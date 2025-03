Văn Thanh và bạn gái ngầm thừa nhận gọi nhau là “vợ - chồng”

Với những người hâm mộ theo dõi Vũ Văn Thanh có thể nhận thấy, thời gian gần đây anh chàng khá chăm chỉ tương tác dưới các bài viết của bạn gái. Trong một bài viết gần đây, Bích Hạnh bày tỏ: "Chắc chắn tôi phải kéo chồng tôi cày film "When Life Gives You Tangerines" cùng với tôi". Ngay lập tức phía dưới bài viết, Vũ Văn Thanh đã bình luận: "Gòi biết gòi". Màn thả thính "gọi chồng gọi vợ" này của cặp đôi khiến người theo dõi vô cùng thích thú. Trước đó,cặp đôi này cũng không ít lần thể hiện sự thân thiết trên mạng xã hội. Trong bài đăng nhân dịp 8/3, Bích Hạnh đăng tải loạt ảnh cùng bó hoa Tulip kèm lời nhắn gửi với người tặng: "8/3 chúc cho người tặng hoa không bị Block. Còn add Friend thì để suy nghĩ thêm. Ốm sốt quá ạ, bây giờ mới ngoi lên up con ảnh cho bằng chị bằng em". Ở phần bình luận, Văn Thanh cũng ngay lập tức tương tác: "Uây em xinh thế, em có người yêu chưa em". Đáp lại, nàng hot girl trả lời: "Mình có rồi nên bạn không có cửa đâu". Vũ Văn Thanh và Trần Bích Hạnh dính tin đồn hẹn hò vào hồi đầu năm 2024. Dù chưa chính thức thừa nhận, cặp đôi thường xuyên để lộ một số "hint" hẹn hò. Vào ngày lễ tình nhân năm nay, Bích Hạnh và Văn Thanh cùng đăng tải bộ ảnh xuất hiện tại cùng một nhà hàng, đồng thời mặc đồ đôi. Không đăng ảnh có mặt nhau nhưng nhìn ảnh đều biết mỗi người đi cùng với ai. Hay vào dịp Tết năm nay, cặp đôi cũng đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh chào Tết. Cả hai diện thiết kế áo dài cùng màu, có cùng kiểu họa tiết. Không chỉ vậy không gian, bối cảnh chụp ảnh là cùng một địa điểm.

