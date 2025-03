Con đẻ duy nhất của Từ Hi Thái hậu: Đoản mệnh vì vô độ

Con trai duy nhất của hoàng đế Hàm Phong và Từ Hi Thái hậu là Ái Tân Giác La Tải Thuần (sau khi đăng cơ được gọi là hoàng đế Đồng Trị). Do sinh được con trai nối dõi cho vua Hàm Phong nên Từ Hi trở thành phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung. Vua Hàm Phong vô cùng yêu thương, chiều chuộng và đặt nhiều kỳ vọng vào Ái Tân Giác La Tải Thuần - con trai trưởng và cũng là hoàng tử duy nhất với Từ Hi Thái hậu. Sau khi hoàng đế Hàm Phong băng hà vì bệnh tật, Ái Tân Giác La Tải Thuần kế vị, trở thành tân vương của nhà Thanh. Vào thời điểm lên ngôi, hoàng đế Đồng Trị mới 5 tuổi. Theo đó, mẹ ruột của Đồng Trị được phong làm Từ Hi Thái hậu. Do con trai lên ngôi khi còn quá bé nên Từ Hi Thái hậu đã lợi dụng cơ hội mà buông rèm nhiếp chính, giúp chăm lo chuyện triều chính và từng bước giành hết mọi quyền lực vào tay mình. Khi triều đình đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Từ Hi Thái hậu, vua Đồng Trị chỉ biết ăn chơi mỗi ngày. Ông hoàng này thích chơi bài, chơi thúc cúc (trò chơi bóng đá thời xưa)... cùng với các cung nữ, thái giám. Bản thân hoàng đế Đồng Trị cũng biết không có tài trị quốc và không thể thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Nhiều quyết định mà ông đưa ra đều bị Từ Hi Thái hậu thu hồi lại, thậm chí trách mắng, chỉ trích giữa triều đình. Do vậy, ông hoàng này ngày càng chán nản, bỏ bê triều chính, suốt ngày ăn chơi trụy lạc, thậm chí cùng vài thái giám thân tín trốn khỏi hoàng cung ra ngoài chơi vào ban đêm. Vào mỗi lần bí mật xuất cung lúc ban đêm, vua Đồng Trị thường lui tới những nơi ăn chơi trác táng nhất kinh thành. Ông trở thành khách quen của nhiều quán rượu, lầu xanh... Đến năm 18 tuổi, sức khỏe của vua Đồng Trị sa sút nghiêm trọng. Theo sử sách, tháng 3 năm Đồng Trị thứ 14 (1875), ông hoàng này lâm bệnh nặng nên lệnh cho Thượng thư Lý Hồng Tảo và Cung Thân vương Dịch Hân vâng mệnh phê duyệt tấu sớ. Cuối cùng, Đồng Trị băng hà tại Dưỡng Tâm điện ở tuổi 19. Theo chính sử, nguyên nhân tử vong của hoàng đế Đồng Trị là căn bệnh đậu mùa. Thế nhưng, một số lời đồn trong dân gian cho rằng, ông hoàng này qua đời vì mắc bệnh giang mai sau thời gian dài thường tới chốn lầu xanh "vui vẻ". Sau khi con trai ruột qua đời, Từ Hi Thái hậu đã nhanh chóng đưa Quang Tự - con trai của Thuần Thân vương Dịch Hoàn, em trai của hoàng đế Hàm Phong - lên ngôi. Nhờ đó, Từ Hi Thái hậu tiếp tục nắm quyền khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong nhiều năm tiếp theo. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

