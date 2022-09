Iran mua 64 tiêm kích Su-35 từ Nga, tới bao giờ mới nhận hết?

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), dẫn lời Chuẩn tướng Hamid Wahdi, Tư lệnh Không quân Iran xác nhận rằng, Không quân Iran đã đưa việc mua máy bay chiến đấu Su-35 do Nga sản xuất vào chương trình nghị sự. Việc Iran dự định mua 64 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga, cho phép Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thành lập 5 phi đội riêng biệt. Một phần ba số Su-35 có thể được chuyển giao cho Không quân Iran vào cuối năm nay; số Su-35 còn lại, Iran sẽ có thể nhận trước năm 2025. Chuẩn tướng Hamid Vahedi cũng cho biết, việc mua Su-35 nằm trong chương trình nghị sự của lực lượng không quân, nhưng nước này không có kế hoạch mua Su-30; mặc dù cả hai loại máy bay trên, đều được phát triển từ chiến đấu cơ Su-27, từ thời Liên Xô. Su-35 là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi và Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi, đều có khả năng bay siêu cơ động. Theo các thông tin, lực lượng không quân lục quân Iran cần ít nhất 64 máy bay Su-35, trong đó 24 máy bay sẽ được giao ngay, từ số máy bay Nga sản xuất cho Không quân Ai Cập. Việc mua một lô lớn máy bay chiến đấu Su-35 thế hệ 4 ++ của Nga, sẽ mang lại cho Iran lợi thế không thể phủ nhận trong khu vực. Với việc 5 phi đội máy bay chiến đấu Su-35, sẽ là mối răn đe lớn cho Israel, nếu nước này có kế hoạch tấn công Iran, theo như tuyên bố gần đây của Thủ tướng Israel Yair Lapid. Về số tiền hợp đồng và các thông tin chi tiết khác, hiện vẫn chưa được tiết lộ với công chúng. Có thể ngoài 64 máy bay, còn có phụ tùng thay thế cùng nhiều vũ khí đi kèm; tổng số tiền hợp đồng có thể lên tới 10 tỷ USD. Phía Iran cho rằng, việc mua số lượng lớn máy bay chiến đấu thế hệ 4 ++ Su-35, sẽ thay thế một số máy bay chiến đấu cũ do Mỹ sản xuất, được trang bị cho Không quân Iran từ năm 1978, đặc biệt là số máy bay F-14 Tomcat, có phụ tùng thay thế ngày càng khó tìm. Sự xuất hiện của số máy bay chiến đấu tiên tiến Su-35 trong lực lượng Không quân Iran, sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của Không quân Iran trước các đối thủ tiềm tàng như Không quân Israel, Hải quân và Không quân Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng, Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính và đáng tin cậy duy nhất của Iran, đặc biệt là máy bay chiến đấu và Su-35 là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, mà Nga có thể bán lúc này; mặc dù loại máy bay chiến đấu này, đã bị phòng không Ukraine bắn rơi trong cuộc xung đột. Su-35 được đánh giá là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không xuất sắc và có thể tấn công mục tiêu mặt đất; loại tên lửa không đối không tầm trung R-77, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Không quân Ukraine. Trong nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương (SEAD), Su-35 có khả năng phóng tên lửa chống bức xạ như Kh-31P và chế áp điện tử. Khi đưa Su-35 vào biên chế, đây sẽ là chiến đấu cơ hiện đại nhất của Không quân Iran và cũng là thương vụ mua sắm máy bay chiến đấu của Iran trong vòng 30 năm trở lại đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng, Không quân Iran vốn đã quen với máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất và phải đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết khi khai thác số lượng Su-35 lớn như vậy; nhất là hạ tầng để khai thác Su-35 của Iran, hiện còn chưa được xây dựng. Với thực lực 64 chiếc Su-35, nếu phải đối đầu với Mỹ và Israel, thì cũng không thể thay đổi được cán cân lực lượng; nhất là việc cả Mỹ và Israel quá mạnh về khả năng tác chiến điện tử và số lượng máy bay chiến đấu hạng nặng vượt xa số máy bay Su-35 mà Iran sở hữu. Điều lo ngại nhất là là khó có thể đảm bảo, liệu ngành công nghiệp quân sự Nga, vốn đang bị trừng phạt ngày càng khắc nghiệt, có thể giao đủ máy bay chiến đấu, phụ tùng và đạn dược cho Iran đúng hạn hay không; chưa nói đến việc bán thiết bị hỗ trợ như máy bay cảnh báo sớm A-100 cho Iran. Máy bay cảnh báo sớm A-100 của Nga, đã không được đưa vào sản xuất hàng loạt trong nhiều năm, sau chuyến bay đầu tiên, do thiếu các linh kiện điện tử, vì vậy không thể tạo ra các hệ thống then chốt. Và ngay cả nhu cầu riêng của quân đội Nga cũng không được đáp ứng, chứ đừng nói đến Iran. Mặc dù Nga và Iran hiện đang trên con đường trở thành “đồng minh tự nhiên” do sự cấm vận của phương Tây, khi hai bên đều là những “cường quốc” về năng lượng. Cùng với những khó khăn nghiêm trọng bên trong và bên ngoài mà hai nước đang phải đối mặt, không lạc quan khi nói rằng, rất khó để nói liệu họ có thể nhanh chóng chuyển giao tất cả các máy bay chiến đấu Su-35 này hay không?

