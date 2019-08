Giật mình hình ảnh cực "ngầu" của dàn thiết giáp Nhật vừa khoe

Đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản vừa diễn ra đó là các xe tăng chủ lực Type 10. Nguồn ảnh: Sina. Đây là loại xe tăng chủ lực hiện đại nhất trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản hiện nay do tập đoàn Mitsubishi chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, Type 10 mới chỉ có 103 chiếc được sản xuất, ít hơn nhiều so với 341 chiếc Type 90 và 560 chiếc Type 74 hiện đang phục vụ trong biên chế lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina. Type 10 cũng được coi là một trong những loại xe tăng đắt tiền bậc nhất thế giới hiện nay với giá của mỗi chiếc vào khoảng gần 9 triệu USD. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, đây cũng được xem là loại xe tăng chủ lực duy nhất ra đời trong thế kỷ 21 được trang bị công nghệ khung gầm có khả năng điều chỉnh độ cao, giúp xe tăng tạo được những góc nghiêng cực kỳ độc đáo khi giao tranh. Nguồn ảnh: Sina. Điều đáng nói đó là loại xe tăng này chỉ sử dụng hoả lực chính là một khẩu pháo cỡ nòng 120mm - vốn được xem là có uy lực kém hơn so với các loại pháo 125mm hiện đại đang được Nga sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, màn trình diễn của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cũng có sự xuất hiện của cả những phương tiện tác chiến cơ động Type 16 - một loại vũ khí cũng do Mitsubishi sản xuất và được coi là có khả năng hoạt động như một khẩu pháo tự hành chống tăng. Nguồn ảnh: Sina. Xe chiến đấu bộ binh Type 89 của Nhật Bản xuất hiện tại buổi trình diễn lần này - hiện tại trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản hiện có 68 chiếc loại này. Nguồn ảnh: Sina. Phương tiện tuần tra và do thám Type 87 được sản xuất bởi hãng Komatsu hiện đang có khoảng 111 chiếc phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Một điều khá ngạc nhiên với Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đó là trong khi các loại vũ khí cá nhân đều được lực lượng này nhập khẩu từ nước ngoài thì các loại phương tiện chiến đấu hạng nặng lại đều được Nhật Bản tự sản xuất ở trong nước. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Pháo tự hành của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản được mang ra trình diễn.

