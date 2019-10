Hãi hùng đất nước có nhiều người chết nhất Chiến tranh Thế giới thứ hai

Tổng cộng thiệt hại về nhân mạng trong toàn Chiến tranh Thế giới thứ hai nằm trong khoảng từ 70 cho tới 85 triệu người. Do thời điểm này các thống kê về mặt xã hội học còn chưa chuẩn xác nên nhiều tài liệu đưa ra nhiều công bố khác nhau nhưng không bao giờ quá 90 triệu người. Nguồn ảnh: Theatlantic. Trong số đó, có khoảng từ 50 tới 56 triệu người thiệt mạng trực tiếp trong cuộc chiến, số còn lại nằm trong khoảng từ 19 tới 28 triệu người thiệt mạng gián tiếp. Nguồn ảnh: Theatlantic. Các nguyên nhân dẫn đến những cái chết gián tiếp trong Chiến tranh Thế giới thứ hai là do bệnh tật, chết đói, giam cầm,... tất cả xảy ra đều có lý do là vì "thời chiến". Nguồn ảnh: Theatlantic. Nếu tính theo phần trăm dân số, quốc gia có thiệt hại nặng nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai chính là Belarus với số người dân thiệt mạng là 2,3 triệu dân - tương đương với 25% dân số của quốc gia này. Nguồn ảnh: Photoarchive. Đứng ngay sau đó là Ba Lan, quốc gia này có khoảng 6 triệu dân thường thiệt mạng và là quốc gia có tổn hại dân số nhiều nhất toàn cuộc chiến. Ước tính có khoảng 17,22% dân số Ba Lan thiệt mạng trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Theatlantic. Liên Xô có thống kê với giao động cực lớn, từ 12 cho tới 18 triệu dân thường thiệt mạng trong toàn cuộc chiến. Trong đó số người thiệt mạng trực tiếp trong cuộc chiến là khoảng từ 4,5 triệu cho tới 10 triệu người. Nguồn ảnh: Theatlantic. Nếu xét về thiệt hại nhân mạng của lực lượng quân đội, Liên Xô đứng đầu bảng với khoảng 11,4 triệu lính thiệt mạng trên mọi mặt trận, xếp ngay sau Liên Xô là Đức với khoảng 5,3 triệu người thiệt mạng. Nguồn ảnh: Theatlantic. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ ba với 3,7 triệu lính thiệt mạng sau đó là tới Nhật Bản với 2,3 triệu người. Mỹ đứng ở vị trí thứ năm nhưng chỉ có 407.300 người thiệt mạng trong cuộc chiến này, Anh thậm chí còn ít hơn nữa với chỉ 383.700 người. Nguồn ảnh: Theatlantic. Mặc dù là một thành viên chủ chốt của phe trục, Phát xít Italia lại có thiệt hại nhân mạng rất khiêm tốn, chỉ khoảng từ 319.000 tới 341.000 người thiệt mạng, trong đó tính cả lính bản địa gốc Phi bị ép buộc đi lính ở mặt trận Bắc Phi. Nguồn ảnh: Theatlantic. Một trong những cường quốc ngồi vào bàn đàm phán "ăn chia" ảnh hưởng sau Chiến tranh Thế giới thứ hai là Pháp lại có đóng góp nhân mạng cực kỳ ít, chỉ khoảng 210.000 lính Pháp thiệt mạng cùng với khoảng 390.000 dân thường, tổng cộng không quá 600.000 người. Nguồn ảnh: Theatlantic. Tổng cộng năm quốc gia có thiệt hại nhân mạng (cả dân thường lẫn lính) nhiều nhất Chiến tranh Thế giới thứ hai là Liên Xô, Trung Quốc, Đức, Ba Lan và Đông Ấn Hà Lan. Các quốc gia đồng minh chủ chốt khác là Mỹ, Anh và Pháp tổng cộng thiệt hại không quá 2 triệu người, kém hơn cả thương vong của Đông Ấn Hà Lan. Nguồn ảnh: Theatlantic. Mời độc giả xem Video: Hàng dài bất tận lính Đức đầu hàng cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai.

