố để chống cự ngoan cường, do vậy quân Nga tiến rất chậm. Nhưng ở Kharkov thì khác, khi không có các công sự phòng thủ kiên cố, địa hình lại bằng phẳng, do vậy rất phù hợp để lực lượng thiết giáp cơ giới Nga tấn công. Đánh giá tình hình hiện tại, cho dù Ukraine biết chiến trường Kharkov là một cái bẫy, thì họ cũng bắt buộc phải nhảy vào, nếu không Kharkov có thể nhanh chóng bị quân Nga chiếm. Do một lượng lớn quân Ukraine được chuyển đến Kharkov từ các mặt trận khác, nên khả năng phòng thủ ở các mặt trận này trở nên yếu hơn. Do vậy Quân đội Nga sẽ sớm mở các cuộc tấn công quy mô lớn trên các mặt trận khác; ví dụ họ có thể tranh thủ “dứt điểm” Chasov Yar hoặc tiến nhanh về phía tây Avdiivka nhờ lợi thế về số lượng quân số và hỏa lực. Quân đội Ukraine sẽ rất khó chống đỡ. Theo thông tin chiến trường của Quân đội Nga, họ chỉ mất 3 ngày để chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Quân đội Ukraine ở Kharkov. Giờ đây, Quân đội Ukraine đã bắt đầu phải đưa quân ra khỏi khu vực phòng ngự kiên cố, khiến Quân đội Nga có cơ hội đánh địch ngoài công sự. Theo truyền thông Đức đưa tin, Quân đội Nga đã điều 42 bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-3 mới nhất ra tiền tuyến để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hủy diệt. Cùng với đó, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã thả hàng loạt bom dẫn đường xuống mặt Kharkov, gây thương vong nặng nề cho Quân đội Ukraine. Có thông tin cho biết, hệ thống tên lửa nhiệt áp TOS-3 được nâng cấp có tầm bắn lên tới 15 km, có thể tránh được các cuộc tấn công bằng UAV của Quân đội Ukraine một cách hiệu quả. Phương thức tác chiến hiện này của Quân đội Nga rất đơn giản, đó là làm mềm trận địa bằng hỏa lực. Mở đầu là lực lượng không quân chiến thuật của Nga thả các loại bom lượn có điều khiển, phá hủy các mục tiêu kiên cố, khiến binh lính Ukraine mất chỗ trú ẩn kiên cố, buộc phải phơi mình trước các bình nguyên bằng phẳng và lúc này vũ khí nhiệt áp của Nga bắt đầu phát huy hiệu quả. Pháo nhiệt áp TOS-3A được Quân đội Nga sử dụng theo kiểu phóng loạt, khi nhiều viên đạn có thể bắn liên tiếp vào một mục tiêu, tạo ra vụ nổ nhiệt áp khủng khiếp. Điều đáng sợ nhất là nó có thể hút hết lượng oxy xung quanh vào thời điểm phát nổ, sát thương sinh lực ghê gớm. Tuy nhiên, vì Kharkov rất quan trọng nên dù quân Ukraine biết trước là khó khăn, nhưng họ vẫn kiên cường chống cự. Hiện tại, quân Nga vẫn chưa chọc thủng được tuyến phòng thủ chính của Kharkov trên diện rộng; do vậy Ukraine vẫn còn thời gian để huy động lực lượng tinh nhuệ từ các mặt trận khác đến hỗ trợ. Một số chuyên gia quân sự tin rằng, hướng tấn công chính thực sự của quân đội Nga vào mùa hè này sẽ là tuyến từ Donbass đến Zaporozhye. Cuộc tấn công hiện tại vào Kharkov có thể là hướng nghi binh chiến dịch, cho các mặt trận khác quan trọng hơn. Để thu hút càng nhiều quân tiếp viện của Ukraine đến Kharkov, Quân đội Nga bắt đầu phong tỏa vùng ngoại ô Kharkov bằng hỏa lực, và đây là cơ hội lớn đối với Quân đội Nga, khi quân Ukraine đã ra khỏi công sự phòng ngự kiên cố để giao chiến với quân Nga. Theo dự đoán của các cố vấn quân sự NATO, Ukraine sẽ phải huy động ít nhất 70.000 quân cho mặt trận Kharkov để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Hiện Tập đoàn quân “N” của Quân đội Nga có khoảng 50.000 quân ở mặt trận Kharkov, nhưng lại có lợi thế gấp nhiều lần về hỏa lực. Tuy nhiên, một số lực lượng chủ lực của Quân đội Nga hiện “vẫn đang mất tích”, không rõ họ đang ở đâu; rất có thể quân Nga đang chờ thời cơ. Khi phần lớn lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine tiến vào Kharkov, có thể quân Nga sẽ mở cuộc tấn công tổng lực, triệt hạ toàn bộ quân Ukraine trong một đòn tấn công. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Ukrinform).

