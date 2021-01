Hộ vệ hạm Nga mất 8 năm đóng mới mạnh tới nhường nào?

Cuối năm 2020, Hải quân Nga đã tổ chức buổi lễ gia nhập biên chế hoành tráng cho tàu hộ tống tàng hình kiểu mới mang số hiệu 337 Gremyashchiy thuộc đề án 20385 - tàu mặt nước đầu tiên trong Hạm đội được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Ảnh: Quang cảnh buổi lễ gia nhập biên chế của tàu chiến Nga. Nguồn ảnh: BMDP. Tàu hộ vệ Gremyashchiy là chiếc đầu tiên trong loạt thuộc lớp tàu cùng tên đang được Nga phát triển gia nhập biên chế. Ban đầu, dự định của Nga là đóng mới tới 8 chiếc loại này nhưng do nhiều lí do nên đã giảm xuống còn bốn chiếc. Ảnh: Thượng cờ Andreyev - Quân kỳ Hải quân Nga lên tàu chiến mới. Nguồn ảnh: BMDP. Trong những năm gần đây, người Nga đang cố gắng vực dậy nền công nghiệp đóng tàu chiến của mình bằng việc khôi phục lại và phát triển các dự án đóng tàu cỡ lớn, cùng với việc đóng mới thêm nhiều tàu chiến cỡ vừa nhưng có hỏa lực mạnh. Ảnh: Tàu 337 trong buổi lễ gia nhập biên chế. Nguồn ảnh: BMDP. Dù cho Nga từ lâu đã không còn đóng các chiến hạm mặt nước cỡ hơn 10.000 tấn, tuy nhiên những chiếc hạm từ hơn 700 - 1000 tấn, hơn 2000 tấn hay 5000 tấn của họ đều được vũ trang cực kỳ mạnh mẽ với khả năng tác chiến đa nhiệm vụ như chống hạm, chống ngầm, phòng không cho đến cả công kích mặt đất. Ảnh: Hộ vệ hạm đề án 20385 trong giai đoạn thử nghiệm trên biển. Nguồn ảnh: BMDP. Hộ vệ hạm Gremyashiy có lượng giãn nước đầy tải 2.500 tấn, dài 106m, rộng 13m, mớm nước 5m. Nó có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4000 hải lý ở vận tốc kinh tế 14 hải lý/giờ. Thủy thủ đoàn vận hành 100 người. Nguồn ảnh: BMDP. Tàu Gremyashchiy được đặt ky vào tháng 2/2012 tại nhà máy đóng tàu Severnaya, hạ thủy vào tháng 6/2017. Đề án này là sản phẩm của Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Almaz phát triển, được sử dụng để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm, tàu nổi đối phương, hỗ trợ đội tàu tác chiến đổ bộ. Nguồn ảnh: BMDP. Như vậy, kể từ khi hạ thủy năm 2017 thì phải tới 3 năm 6 tháng sau, con tàu mới hoàn thành tất cả quá trình thử nghiệm và gia nhập biên chế Hải quân Nga. Trong khi nếu tính từ lúc khỏi đóng là phải mất tới 8 năm 10 tháng để cho nó có đầy đủ khả năng chiến đấu. Đây là tốc độ quá chậm nếu so với những tàu chiến cùng hạng khác trên thế giới. Ảnh: Tàu 337 Gremyashchiy trên biển. Nguồn ảnh: BMDP. Về vũ khí, chiến hạm sử dụng một hải pháo A-190 cỡ nòng 100mm, 8 ống phóng thẳng đứng VLS trang bị tên lửa hành trình Kalibr hoặc P-800 Oniks, trong tương lai sẽ được nâng cấp bằng các tên lửa siêu thanh Zircon. Hai tổ hợp pháo cao tốc AK-630, 8 ống phóng tên lửa phòng không Redut có thể triển khai tên lửa tầm ngắn, tầm trung hoặc tầm xa. Hai cụm ống phóng ngư lôi chống ngầm 324mm. Nguồn ảnh: BMDP. Tàu được trang bị một sàn đáp và nhà chứa cho phép tiếp nhận một trực thăng săn ngầm Ka-27 phối thuộc trong các nhiệm vụ trên biển. Nguồn ảnh: BMDP. Có thể nói, sức mạnh và khả năng chiến đấu của tàu Gremyashchiy là rất đáng nể, tuy nhiên thời gian đóng mới các tàu chiến lớp này của Nga là quá lâu, khiến những chiếc tiếp theo có thể bị lỗi thời trước khi kịp ra đời. Nguồn ảnh: BMDP. Sức mạnh hỏa lực vượt trội của tàu chiến lớp Gremyashchiy vừa được biên chế vào Hải quân Nga.

