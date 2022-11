Hệ thống phòng không của Ukraine có sức mạnh tới đâu?

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẩn thiết đề nghị phương Tây hỗ trợ nước này vũ khí phòng không và giúp đỡ người dân Ukraine vượt qua khó khăn hiện nay. Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Zelensky đã nói với người phụ trách năng lượng của EU rằng, hiện 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy và ông kêu gọi các nước phương Tây giúp Ukraine xây dựng một nền tảng năng lượng mới. Với diện tích lãnh thổ 603 nghìn km vuông, trong đó có gần một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của của Ukraine bị phá hủy, điều đó cho thấy sức mạnh các cuộc không kích của Nga. Phải chẳng các hệ thống phòng không của Ukraine chỉ là “vật trang trí” khi không bảo vệ được các lưới điện? Thực sự không phải vậy mà ngược lại, thành tích phòng không của quân đội Ukraine là rất “cứng cáp” và “ưu việt”, đến cả lực lượng phòng không quân đội Mỹ cũng phải “hổ thẹn”. Theo báo chí Ukraine, trong cuộc không kích ngày 31/10, Quân đội Nga đã phóng tổng cộng 50 tên lửa hành trình, đánh trúng một số cơ sở hạ tầng của nước này. Tuy nhiên lực lượng phòng không Ukraine đã đánh trả quyết liệt, bắn hạ thành công 44 tên lửa của Nga, với tỷ lệ đánh chặn cao tới 88%. Với tỷ lệ đánh chặn phòng không cao như vậy, có thể nhiều người chưa rõ. Để dễ so sánh, hệ thống phòng không của Mỹ đã đủ nổi tiếng, nhưng Mỹ phải thừa nhận rằng, tỷ lệ đánh chặn phòng không của họ, chỉ có thể lên tới 40%. Đó cũng là hiệu suất phòng không khá tốt. Nhưng Quân đội Ukraine có thể đạt tới 80%, có thể nói là tốt nhất trong số những người giỏi nhất, kỷ lục này nằm ngoài tầm với của các quốc gia khác. Ngay cả đối thủ của Ukraine là Nga cũng phải ngán ngại và bất lực, ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cũng thở dài: Quân đội Ukraine đã có những thành công, vượt ra khỏi phạm vi của kỹ thuật quân sự đương thời. Nhưng rõ ràng, người Nga hoàn toàn không tin vào thành tích vững chắc như vậy của lực lượng phòng không Ukraine, được phát đi từ các nguồn thông tin của giới truyền thông Ukraine, Thậm chí ông Medvedev còn chế giễu hơn nữa: Khi lực lượng phòng không Ukraine hoạt động “càng hiệu quả” thì việc bảo đảm nước sinh hoạt và điện của Ukraine càng tồi tệ. Tại sao tỷ lệ đánh chặn đã lên tới hơn 80%, nhưng cơ sở hạ tầng của Ukraine lại bị hư hại nặng như vậy? Theo thông tin về tỷ lệ đánh chặn của quân đội Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 50 tên lửa hành trình trong cuộc không kích này và quân đội Ukraine đã đánh chặn được 44 tên lửa. Như vậy chỉ có 6 tên lửa của Nga xuyên thủng được hệ thống phòng không của Ukraine. Hãy cùng nhìn lại kỷ lục các cuộc không kích theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga: 18 mục tiêu quân sự và mục tiêu liên quan đến năng lượng, tại 10 khu vực của Ukraine đã bị phá hủy. Nếu tính như phía Ukraine, để đạt được kết quả này, có nghĩa là mỗi tên lửa của Nga phải tiêu diệt mục tiêu ở 3 địa điểm khác nhau. Vậy có phải tên lửa hành trình của Nga có thể tiêu diệt được nhiều mục tiêu ở nhiều địa điểm khác nhau, hay mang được nhiều đầu đạn phân hướng? Chỉ có một sự thật đó là không phải là tên lửa của Nga quá mạnh, mà là khả năng của lực lượng phòng không Ukraine không thực sự được như những gì họ tuyên bố. Đây cũng chính là lý do, Ukraine phải xin viện trợ hệ thống phòng không của phương Tây, với tỷ lệ đánh chặn chỉ 40%. Xem video UAV Lancet-3 của Nga phá hủy bệ phóng tên lửa phòng không S-300 của Ukraine.

