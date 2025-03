Không ai có thể tưởng tượng được rằng, chiến dịch Kursk được Ukraine mở ra quá bất ngờ và lại được Nga kết thúc trong thời gian ngắn như vậy. Một tuần trước, Ukraine tuyên bố sẽ không rút lui khỏi khu vực Kursk do họ kiểm soát và sẽ sử dụng nơi này như một con bài mặc cả, trong các cuộc đàm phán đình chiến và trao đổi lãnh thổ với Nga. Tuy nhiên, sau khi Mỹ cắt thông tin tình báo và một nhóm cựu binh Wagner sử dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, để đột kích vào phía sau lưng quân Ukraine ở thị trấn Sudzha, trung tâm phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) ở Kursk, thì tình hình chiến trường này đã có bước ngoặt lớn. Hệ thống phòng thủ của AFU, được đầu tư xây dựng tại Sudzha và khu vực xung quanh hơn nửa năm qua, đã nhanh chóng sụp đổ trước đòn tấn công như vũ bão của quân đội Nga (RFAF), khiến chỉ huy AFU hoảng loạn và ra lệnh rút lui; khiến quân Ukraine “mạnh ai nấy chạy”. Tờ New York Times (NTY) của Mỹ đưa tin, trong tuần qua, việc rút lui của AFU ở Kursk đột nhiên trở thành một cuộc chạy trốn hỗn loạn. NYT chỉ ra rằng, hệ thống phòng thủ của AFU tại khu vực Kursk đã sụp đổ nhanh chóng. NYT viết: "Chiến thắng của Moscow tại khu vực Kursk có thể khiến Kiev mất đi lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình. Có lẽ trong mắt giới truyền thông phương Tây, một cuộc tháo chạy đáng xấu hổ như vậy không nên xảy ra. Đáng buồn thay, một số đơn vị AFU đã không nhận được lệnh rút lui, chiến đấu đơn lẻ trong hai ngày và cuối cùng phải đầu hàng”. Theo Bộ Quốc phòng Nga, RFAF đã phát hiện ra một trận địa phòng ngự của Ukraine ở phía đông nam Sudzha, "chưa nhận được lệnh rút lui". Vị trí này được bảo vệ bởi những người lính Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 63 của AFU. Do RFAF sử dụng các khí tài tác chiến điện tử mạnh, khiến liên lạc từ trên xuống Tiểu đoàn 2 bị cắt đứt; do vậy, những người lính của đơn vị này đã chọn cách đầu hàng, sau khi cầm cự trong 48 giờ, mà không có thức ăn hoặc nước uống. Chính việc ra hàng, đã cứu mạng sống của họ. Tờ Financial Times của Anh đưa tin rằng, sau khi thua trận ở Kursk, AFU đã buộc phải rút lui hàng chục km về phía tỉnh Sumy của Ukraine, dưới làn hỏa lực của Nga. Hiện nay, AFU tuyên bố rằng, toàn bộ quân mà họ triển khai tới khu vực Kursk, đã thoát khỏi nguy cơ bị bao vây và được điều đến những vị trí có lợi. AFU cũng tuyên bố họ sẽ thiết lập phòng thủ ở khu vực Kursk (khu vực phía tây Sudzha), bởi vì nếu họ rút lui về Ukraine, RFAF chắc chắn sẽ lợi dụng tình hình và tấn công Ukraine theo hướng này. Điều này có nghĩa là AFU muốn sử dụng khu vực do họ kiểm soát ở phía tây Sudzha, làm "vùng đệm" cho tỉnh Sumy, ngăn quân Nga tấn công vào lãnh thổ Ukraine từ đầu cầu Kursk. Ngược lại, sau khi RFAF giành được chiến thắng quyết định tại Sudzha, Tổng thống Nga Putin đã ban hành mệnh lệnh chiến đấu giai đoạn hai, để mở ra "vùng đệm quân sự" ở tỉnh Sumy của Ukraine. Như vậy, chiến dịch Sumy của RFAF đã chính thức bắt đầu. Để mở đường cho bộ binh tiến lên, máy bay Su-34 của RFAF đã thả những quả bom FAB-3000 để dọn đường, giúp lực lượng mặt đất chiếm được ngôi làng Basivka ở tỉnh Sumy trong vòng chưa đầy 24 giờ. Vào ngày 14/3, truyền thông Ukraine đã xác nhận, RFAF đã "kiểm soát một phần" làng Basivka. Nhưng vậy có thể khẳng định, chiến dịch Kursk của AFU đã kết thúc. Theo đánh giá của trang Military Review, tính đến 8 giờ sáng ngày 13/3, khu vực do Ukraine kiểm soát có diện tích chưa đến 110 km2. Đặc biệt thị trấn Sudzha đã hoàn toàn bị tái chiếm; phần lớn quân Ukraine đã phải rút về bên kia biên giới. Trang Military Review cũng đưa tin, tính đến tối ngày 14/3, quân Nga tiếp tục tái chiếm Rubanshchina và các trận đánh giành Gogolevka và Guevo đã bắt đầu. RFAF đã hoàn tất việc tái chiếm Rubanshchina vào ngày hôm trước, đây là một ngôi làng nằm ngay trên đường cao tốc Yunakovka-Sudzha. Tại ngôi làng này, vẫn còn những tốp lính Ukraine riêng lẻ đang cố gắng đột phá vào khu vực Kursk; nhưng hiện con đường này đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của UAV và pháo binh của Nga. Cũng vào tối ngày 14/3, có thông tin cho biết, một đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 RFAF đã tiến vào Guevo, nơi mà AFU muốn biến thành một khu vực phòng thủ kiên cố vững chắc và cũng có thông tin cho biết, các trận đánh đang diễn ra ở làng Gogolevka. Kênh Rybar cho biết, AFU đã bắt đầu tái triển khai một số đơn vị ở tuyến phòng thủ biên giới tỉnh Sumy, đang được xây dựng cấp tốc. Đặc biệt, các đơn vị UAV đã xuất hiện trở lại và cố gắng tấn công các tuyến đường tiếp tế của quân Nga. Tuy nhiên trên hướng Basivka, quân Nga vẫn tích cực tiến công. RFAF cũng đã hoạt động tích cực hơn về hướng Miropolye, đây sẽ là hướng tiến công thứ hai vào khu vực Sumy. Một ngày trước đó, quân Nga đã cắt đứt việc liên lạc của một nhóm quân Ukraine tại khu vực này, bằng việc cho nổ tung cây cầu bắc qua sông Psel. Tuy nhiên trước đó tại khu vực này, AFU cũng bố trí nhiều bãi mìn. (nguồn ảnh Military Review, Sohu, Ukrinform).

