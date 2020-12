Loại vũ khí Nga đủ sức làm biến mất một siêu đô thị trong tíc tắc

Truyền thông Nga vừa khẳng định loại tên lửa hành trình Burevestnik mới nhất của nước này có khả năng làm biến mất một siêu đô thị cùng toàn bộ cư dân chỉ trong nháy mắt. Nguồn ảnh: BMDP. Giới chuyên gia của Nga phát biểu trên tạp chí "Giao liên quân sự - công nghiệp" của nước này đã khẳng định, tên lửa mang động cơ hạt nhân Burevestnik là quá mạnh và quá khó để có thể đánh chặn. Nguồn ảnh: BMDP. Cụ thể, phía Nga khẳng định rằng ngay cả với các máy bay cảnh báo sớm tầm xa của Mỹ như E-3 Sentry cũng chỉ có thể phát hiện ra tên lửa hành trình Burevestnik ở khoảng cách không quá 32 km. Nguồn ảnh: BMDP. Chưa kể tới việc, loại tên lửa này sẽ chỉ xuất hiện trên màn hình radar trong nháy mắt rồi biến mất ngay lập tức. Nếu quan sát viên không quá chú ý tới nó thì sẽ rất có thể sẽ bỏ qua chấm nhỏ trên màn hình này do nhầm lẫn với một đàn chim lớn đang bay trên không. Nguồn ảnh: BMDP. Trong ấn phẩm của mình, tờ "Giao liên quân sự - công nghiệp" khẳng định cách duy nhất để truy vết và phát hiện tên lửa Burevestnik, đó là lùng theo dấu vết phóng xạ mà động cơ của nó xả ra, bao gồm các loại phóng xạ như iot-131, ruthenium-103, cesium-134 hay cesium-137. Nguồn ảnh: BMDP. Đáng tiếc là trên thế giới hiện nay không có bất cứ một tổ hợp phòng không nào xác định mục tiêu thông qua đồng vị phóng xạ. Các loại dấu vết phóng xạ kể trên sẽ chỉ được phát hiện khoảng bốn ngày sau khi tên lửa Burevestnik rời bệ phóng, khi đó thì mọi sự đã "an bài". Nguồn ảnh: BMDP. Bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng phát biểu trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang năm 2018, khẳng định rằng loại tên lửa Burevestnik này "có tầm bắn gần như không giới hạn" và "quỹ đạo bay không thể đoán trước". Nguồn ảnh: BMDP. Với sức mạnh hủy diệt của mình Burevestnik chắc chắn sẽ là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong tay quân đội Nga và sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa, thế giới mới có được loại vũ khí đối trọng tương đương. Nguồn ảnh: BMDP. Hiện tại, tên lửa hành trình Burevestnik vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Giới quan sát tin rằng Nga đã từng thử nghiệm loại tên lửa này ở Nyonoksa năm 2019 khi phát hiện nồng độ phóng xạ cao đột biến ở khu vực này. Nguồn ảnh: BMDP. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Nga vẫn chưa để lộ bất cứ thông tin nào về sức mạnh chính xác của đầu đạn hạt nhân mà tên lửa Burevestnik mang theo. Tuy nhiên để có thể phá hủy được một "siêu đô thị" trong tíc tắc, đầu đạn này sẽ phải có sức nổ không dưới 1000 kt. Nguồn ảnh: BMDP. Trong tương lai khi tên lửa hành trình Burevestnik được Nga biên chế chính thức vào lực lượng, việc phát hiện và đánh chặn được loại tên lửa này sẽ là một bài toán cực kỳ đau đầu với tất cả các nước NATO và Mỹ. Nguồn ảnh: BMDP. Vụ nổ đầy nghi vấn ở Nyonoksa được cho là do Nga thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik.

Truyền thông Nga vừa khẳng định loại tên lửa hành trình Burevestnik mới nhất của nước này có khả năng làm biến mất một siêu đô thị cùng toàn bộ cư dân chỉ trong nháy mắt. Nguồn ảnh: BMDP. Giới chuyên gia của Nga phát biểu trên tạp chí "Giao liên quân sự - công nghiệp" của nước này đã khẳng định, tên lửa mang động cơ hạt nhân Burevestnik là quá mạnh và quá khó để có thể đánh chặn. Nguồn ảnh: BMDP. Cụ thể, phía Nga khẳng định rằng ngay cả với các máy bay cảnh báo sớm tầm xa của Mỹ như E-3 Sentry cũng chỉ có thể phát hiện ra tên lửa hành trình Burevestnik ở khoảng cách không quá 32 km. Nguồn ảnh: BMDP. Chưa kể tới việc, loại tên lửa này sẽ chỉ xuất hiện trên màn hình radar trong nháy mắt rồi biến mất ngay lập tức. Nếu quan sát viên không quá chú ý tới nó thì sẽ rất có thể sẽ bỏ qua chấm nhỏ trên màn hình này do nhầm lẫn với một đàn chim lớn đang bay trên không. Nguồn ảnh: BMDP. Trong ấn phẩm của mình, tờ "Giao liên quân sự - công nghiệp" khẳng định cách duy nhất để truy vết và phát hiện tên lửa Burevestnik, đó là lùng theo dấu vết phóng xạ mà động cơ của nó xả ra, bao gồm các loại phóng xạ như iot-131, ruthenium-103, cesium-134 hay cesium-137. Nguồn ảnh: BMDP. Đáng tiếc là trên thế giới hiện nay không có bất cứ một tổ hợp phòng không nào xác định mục tiêu thông qua đồng vị phóng xạ. Các loại dấu vết phóng xạ kể trên sẽ chỉ được phát hiện khoảng bốn ngày sau khi tên lửa Burevestnik rời bệ phóng, khi đó thì mọi sự đã "an bài". Nguồn ảnh: BMDP. Bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng phát biểu trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang năm 2018, khẳng định rằng loại tên lửa Burevestnik này "có tầm bắn gần như không giới hạn" và "quỹ đạo bay không thể đoán trước". Nguồn ảnh: BMDP. Với sức mạnh hủy diệt của mình Burevestnik chắc chắn sẽ là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong tay quân đội Nga và sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa, thế giới mới có được loại vũ khí đối trọng tương đương. Nguồn ảnh: BMDP. Hiện tại, tên lửa hành trình Burevestnik vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Giới quan sát tin rằng Nga đã từng thử nghiệm loại tên lửa này ở Nyonoksa năm 2019 khi phát hiện nồng độ phóng xạ cao đột biến ở khu vực này. Nguồn ảnh: BMDP. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Nga vẫn chưa để lộ bất cứ thông tin nào về sức mạnh chính xác của đầu đạn hạt nhân mà tên lửa Burevestnik mang theo. Tuy nhiên để có thể phá hủy được một "siêu đô thị" trong tíc tắc, đầu đạn này sẽ phải có sức nổ không dưới 1000 kt. Nguồn ảnh: BMDP. Trong tương lai khi tên lửa hành trình Burevestnik được Nga biên chế chính thức vào lực lượng, việc phát hiện và đánh chặn được loại tên lửa này sẽ là một bài toán cực kỳ đau đầu với tất cả các nước NATO và Mỹ. Nguồn ảnh: BMDP. Vụ nổ đầy nghi vấn ở Nyonoksa được cho là do Nga thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik.