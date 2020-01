Lực lượng tàu ngầm Nhật Bản mạnh nhất châu Á có khiến Trung Quốc lo lắng?

Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản hiện đang có 20 tàu ngầm trong biên chế. Tuy nhiên lực lượng này chỉ có hai lớp tàu ngầm duy nhất. Nguồn ảnh: QQ. Đầu tiên là các tàu ngầm tấn công được đóng theo lớp Oyashio. Tổng cộng Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản đang có 9 tàu ngầm loại này. Nguồn ảnh: QQ. Trong quá khứ, Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản từng có trong biên chế 11 tàu ngầm lớp Oyashio. Tuy nhiên tới nay chỉ còn 9 chiếc tiếp tục hoạt động, hai chiếc khác chỉ phục vụ công tác huấn luyện. Nguồn ảnh: QQ. Các tàu ngầm Oyashio có độ giãn nước tối đa khi lặn là 4000 tấn, 2750 tấn khi nổi. Tàu có chiều dài 81,7 mét, lườn rộng 8.9 mét và mớm nước khi nổi tối đa 7,4 mét. Nguồn ảnh: QQ. Các tàu ngầm lớp Oyashio được trang bị động cơ điện diesel do Kawasaki kết hợp cùng với Toshiba sản xuất kèm theo đó là một loạt công nghệ hiện đại. Nguồn ảnh: QQ. Tàu có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 20 hải lý tương đương 37 km/h, thuỷ thủ đoàn biên chế 70 người trong đó có 10 sĩ quan chỉ huy. Tàu mang theo được tối đa 20 tên lửa hoặc ngư lôi. Nguồn ảnh: QQ. Tiếp đến là các tàu ngầm lớp Soryu. Đây là các tàu ngầm hiện đại nhất của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản hiện tại, mỗi tàu có giá vào khoảng nửa tỷ USD. Nguồn ảnh: QQ. Nhật Bản dự kiến sẽ đóng mới tổng cộng 15 tàu loại này, trong đó có 11 tàu đã hoàn thiện, 10 tàu đang được phục vụ trong biên chế và ba tàu khác đang được đóng mới. Nguồn ảnh: QQ. Các tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản có độ giãn nước 4200 tấn khi lặn - chỉ nhỉnh hơn đôi chút dso với các tàu ngầm lớp Oyashio. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống động cơ do Kawashaki sản xuất. Nguồn ảnh: QQ. Cũng giống với tàu ngầm lớp Oyashio, các tàu lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn 533mm. Tuy nhiên tàu mang theo được tối đa tới 30 tên lửa và ngư lôi các loại. Nguồn ảnh: QQ. Theo truyền thông Nhật Bản, từ chiếc Soryu thứ 6, lớp tàu ngầm này sẽ được hạ thuỷ với hệ thống pin hiện đại hơn nhiều so với trước kia. Cụ thể, tàu lớp Soryu sẽ sử dụng pin Li-on - giống như pin trên điện thoại di động, cho phép hoạt động bền bỉ hơn, công suất cao hơn so với pin thông thường. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Kiểm đếm sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Nhật Bản.

