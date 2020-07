Loạt súng trường tấn công hiện đại nhất Việt Nam lộ diện đầy bất ngờ

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về chương trình “Xạ thủ đua tài” do kênh truyền hình QPVN thực hiện đã được công bố. Điều đặc biệt là nó ngay lập tức được giới đam mê quân sự chú ý với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu súng vô cùng hiện đại đã và sắp được biên chế cho Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo một sự thích thú vô cùng lớn cho người xem. Ảnh: Nhân vật trải nghiệm với súng TAR-21. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Đầu tiên là sự góp mặt của súng trường tấn công TAR-21 được nhập khẩu từ Israel. Trước đây, súng chỉ được trang bị hạn chế cho lực lượng Hải quân đánh bộ tuy nhiên Việt Nam sau đó đã tiếp tục nhập khẩu số lượng lớn và trang bị cho cả đặc công. Các lô súng TAR-21 nhập sau có cải tiến đó là có các ray Picatinny kéo dài ở trên lưng súng, điều mà những khẩu súng thuộc lô nhập khẩu đầu tiên không có. Việc có sự cải tiến này giúp súng có thể mở rộng nhiều loại phụ kiện, kính ngắm hơn. Ảnh: Nhân vật trải nghiệm hóa thân thành lính đặc công với TAR-21. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Súng được thiết kế theo kiểu Bullup (Bệ khóa nòng và hộp tiếp đạn nằm phía sau cò súng) cho phép nó có hình dáng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo được uy lực cao. Cùng với việc sử dụng cỡ đạn 5.56x45mm chuẩn NATO có độ chính xác vô cùng tuyệt vời. Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm thao tác súng TAR-21 khá dễ dàng. Nguồn ảnh: Viettel Media. Tiếp theo, loại súng phổ biến bậc nhất trong biên chế quân đội ta không thể thiếu trong chương trình đó chính là dòng AK vô cùng nổi tiếng. Súng đang được trang bị đại trà trong toàn quân, tuy nhiên trong tương lai có thể sẽ sớm được thay thế bởi những loại hiện đại hơn.

Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm với súng tiểu liên AKMS. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Súng tiểu liên AKn là loại súng tiểu liên do Việt Nam tự sản xuất tại nhà máy Z111. Ưu điểm súng là thay thế các phụ kiện bằng gỗ bởi các phụ kiện làm bằng nhựa, giúp súng có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với AK-47 truyền thống.

Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm tập tháo lắp súng tiểu liên AKn. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. AKn được cho là đang sản xuất đại trà với số lượng lớn để có thể thay thế cho các loại AK-47 cũng như Type-56 cũ được sử dụng đại trà trong quân đội ta lâu nay vốn đã có tuổi đời rất lâu và thời gian sử dụng dài. Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm tập tháo lắp Akn. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Không thể không nhắc đến, dòng tiểu liên (SMG) nổi tiếng nhất trong lực lượng đặc công Việt Nam - Micro Uzi. Súng có trọng lượng nhẹ, nhỏ gọn, sử dụng cỡ đạn 9x19mm Parabellum nổi tiếng, vô cùng phù hợp với các đội đặc nhiệm chống khủng bố cũng như hiệu quả trong việc tác chiến không gian hẹp, đô thị.

Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm với súng tiểu liên Micro Uzi. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Súng được trang bị ray Picatinny ở dưới nòng và trên nắp bệ khóa nòng để có thể mở rộng các trang bị như kính ngắm điểm đỏ Red Dot, đèn pin, laser, tay cầm và có thể gắn ống giảm thanh cho những nhiệm vụ đặc thù.

Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm với súng Micro Uzi. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Súng bắn tỉa bán tự động Galazt cũng góp mặt trong chương trình lần này. Súng được trang bị cho các đơn vị chiến đấu đặc thù của Đặc công và Hải quân đánh bộ. Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm với súng bắn tỉa Galazt. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Cuối cùng và cũng đáng mong chờ nhất, đó là súng trường tấn công STV-380. Súng đang được sản xuất số lượng lớn tại nhà máy Z111 nhằm sắp tới sẽ thay thế các mẫu súng trường tấn công cũ trong biên chế quân đội ta. Đây thực chất là phiên bản cải tiến của Galil Ace 32 với những sửa đổi để phù hợp với môi trường và điều kiện tác chiến tại Việt Nam.

Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm với súng trường tấn công STV-380. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Với việc xuất hiện hàng loạt trước công chúng những mẫu súng hàng đầu quân đội ta hiện nay, có thể trong thời gian không xa nữa, chúng ta sẽ thấy sự lột xác vô cùng lớn của trang bị người chiến sĩ. Không còn hình ảnh bộ đội với những khẩu AK-47 truyền thống mà thay vào đó là AKn, STV-380,… cho ta thấy một bộ mặt đổi mới, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại hơn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: Nữ nhân vật trải nghiệm với súng trường tấn công STV-380. Nguồn ảnh: Xạ thủ đua tài. Video Khám phá sức mạnh súng bộ binh TAR-21 - Nguồn: QPVN

