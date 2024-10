Nga khi nào sẽ “đóng nút chai” ở khu vực Kursk bị chiếm?

Thông tin từ khu vực Kursk cho biết, Quân đội Nga đã giảm chiều rộng của cái gọi là “nút cổ chai”, nằm ở phía tây Novoivanovka xuống mức “tối thiểu”. Trong khi một ngày trước đó, chiều rộng của đoạn này giữa các đơn vị của Quân đội Ukraine ở phía bắc lãnh thổ vùng Kursk, mà họ chiếm đóng và ở phía nam là khoảng 6 km. Đến lúc này, tình thế của quân Ukraine ở khu vực Kursk đã trở nên bị đe dọa hơn, nhờ những hành động thọc sâu táo bạo của các mũi đột kích Nga. Hiện đã có thông tin về việc Quân đội Nga tái chiếm khu dân cư Viktorovka, nằm ở phía tây nam Malaya Loknya, quận Sudzhansky. Theo kênh Zlatti71, quân Ukraine đã bị đánh bật khỏi phần lớn khu vực làng Staraya Sorochyna, tiếp giáp với làng Malaya Loknya nói trên ở phía tây bắc. Hiện cũng xuất hiện thông tin về việc quân Nga rút lui về phía đông nam làng Leonidovka. Như vậy có thể nhận thấy, quân Ukraine ở phía bắc và phía nam khu vực Kursk chiếm đóng bị chia thành hai phần. Nhìn trên bản đồ, phần phía bắc có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn, nếu Quân đội Nga thực hiện “thắt nút cổ chai”, buộc quân Ukraine ở phía nam phải nhanh chóng đưa ra biện pháp “giải cứu” những đơn vị bị mắc kẹt; hoặc ngăn chặn Quân đội Nga hợp vây ở phía đông Cherkassky Porechny và Martinovka. Những ngôi làng này, cùng địa bàn và gần thị trấn Sudzha ở phía đông, hiện là vùng xám, hơn là nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ bên nào. Các ngôi làng Viktorovka, Stara Sorochina và Lizhaki (đông nam Leonidov), hiện đã được Nga kiểm soát, gián tiếp xác nhận việc khép lại vòng vây từ phía nam. Có vẻ như Quân đội Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội rút lui tương đối an toàn. Điều này không có nghĩa là cuộc giao tranh sẽ kết thúc sớm hơn, mà ngược lại, khi khu vực này trở nên bão hòa bởi quân số và vũ khí của cả hai bên, thì các trận đánh càng trở nên khốc liệt hơn. Tuy nhiên, hiện không còn đường rút lui nào khả thi cho quân Ukraine rời khỏi Kursk. Những cơn mưa cuối mùa thu ở vùng bình nguyên Đông Âu, đã biến mặt đất thành bùn lầy, điều này mang lại cho Nga lợi thế do sử dụng nhiều xe bánh xích hơn Ukraine. Theo kênh SGS, hai ngôi làng Viktorovka, Staraya Sorochina, và trang trại Lyzhaki đã được Quân đội Nga hoàn toàn tái chiếm và họ sắp khép vòng vây nhóm quân Ukraine tại bắc Kursk. Nếu quân Ukraine không kịp rút chạy, rất có thể toàn bộ cụm quân Ukraine gồm 1 đến 2 lữ đoàn, cùng vài nghìn binh sĩ và hàng trăm phương tiện cơ giới ở nửa bắc sẽ bị bao vây. Với cách bố trí này, chiều rộng của “nút cổ chai” do quân Nga tạo ra ở quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk đã giảm xuống chỉ còn hơn 2 km. Đó là lý do tại sao quân Ukraine, đang cố “vắt kiệt” nguồn lực cuối cùng của mình, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự sụp đổ liên hoàn ở khu vực này. Nếu không, điều này sẽ dẫn đến việc họ bị bao vây hoàn toàn ở phía bắc Novoivanovka. Còn theo kênh Rybar, quân Nga đã giành lại phía đông làng Lyubimovka bằng những trận đánh ác liệt. Cùng lúc đó, tại Kremyanoye, quân xung kích Nga đã tiêu diệt một xe tăng Ukraine. Trên hướng tiến công thứ yếu của Ukraine vào quận Glushkovo, không có thay đổi nào về tình hình chiến đấu được ghi nhận. Quân Nga đang chiến đấu nhằm bịt lấp cửa mở của quân Ukraine ở làng Novy Put, trong khi quân Ukraine đã tổ chức một tuyến phòng thủ mới ở phía nam đường ray xe lửa. Theo thông tin, một xe chiến đấu bộ binh FV 432 đã được phát hiện ở đây, chiếc xe này trước đó đang phục vụ trong Lữ đoàn cận vệ Tổng thống thuộc biên chế Quân đội Ukraine. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu chiếc xe này có được tái triển khai đến Kursk và vẫn thuộc biên chế Lữ đoàn, hay được chuyển đến các đơn vị khác để thay thế số xe bọc thép bị mất. Trên hướng nam Korenevo, quân Nga đã đột phá thành công phía đông làng Lyubimovka, điều này được xác nhận bằng cảnh quay từ trung tâm kiểm soát mục tiêu. Lực lượng Ukraine tấn công làng Zeleny Shlyakh từ Novoivanovka, nhưng đã không thành công. Tuy nhiên, hiện con đường giữa làng Zeleny Shlyakh tới làng Lyubimovka đã bị quân Ukraine rải mìn, làm khó khăn trong công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị Nga trong khu vực. Thậm chí, nhóm thiết giáp của Nga đã mất ít nhất một xe bọc thép do mìn của quân Ukraine tại đây. Theo một số thông tin, tại Sverdlikovo, quân đội Nga đã tập kích ồ ạt một đoàn xe bọc thép của quân Ukraine, đang di chuyển về phía Zeleny Shlyakh. Cuộc tấn công được thực hiện bằng pháo phản lực dẫn đường Tornado, cũng như tên lửa Iskander-M. Cũng đã xuất hiện video về một trận đánh ở phía tây nam Kremyanoye. Một xe chiến đấu bộ binh Nga rõ ràng là đã nhầm xe tăng của quân Ukraine với xe tăng đồng đội; do đó kíp xe đã tiếp cận chúng ở khoảng cách nguy hiểm, nên bị đối phương phá hủy bởi một đòn tấn công trực diện. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ trong nhóm đổ bộ đã sống sót, họ đã rời khỏi chiếc xe chiến đấu bộ binh vừa bị phá hủy, chiếm lĩnh vị trí chiến đấu ở vành đai rừng gần nhất, tận dụng tầm nhìn kém của kíp xe tăng Ukraine và tiêu diệt chiếc xe tăng này bằng súng chống tăng cá nhân. Tình hình ở hướng Sudzha, trên tuyến Kolmakov - Agronom không thay đổi. Về phía nam, quân Ukraine đã phát động một cuộc tấn công ở Plekhovo, để đánh bật quân Nga khỏi các vị trí đã chiếm trước đó gần sông Psel. Tuy nhiên cuộc tấn công của quân Ukraine đã bị đẩy lùi. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Ukrinform, Rvvoenkory).

