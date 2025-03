Kamax Cub-X giá 51 triệu "nhái xịn sò" hơn cả Honda Super Cub

Kamax Cub-X 2025 mới là biến thể của Kamax Super Pro 125 một chiếc xe số gia đình cỡ nhỏ, đã bắt đầu được bán tại Malaysia từ tháng 1/2025 vừa qua. Xe có sự khác biệt so với Super Pro 125 ở kiểu dáng và tính năng, với thiết kế hướng đến các hoạt động ngoài trời và hình dáng gần giống với các dòng xe máy off-road. Mẫu xe máy Kamax Cub-X 125 được thiết kế theo phong cách xe địa hình cỡ nhỏ (gần như tương đồng với Honda CT125 và Yamaha PG-1), kết hợp giữa nét cổ điển và khả năng vận hành mạnh mẽ trên nhiều loại địa hình. Kamax Cub X mang vẻ ngoài tương tự dòng xe máy Honda Super Cub huyền thoại Nhật Bản với đặc trưng đèn chiếu sáng dạng tròn, yếm che 2 bên hông, yên solo cho người lái. Nhiều trang bị hiện đại được bổ sung cho xe nhằm tăng sức cạnh tranh như hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng LED, khóa thông minh smartkey, màn hình hiển thị LCD, cảm biến áp suất lốp,… Xe sở hữu bộ vành nan hoa 17 inch đi kèm với lốp đa địa hình không săm, giúp tăng độ bám đường khi di chuyển trên đường phố lẫn địa hình gồ ghề. Đặc biệt, xe được trang bị ống xả đặt cao, không chỉ mang lại vẻ ngoài cá tính mà còn giúp xe dễ dàng lội nước, phù hợp cho những chuyến đi xa hoặc khám phá vùng thiên nhiên hoang dã. Nếu so sánh với các đối thủ khác cùng phân khúc tại Malaysia như Yamaha PG-1 và Aveta Ranger, thì cả hai mẫu xe này đều không có ABS và Smartkey như Cub-X. Hệ thống phanh của Kamax Cub-X mang đến hai tùy chọn: ABS hai kênh hoặc Hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi Brake System). Hệ thống phanh là một điểm cộng lớn về an toàn khi vận hành, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt hoặc phanh gấp. Không chỉ có ABS, Kamax Cub-X còn được trang bị Smartkey, giúp người dùng khởi động xe một cách nhanh chóng mà không cần dùng chìa khóa cơ, đồng thời tăng cường tính bảo mật, hạn chế tình trạng trộm cắp. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng không khí, kết hợp với hệ thống phun xăng điện tử Bosch EFI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số quay bốn cấp và hệ truyền động xích. Tuy không quá mạnh mẽ, nhưng động cơ này lại bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như di chuyển đường dài. Kamax Cub-X có trọng lượng 112 kg, nhẹ hơn so với nhiều mẫu xe số khác, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn. Xe có chiều cao yên 780 mm, cao hơn một chút so với mẫu Super Pro 125 của Kamax, giúp người lái có tư thế ngồi thoải mái hơn. Bình xăng có dung tích 3,8 lít, kết hợp với công nghệ phun xăng điện tử giúp xe có mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu. Đáng chú ý, Kamax Cub-X còn có nhiều phiên bản khác nhau để phù hợp với nhu cầu người dùng. Ngoài mức giá xe Kamax Cub-X 2025 từ 51 triệu đồng, người dùng cũng có thể lựa chọn giữa bản yên đơn với giá để hành lý phía sau hoặc bản yên đôi để chở thêm người. Ngoài ra, xe còn tích hợp hệ thống giám sát áp suất lốp, giúp theo dõi tình trạng lốp một cách dễ dàng, giảm nguy cơ xảy ra sự cố khi di chuyển. Video: Giới thiệu xe máy địa hình Kamax Cub-X 2025.

