Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Kharkov, quân Ukraine tháo chạy

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 cho biết, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Bugluvatka ở tỉnh Kharkov, miền bắc Ukraine và chọc thủng tuyến phòng thủ sâu của Ukraine tại đây. Hãng tin Anh Reuters ngày 14/5 cho biết, một phần thành phố Vovchansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine đã do quân đội Nga kiểm soát. Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga cho biết, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát một số khu vực ở phía tây và phía bắc Vovchansk và giao tranh đang diễn ra trên đường phố. Ngoài ra, Quân đội Ukraine vào ngày 14/5 cũng cho biết, tình hình ở Vovchansk hiện vẫn "trong tầm kiểm soát". Nhưng Quân đội Ukraine cũng cho biết, do các cuộc không kích cường độ cao của Nga, nên Quân đội Ukraine phải rút lui về "vị trí mới". Còn truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, số lượng các cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía bắc Kharkov đã giảm đáng kể. Hai bên hiện đang tập trung lực lượng để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến tiếp theo. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 13/5 dẫn lời Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, Tướng Baljilevich cho biết, lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine đã được đưa đến khu vực Kharkov để ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga. Ukrinform dẫn lời Tướng Baljirevich: "Sáng nay, kẻ thù tăng cường hoạt động ở khu vực Vovchansk và giao tranh đang diễn ra. Chúng tôi phản ứng nhanh trước sự triển khai của kẻ thù và điều nhanh quân dự bị". Ukrinform ngày 13/5 cũng dẫn lời đại diện chính quyền khu vực Kharkov cho biết, Quân đội Nga đã bắt đầu bao vây Vovchansk. Ông nói rằng một trận chiến vị trí rất khó khăn đang diễn ra ở đó. Trong khi đó, tờ Le Monde của Pháp dẫn lời một binh sĩ Ukraine giấu tên nói rằng, chính quyền Kiev chưa sẵn sàng để bảo vệ Vovchansk và khu vực này không có các phương tiện cần thiết để "ngăn chặn cuộc tấn công của Nga". Trong khi đó, trang Avia.pro của Nga đưa tin, kế hoạch "Đánh chặn" của Quân đội Ukraine đã được công bố, nguyên nhân là do Quân đội Ukraine đã rút bỏ nhiều vị trí. Chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp truy bắt và đưa binh sĩ trở lại chiến trường. Nguyên nhân của việc bỏ vị trí chiến đấu của lính Ukraine là do tốc độ tiến công của quân Nga quá nhanh. Sáng 14/5, quân Nga đã kết nối được hai đầu cầu ở khu vực làng Ternovaya, nằm ngay bên phải Volchansk. Bây giờ chỉ còn 38 km để đến trung tâm Kharkov. Giao tranh trên đường phố đã bắt đầu ở Volchansk và Quân đội Ukraine buộc phải rút lui mà không có tuyến phòng thủ và tuyến tiếp tế được chuẩn bị sẵn. Còn theo thông tin của lính Ukraine phàn nàn trên mạng xã hội về việc thiếu công sự chiến đấu, cũng như các hệ thống công sự vật cản ở khu vực Kharkov; đồng thời lưu ý rằng Quân đội Nga đang tiến về phía trước gần như “không bị cản trở”. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Kharkov, Oleg Sinegubov, trong các phát biểu của mình thể hiện sự mâu thuẫn trong đánh giá về tình hình. Điều này có thể thấy sự bối rối của chính quyền Ukraine. Trong khi đó, Kiev tiếp tục đưa ra những tuyên bố về việc kiểm soát tình hình, cố gắng duy trì tinh thần của người dân. Tuy nhiên, những bước tiến nhanh chóng của Quân đội Nga ở khu vực Kharkov và sự rút lui ồ ạt của Quân đội Ukraine cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong việc phòng thủ khu vực. Trong ngày 15/5, quân Nga tiếp tục tấn công theo hai hướng Kharkov và Volchansky. Theo hướng Kharkov, quân Nga đã chiếm được Lukyantsy và tiến vào Glubokoye, nơi treo cờ Nga. Mục tiêu tiếp theo của quân Nga đang tiến tới là Liptsy, một khu định cư có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm một con đập và những con đường trọng điểm. Theo hướng Volchansk, các đơn vị Nga đang tiến về phía Bugruvatka và Staritsa, đồng thời cũng đã tiến tới vùng ngoại ô của Volchansk. Một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy, cuộc tấn công của Nga bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) ở ngoại ô phía tây Volchansk. Đơn vị biệt kích AKHMAT của Nga thông báo đã chiếm được làng Ogurtsovo, công bố đoạn phim tương ứng cắm cờ. Về phía Ukraine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 42, Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 113, Lữ đoàn độc lập số 92, cùng một số đơn vị của Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) và các đơn vị tình nguyện hoạt động theo các hướng này. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân Nga đang tiến công chủ yếu theo các nhóm bộ binh có số lượng khá lớn. Trong các trận đánh, những vũ khí hạng nặng đầu tiên bắt đầu xuất hiện nhưng số lượng còn ít và có hỏa lực không mạnh như xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân. (Nguồn ảnh: Avia.pro, Topwar, Kyiv Independent, CNN).

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 cho biết, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Bugluvatka ở tỉnh Kharkov, miền bắc Ukraine và chọc thủng tuyến phòng thủ sâu của Ukraine tại đây. Hãng tin Anh Reuters ngày 14/5 cho biết, một phần thành phố Vovchansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine đã do quân đội Nga kiểm soát. Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga cho biết, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát một số khu vực ở phía tây và phía bắc Vovchansk và giao tranh đang diễn ra trên đường phố. Ngoài ra, Quân đội Ukraine vào ngày 14/5 cũng cho biết, tình hình ở Vovchansk hiện vẫn "trong tầm kiểm soát". Nhưng Quân đội Ukraine cũng cho biết, do các cuộc không kích cường độ cao của Nga, nên Quân đội Ukraine phải rút lui về "vị trí mới". Còn truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, số lượng các cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía bắc Kharkov đã giảm đáng kể. Hai bên hiện đang tập trung lực lượng để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến tiếp theo. Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 13/5 dẫn lời Tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, Tướng Baljilevich cho biết, lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine đã được đưa đến khu vực Kharkov để ngăn chặn bước tiến của Quân đội Nga. Ukrinform dẫn lời Tướng Baljirevich: "Sáng nay, kẻ thù tăng cường hoạt động ở khu vực Vovchansk và giao tranh đang diễn ra. Chúng tôi phản ứng nhanh trước sự triển khai của kẻ thù và điều nhanh quân dự bị". Ukrinform ngày 13/5 cũng dẫn lời đại diện chính quyền khu vực Kharkov cho biết, Quân đội Nga đã bắt đầu bao vây Vovchansk. Ông nói rằng một trận chiến vị trí rất khó khăn đang diễn ra ở đó. Trong khi đó, tờ Le Monde của Pháp dẫn lời một binh sĩ Ukraine giấu tên nói rằng, chính quyền Kiev chưa sẵn sàng để bảo vệ Vovchansk và khu vực này không có các phương tiện cần thiết để "ngăn chặn cuộc tấn công của Nga". Trong khi đó, trang Avia.pro của Nga đưa tin, kế hoạch "Đánh chặn" của Quân đội Ukraine đã được công bố, nguyên nhân là do Quân đội Ukraine đã rút bỏ nhiều vị trí. Chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp truy bắt và đưa binh sĩ trở lại chiến trường. Nguyên nhân của việc bỏ vị trí chiến đấu của lính Ukraine là do tốc độ tiến công của quân Nga quá nhanh. Sáng 14/5, quân Nga đã kết nối được hai đầu cầu ở khu vực làng Ternovaya, nằm ngay bên phải Volchansk. Bây giờ chỉ còn 38 km để đến trung tâm Kharkov. Giao tranh trên đường phố đã bắt đầu ở Volchansk và Quân đội Ukraine buộc phải rút lui mà không có tuyến phòng thủ và tuyến tiếp tế được chuẩn bị sẵn. Còn theo thông tin của lính Ukraine phàn nàn trên mạng xã hội về việc thiếu công sự chiến đấu, cũng như các hệ thống công sự vật cản ở khu vực Kharkov; đồng thời lưu ý rằng Quân đội Nga đang tiến về phía trước gần như “không bị cản trở”. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Kharkov, Oleg Sinegubov, trong các phát biểu của mình thể hiện sự mâu thuẫn trong đánh giá về tình hình. Điều này có thể thấy sự bối rối của chính quyền Ukraine. Trong khi đó, Kiev tiếp tục đưa ra những tuyên bố về việc kiểm soát tình hình, cố gắng duy trì tinh thần của người dân. Tuy nhiên, những bước tiến nhanh chóng của Quân đội Nga ở khu vực Kharkov và sự rút lui ồ ạt của Quân đội Ukraine cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong việc phòng thủ khu vực. Trong ngày 15/5, quân Nga tiếp tục tấn công theo hai hướng Kharkov và Volchansky. Theo hướng Kharkov, quân Nga đã chiếm được Lukyantsy và tiến vào Glubokoye, nơi treo cờ Nga. Mục tiêu tiếp theo của quân Nga đang tiến tới là Liptsy, một khu định cư có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm một con đập và những con đường trọng điểm. Theo hướng Volchansk, các đơn vị Nga đang tiến về phía Bugruvatka và Staritsa, đồng thời cũng đã tiến tới vùng ngoại ô của Volchansk. Một đoạn video xuất hiện trên mạng cho thấy, cuộc tấn công của Nga bằng pháo phản lực phóng loạt (MLRS) ở ngoại ô phía tây Volchansk. Đơn vị biệt kích AKHMAT của Nga thông báo đã chiếm được làng Ogurtsovo, công bố đoạn phim tương ứng cắm cờ. Về phía Ukraine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 42, Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 113, Lữ đoàn độc lập số 92, cùng một số đơn vị của Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) và các đơn vị tình nguyện hoạt động theo các hướng này. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân Nga đang tiến công chủ yếu theo các nhóm bộ binh có số lượng khá lớn. Trong các trận đánh, những vũ khí hạng nặng đầu tiên bắt đầu xuất hiện nhưng số lượng còn ít và có hỏa lực không mạnh như xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân. (Nguồn ảnh: Avia.pro, Topwar, Kyiv Independent, CNN).