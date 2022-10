Khu vực Belgorod bị tấn công, nhà máy quốc phòng Nga phát nổ

Sau cuộc tập kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine, Tờ The New York Times của Mỹ cho biết, một loạt các vụ nổ đã xảy ra ở vùng Belgorod của Nga, gần với biên giới Ukraine. Một nhà máy quốc phòng gần làng Brumakino ở thành phố Yaroslavl của Nga cũng bốc cháy sau một vụ nổ và người dân gần đó đã bắt đầu sơ tán. Có thông tin cho rằng, UAV của Ukraine đã tấn công các vị trí đặt tên lửa phòng không S-300 của Nga ở Belgorod. Có hai giả thuyết về vụ nổ tại nhà máy quân sự ở Yaroslavl; một là một vụ do cuộc tấn công; hai là một vụ nổ ngẫu nhiên của tên lửa S-300 của quân đội Nga. Còn trong chiều 16/10, khu vực Belgorod hứng chịu một trong những đợt pháo kích mạnh nhất từ Ukraine. Nhiều tên lửa được phóng vào khu vực này, nhưng kiểu loại tên lửa hiện vẫn chưa được làm rõ. Thống đốc vùng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, một số tên lửa của Ukraine đã bị vô hiệu hóa bằng tên lửa đánh chặn của những hệ thống phòng không; tuy nhiên một tên lửa Ukraine đã trúng một tòa nhà, làm 3 người bị thương. Tính đến thời điểm hiện tại, theo cư dân địa phương thông báo, đã có ít nhất 20 vụ nổ xảy ra tại đây. Người dân ở Belgorod cũng ghi nhận các miệng hố lớn từ các vụ nổ, và ngoài ra, một số nguồn tin cho biết các vụ nổ ở hướng sân bay Belgorod. Hiện vẫn chưa rõ số lượng mục tiêu bị bắn hạ chính xác, tuy nhiên theo người dân, ít nhất 10 tên lửa phòng không đã đánh chặn thành công mục tiêu. Còn theo một số thông tin, các cuộc tấn công vào Belgorod được thực hiện bởi máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng Không quân Ukraine, mang tên lửa hành trình chống radar AGM-88 HARM mà Mỹ viện trợ. Bằng chứng tham gia cuộc tấn công của tên lửa hành trình chống radar AGM-88, chính là các mảnh vỡ được tìm thấy của loại tên lửa này; theo tính toán, ít nhất 4 tên lửa hành trình AGM-88 đã được phóng đi. Ngoài ra tham gia vào vụ tấn công, còn có một số tên lửa được phóng đi từ mặt đất. Hiện tại, thông tin về sự tàn phá và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng ở vùng Belgorod đang được xác định cụ thể; tuy nhiên, số nạn nhân đã ít nhất đã là 3 người; việc này gây hoang mang, lo sợ cho người dân ở đây. Trên thực tế, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Belgorod trong ngày thứ tư liên tiếp; tuy nhiên, cuộc tấn công bằng tên lửa hiện tại đã trở thành vụ tấn công quy mô nhất trong lịch sử, điều này làm dấy lên lo ngại rằng tình hình trong khu vực có thể xấu đi rất nghiêm trọng. Ban đầu, có thông tin cho rằng có ít nhất hai tên lửa bay theo hướng của sân bay Belgorod, nhưng đến thời điểm hiện tại, không có bằng chứng về bất kỳ thiệt hại nào trên lãnh thổ của sân bay quân sự này. Ông Vladimir Rogov, thành viên cơ quan hành chính quân sự và dân sự bang Zaporozhye do Nga bổ nhiệm cho biết, quân đội Ukraine đã tập hợp hàng chục nghìn binh sĩ trên tiền tuyến, bao gồm binh lính từ hơn 30 quốc gia và có thể là cả quân của NATO, để tiến hành phản công. Giờ đây, hệ thống trinh sát và tình báo của NATO đã hoàn toàn vào chiến trường Ukraine; tuy chưa đạt được thông tin tình báo tối đa, nhưng đánh giá quân đội Ukraine đã có lợi thế lớn về thông tin tình báo chiến trường. Thông qua bình luận “rất nóng” của các tướng Nga trong hai ngày qua, đã chứng minh điều này. Không còn gì bí mật khi có một nhóm cố vấn của quân sự NATO đã xuất hiện công khai ở Ukraine. Do đó, xét về tất cả, NATO đã sử dụng tất cả các biện pháp khác, trừ việc can thiệp chính thức trên quy mô lớn. Nói một cách tương đối, Mỹ vẫn tương đối kiềm chế trong việc trao vũ khí cho Ukraine; Mỹ chưa giao xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh, mà chỉ có những chiếc Humvee bánh lốp. Không viện trợ pháo tự hành có bánh xích, chỉ có pháo xe kéo; Mỹ cũng giảm các tính năng của pháo M777 để không bắn được đạn định vị vệ tinh.

