Đoàn Văn Hậu vừa đăng ảnh, bà xã hot girl đã “tỏ thái độ“

Mới đây Đoàn Văn Hậu vừa đăng tải bức hình check-in của anh cùng vợ trong lúc đi mua sắm trước gương của một cửa hàng. Ngay lập tức, Doãn Hải My đã bình luận phía dưới bức ảnh: "Sau anh để tôi sửa ảnh đã hẵng đăng nhé" - dòng bình luận "dằn mặt" đáng yêu này của bà xã khiến Đoàn Văn Hậu chỉ biết cười trừ, còn người theo dõi thì được phen thích thú. Nhiều người đã ngay lập tức vào giải vây cho Đoàn Văn Hậu: "Xinh quá rồi mẹ bỉm ơi, không cần phải chỉnh gì thêm nữa", đẹp rồi My ơi". Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt. Chàng là cầu thủ đình đám ĐT Việt Nam với diện mạo điển trai, vóc dáng to cao. Còn nàng là tiểu thư Hà thành, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, tốt nghiệp Đại học Luật và còn có nhiều tài lẻ. Tháng 11/2023, cả hai làm đám cưới sau 3 năm hẹn hò. Hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc càng trọn vẹn hơn sau khi cậu quý tử Đoàn Minh Đăng chào đời vào tháng 5/2024. Cả 2 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ lên trang cá nhân. Trước đó, cặp đôi vẫn giữ kín dung nhan quý tử, đến gần đây, cả mới quyết định công khai gương mặt em bé. Cậu bé được nhận xét thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố và mẹ. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang có chuyến đi đến Hàn Quốc nhằm mục đich chữa trị những chấn thương của nam cầu thủ. Sau một năm dính chấn thương cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa có dấu hiệu có thể thi đấu trở lại. Nhân chuyến đi này, Doãn Hải My được chồng đưa vi vu đến một số địa điểm ở xứ sở kim chi. Cả 2 đã tranh thủ check-in, khoe ảnh lên trang cá nhân. Tháng 9/2023, Đoàn Văn Hậu dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài. Điều này khiến hậu vệ sinh năm 1999 bỏ lỡ nhiều cơ hội cống hiến cho CLB CAHN. (Ảnh: IGNV)

