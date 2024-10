Ra mắt "điệp viên" Aston Martin DB12 Goldfinger giới hạn 60 chiếc

Aston Martin DB12 Goldfinger đặc biệt được lấy tên từ một bộ phim của điệp viên 007 vào năm 1964, phần thứ ba trong loạt phim James Bond do Eon Productions sản xuất, với sự tham gia của Sean Connery trong vai đặc vụ MI6 hư cấu James Bond. Nó dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1959 của Ian Fleming. Aston Martin kỷ niệm 60 năm ra mắt Goldfinger bằng một phiên bản đặc biệt chỉ có đúng 60 xe sản xuất trên toàn thế giới. Được xem trước vào tuần trước, siêu xe Aston Martin DB12 Goldfinger là sự tôn vinh cho bộ phim mang tính biểu tượng này, nổi tiếng nhất với DB5 và đánh dấu lần đầu tiên James Bond được nhìn thấy lái một chiếc Aston Martin. Trong khi chiếc xe của 007 được trang bị màn khói và ghế phóng, DB12 Goldfinger hướng đến mục tiêu mang đến trải nghiệm lái xe "thỏa mãn hơn" kết hợp những nét tinh tế từ bộ phim. Điều này bắt đầu từ bên ngoài khi mẫu xe được khoác lên mình lớp sơn ngoại thất màu Silver Birch giống với lớp sơn trên chiếc xe DB5 trong phim.

Các nhà thiết kế cũng tạo ra bánh xe 21 inch độc đáo, được hỗ trợ bởi kẹp phanh màu đen. Chúng được kết hợp với các thanh bên màu vàng, logo Aston Martin màu bạc và đen, và huy hiệu của bộ phận cá nhân hóa của hãng là Q trên chắn bùn. Những nâng cấp tiếp tục diễn ra trong nội thất, với ghế da được "hoàn thiện theo phong cách DB5 cổ điển với họa tiết đục lỗ Prince of Wales tinh xảo, gợi nhớ đến bộ đồ James Bond". Những họa tiết đục lỗ cũng có thể được tìm thấy trên trần xe, cửa ra vào và bệ bước chân. Những thứ sau này cũng đáng chú ý vì có một tấm bảng ghi dòng chữ "60ldfinger Sixty Years", ám chỉ kỷ niệm 60 năm cũng như 60 xe được sản xuất. Để thu hút những khách hàng mua xe, nội thất có các điểm nhấn mạ vàng 18k cũng như bộ chọn số lấy cảm hứng từ thiết bị theo dõi bằng vàng được sử dụng trong phim. Ở những nơi khác, có viền sợi carbon bóng với các điểm nhấn bằng kim loại màu vàng. Các nhà thiết kế cũng đã thêm một 'tám trái tim' thêu vào tấm che nắng của người lái và nó "liên quan đến lá bài được thấy trong lần rút thăm cuối cùng trong cảnh hồ bơi nổi tiếng ở Miami." Sản lượng sẽ giới hạn ở 60 chiếc trên toàn cầu và mỗi chiếc sẽ đi kèm một loạt món quà bao gồm một tấm phủ xe tùy chỉnh, một hộp đựng chìa khóa, một mô hình Silver Birch Speedform và "một phần cảnh Furka Pass mang tính biểu tượng trong Goldfinger trên phim 35mm". Phần sau là một điểm nhấn thú vị, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì người mua cũng sẽ nhận được một tạp chí phiên bản giới hạn và một chai rượu sâm banh Bollinger cổ điển năm 2007 với bốn ly Bollinger 007 độc quyền được đựng trong một hộp Globe-Trotter Air Cabin Case được thiết kế riêng. Những món quà khác được đựng trong một hộp đựng Globe-Trotter, có thân máy bằng gỗ Bạch Dương màu bạc và bên trong có họa tiết ô vuông Prince of Wales. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào quý 2 năm 2025 và sức mạnh sẽ không có gì thay đổi so với xe tiêu chuẩn, khi bảnAston Martin DB12 Goldfinger 2025 mới cũng được được cung cấp bởi động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép do Mercedes-AMG cung cấp với công suất 671 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Điều này cho phép mẫu xe tiêu chuẩn tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Video: Giới thiệu Aston Martin DB12 Goldfinger đặc biệt.

Aston Martin DB12 Goldfinger đặc biệt được lấy tên từ một bộ phim của điệp viên 007 vào năm 1964, phần thứ ba trong loạt phim James Bond do Eon Productions sản xuất, với sự tham gia của Sean Connery trong vai đặc vụ MI6 hư cấu James Bond. Nó dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1959 của Ian Fleming. Aston Martin kỷ niệm 60 năm ra mắt Goldfinger bằng một phiên bản đặc biệt chỉ có đúng 60 xe sản xuất trên toàn thế giới. Được xem trước vào tuần trước, siêu xe Aston Martin DB12 Goldfinger là sự tôn vinh cho bộ phim mang tính biểu tượng này, nổi tiếng nhất với DB5 và đánh dấu lần đầu tiên James Bond được nhìn thấy lái một chiếc Aston Martin. Trong khi chiếc xe của 007 được trang bị màn khói và ghế phóng, DB12 Goldfinger hướng đến mục tiêu mang đến trải nghiệm lái xe "thỏa mãn hơn" kết hợp những nét tinh tế từ bộ phim. Điều này bắt đầu từ bên ngoài khi mẫu xe được khoác lên mình lớp sơn ngoại thất màu Silver Birch giống với lớp sơn trên chiếc xe DB5 trong phim.

Các nhà thiết kế cũng tạo ra bánh xe 21 inch độc đáo, được hỗ trợ bởi kẹp phanh màu đen. Chúng được kết hợp với các thanh bên màu vàng, logo Aston Martin màu bạc và đen, và huy hiệu của bộ phận cá nhân hóa của hãng là Q trên chắn bùn. Những nâng cấp tiếp tục diễn ra trong nội thất, với ghế da được "hoàn thiện theo phong cách DB5 cổ điển với họa tiết đục lỗ Prince of Wales tinh xảo, gợi nhớ đến bộ đồ James Bond". Những họa tiết đục lỗ cũng có thể được tìm thấy trên trần xe, cửa ra vào và bệ bước chân. Những thứ sau này cũng đáng chú ý vì có một tấm bảng ghi dòng chữ "60ldfinger Sixty Years", ám chỉ kỷ niệm 60 năm cũng như 60 xe được sản xuất. Để thu hút những khách hàng mua xe, nội thất có các điểm nhấn mạ vàng 18k cũng như bộ chọn số lấy cảm hứng từ thiết bị theo dõi bằng vàng được sử dụng trong phim. Ở những nơi khác, có viền sợi carbon bóng với các điểm nhấn bằng kim loại màu vàng. Các nhà thiết kế cũng đã thêm một 'tám trái tim' thêu vào tấm che nắng của người lái và nó "liên quan đến lá bài được thấy trong lần rút thăm cuối cùng trong cảnh hồ bơi nổi tiếng ở Miami." Sản lượng sẽ giới hạn ở 60 chiếc trên toàn cầu và mỗi chiếc sẽ đi kèm một loạt món quà bao gồm một tấm phủ xe tùy chỉnh, một hộp đựng chìa khóa, một mô hình Silver Birch Speedform và "một phần cảnh Furka Pass mang tính biểu tượng trong Goldfinger trên phim 35mm". Phần sau là một điểm nhấn thú vị, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì người mua cũng sẽ nhận được một tạp chí phiên bản giới hạn và một chai rượu sâm banh Bollinger cổ điển năm 2007 với bốn ly Bollinger 007 độc quyền được đựng trong một hộp Globe-Trotter Air Cabin Case được thiết kế riêng. Những món quà khác được đựng trong một hộp đựng Globe-Trotter, có thân máy bằng gỗ Bạch Dương màu bạc và bên trong có họa tiết ô vuông Prince of Wales. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào quý 2 năm 2025 và sức mạnh sẽ không có gì thay đổi so với xe tiêu chuẩn, khi bản Aston Martin DB12 Goldfinger 2025 mới cũng được được cung cấp bởi động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép do Mercedes-AMG cung cấp với công suất 671 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Điều này cho phép mẫu xe tiêu chuẩn tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Video: Giới thiệu Aston Martin DB12 Goldfinger đặc biệt.