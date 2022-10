Kherson ác liệt: Ukraine pháo kích dữ dội, Nga giữ vững phòng tuyến

Tờ Al Jazeera cho biết, quân đội Ukraine bắt đầu tăng cường phản công và thường xuyên pháo kích vào khu vực Kherson. Theo yêu cầu của Thống đốc Kherson thân Nga, Quân đội Nga sẽ hỗ trợ người dân sơ tán khẩn cấp trong thời gian tới.



Hiện tại, một số cây cầu quan trọng trên sông Dnepr đã bị pháo kích hư hỏng. Còn ở phía đông bắc của Kherson, Quân đội Ukraine đã hoàn thành thế bao vây Quân đội Nga; tuy nhiên, phòng tuyến của quân Nga vẫn trụ vững.





Kể từ tháng trước, quân đội Ukraine đã tập trung một số lượng lớn quân số để mở nhiều cuộc phản công dữ dội trên nhiều khu vực, đặc biệt là hướng Kharkov ở phía đông bắc.



Quân đội Ukraine tại Kherson tuyên bố, họ tiếp tục giành lại quyền kiểm soát hai khu dân cư quan trọng và đồng thời cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát và tiến tới giành lại toàn bộ lãnh thổ đã chiếm đóng từ tay Nga, bất chấp những thiệt hại.



Vào thời điểm quan trọng này, Nga bắt đầu tổ chức sơ tán toàn bộ dân cư khu vực thành phố Kherson. Một số phương tiện truyền thông cho rằng, việc sơ tán cư dân có khả năng là màn dạo đầu cho việc Nga triệt thoái khỏi khu vực này.



Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng, đây có thể là tín hiệu cho thấy quân đội Nga sẵn sàng phát động một cuộc tấn công tổng lực và không loại trừ việc sử dụng những vũ khí hạng nặng như pháo nhiệt áp hay việc ném bom chiến lược.



Về thế trận tại Kherson, Viện nghiên cứu Chiến tranh Mỹ đã phác thảo tình hình khu vực này một cách khái quát như sau.





Trước hết, vị trí địa lý của Kherson cực kỳ quan trọng, nó là cầu nối giữa vùng Luhansk và Crimea. Về phía Nga, nếu không kiềm chế được đà tấn công của Ukraine nhằm vào Kherson và cầu Kerch vẫn chưa hoàn toàn khôi phục khả năng hoạt động bình thường, thì quân đội Nga sẽ khó có thể tiếp tục đứng vững trên Bán đảo Crimea.



Về mặt chiến lược, khi đó Nga có thể mất nhiều hơn quyền kiểm soát khu vực Kherson; do đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã tuyên bố rõ ràng rằng, quân đội Nga sẽ không rút khỏi khu vực này.



Hiện tại các đơn vị trạng bị nặng của Quân đội Nga trên hướng Bonliman đã bắt đầu phản công lên phía bắc; nhưng nếu mất khu vực Kherson lúc này, quân đội Nga sẽ rơi vào tình thế hiểm nghèo. Do đó, quân đội Nga không thể rút lui.



Thứ hai, đối với Nga, khu vực Kherson đã là lãnh thổ của họ trên danh nghĩa, hiện tại quân đội Ukraine đang tiến hành pháo kích vào khu vực Kherson khiến nhân dân hoang mang; thêm vào đó tình hình chiến sự bất định, mặt trận lỏng lẻo, có thể không thể giữ được như ý muốn.



Khi quân đội Ukraine tái tràn ngập một số khu vực do quân đội Nga kiểm soát, họ đã tiến hành các hoạt động pháo kích dữ dội, đạn rơi vào cả khu dân cư. Và khu vực Kherson, Quân đội Ukraine sẽ còn bắn phá dữ dội hơn, nên Nga phải tiến hành sơ tán khẩn cấp người dân trong khu vực.



Cuối cùng, quân đội Nga gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội bằng hỏa lực vào các tuyến tiếp tế và hậu cần của quân đội Ukraine và lực lượng dự bị mới được huy động của Nga sẽ sớm có mặt.



Quân đội Nga có thể hy vọng vào một trận chiến quyết định với quân đội Ukraine và Kherson là địa điểm có thể được lựa chọn. Rõ ràng là Nga không thể đạt được quyền kiểm soát tuyệt đối với 4 tỉnh ở miền đông Ukraine, nếu chỉ dựa vào các cuộc trưng cầu dân ý.



Do vậy Quân đội Nga phải bằng mọi giá, đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ukraine trên chiến trường, để chứng minh rằng, Nga có khả năng bảo vệ bốn khu vực này.



The New York Times cho rằng, Nga sẽ sử dụng Kherson làm chiến trường chính cho cuộc phản công toàn diện lần này, và việc sơ tán cư dân để tạo điều kiện cho các hành động tác chiến của quân đội Nga mà không gặp trở ngại. Do đó, rất có thể việc sử dụng vũ khí hạng nặng có thể diễn ra.



Sau khi người dân ở khu vực Kherson được sơ tán, chiến thuật tấn công của Quân đội Nga có thể “thoải mái” hơn, và điều này cũng có lợi cho quân đội Nga đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Ukraine; cũng như hoàn thành việc phòng thủ Kherson.



Hiện tại tình hình của quân đội Nga ở khu vực Kherson quả thực không mấy lạc quan, nhưng Quân đội Ukraine hiện cũng đang trong tình trạng chiến đấu ngoài công sự, rất dễ bị tổn thương nếu Nga sử dụng vũ khí hạng nặng, hoặc ném bom rải thảm chiến lược.





