Hãng tin TASS của Nga ngày 9/10 dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong bốn tháng qua, “Cụm quân phía Nam” của Quân đội Nga ở chiến trường Ukraine đã phá hủy 6 xe tăng Leopard-2 bằng máy bay không người lái mang vũ khí (UAV FPV). Thành công của Nga về mặt này là rất đáng kể, vì họ đã thành công trong việc dùng các loại vũ khí chính xác để phá hủy số vũ khí của Ukraine, có tính chất quan trọng về mặt chiến lược và đặt ra câu hỏi về khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine, khi các nguồn cung vũ khí này đã cạn. Trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố mới đây, một lính Nga có biệt danh Bugai đã cho biết, đơn vị của anh ta sử dụng 200 đến 400 UAV hàng tháng, và có sẵn một lực lượng dự bị gồm 100-150 chiếc UAV khác. Mục tiêu của đơn vị Bugay là săn lùng số xe bọc thép, các mục tiêu nhỏ lẻ ở khu vực Kurakhove, phía tây thành phố Donetsk. Ngoài ra, Bugai còn khoe loại đạn súng 40 mm theo chuẩn NATO mà quân Nga thu được của Quân đội Ukraine, hiện đang được họ sử dụng để tấn công quân Ukraine. "Chúng tôi đang trả lại những gì họ sử dụng chống lại chúng tôi", anh ta nói. Trước đó, trang Bulgarian Military đưa tin, một chiếc xe tăng Leopard-2 của Ukraine, bị quân Nga thu giữ, đã được kéo đến công ty chế tạo xe tăng Uralvagonzavod của Nga, để các kỹ sư tìm hiểu những bí mật của chiếc xe tăng phương Tây này. Việc khám phá những bí mật quân sự như vậy không chỉ làm tăng áp lực lên Ukraine, mà còn gây ra mối đe dọa cho toàn bộ khu vực. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, số xe tăng Leopard đã bị phá hủy là tổn thất lớn về nguồn lực của Ukraine. Giá trị của một xe tăng Leopard-2, bao gồm cả thiết bị và nâng cấp, dao động từ 4 đến 7 triệu euro. Với việc phá hủy 6 chiếc trong mấy tháng vừa qua, tổn thất về số tăng Leopard-2 của Ukraine lên tới 42 triệu euro. Thiệt hại này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine, mà còn đặt ra câu hỏi về các kế hoạch chiến lược của NATO, nhà “tài trợ quân sự” chính cho Kiev. Tổn thất này cũng làm phức tạp thêm các nỗ lực bảo đảm của Ukraine, và nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ tốt hơn các nguồn lực của họ. “Cụm quân phía Nam” đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động chiến đấu tại hướng mặt trận Pokrovsk, bao gồm các đơn vị đặc biệt được đào tạo để sử dụng các công nghệ và chiến thuật mới. Mục tiêu chính của họ không chỉ là phá hủy thiết bị, mà còn làm mất ổn định cơ sở hạ tầng và các tuyến hậu cần của đối phương. Với việc sử dụng UAV mang vũ khí tấn công ngày càng tăng, “Cụm quân phía Nam” của Nga đã chứng minh khả năng điều chỉnh chiến lược hoạt động của mình theo nhu cầu của chiến trường, mang lại cho họ lợi thế trong cuộc xung đột đang diễn ra. UAV FPV được Quân đội Nga sử dụng đã có những cải tiến so với các phương tiện bay không người lái truyền thống. Chúng nhỏ gọn, cơ động và có khả năng mang theo nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm bom nhỏ hoặc tên lửa. Những người điều khiển UAV FPV sử dụng video có độ phân giải cao, cho phép họ xác định và theo dõi mục tiêu với độ chính xác cao. Các đặc điểm chính của UAV FPV, bao gồm tính độc lập và tốc độ, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các hoạt động chiến đấu trong điều kiện phức tạp, giúp quân Nga tiến hành các cuộc không kích với tổn thất tối thiểu. Tuy nhiên, những ưu điểm của UAV FPV đi kèm với những nhược điểm. Mặc dù chúng mang lại những lợi thế chiến thuật đáng kể, nhưng người điều khiển phải đối mặt với những hạn chế về tầm hoạt động và rủi ro mất UAV trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, các cuộc phản công từ đối phương, bao gồm hệ thống phòng không và tác chiến điện tử, có thể làm gián đoạn hoạt động của UAV FPV. Bất chấp những thách thức này, Nga vẫn tiếp tục phát triển và điều chỉnh chiến thuật của mình, dựa vào UAV để tấn công các mục tiêu nhỏ lẻ của Ukraine. Trong tương lai, Quân đội Nga có kế hoạch tăng cường sử dụng UAV FPV trong nhiều hoạt động khác nhau. Việc phát triển các mẫu UAV mới và cải tiến công nghệ, để có thể sẽ mở rộng phạm vi tác chiến và hiệu quả của UAV, trong đó có UAV sử dụng điều khiển bằng cáp quang, thay vì tín hiệu vô tuyến. Phản ứng của phương Tây đối với những thành công này cũng quan trọng không kém. Các thông tin về việc phá hủy xe tăng Leopard, đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng giữa các quốc gia cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hiện các nhà phân tích quân sự phương Tây đang theo dõi chặt chẽ tình hình, vì những thành công của Nga với UAV FPV nhấn mạnh đến nhu cầu đổi mới công nghệ phòng thủ của NATO và Ukraine. Tình hình này không chỉ phản ánh động lực của chiến tranh hiện đại mà còn đặt ra những thách thức mới đối với an ninh quốc tế. (Nguồn ảnh: Rybae, Bulgarian Military, TASS). Xe tăng Leopard 2 của Ukraine bị UAV FPV của Nga đánh trúng ở mặt trận Donetsk. Nguồn Bulgarian Military

