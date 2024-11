Tương quan lực lượng giữa quân Ukraine và Nga ở Pokrovsk

Chiến dịch tấn công thành phố Pokrovsk được nhiều người mong đợi cuối cùng đã bắt đầu. Hai sư đoàn và ba lữ đoàn của Quân đội Nga với 30.000 quân, đang chiến đấu với 11 lữ đoàn của Quân đội Ukraine với khoảng 33.000 quân. Bên nào sẽ thắng và lợi thế đang thuộc về bên nào? Tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, đó là các đơn vị công binh của Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga, đã bắt đầu rà phá bom mìn dẫn vào Pokrovsk, để chuẩn bị cho các hoạt động tiến công của lực lượng cơ giới, đã bắt đầu tiến về Pokrovsk. Đánh giá từ những thông tin chiến trường, theo thời gian thực được gửi về từ mặt trận, sức mạnh của quân đội Nga theo hướng Pokrovsk, hiếm khi kém hơn Quân đội Ukraine. Việc tận dụng khả năng cơ động và tập hợp thêm quân trong các trận đánh then chốt, khiến các đơn vị quân Nga trên hướng mặt trận Pokrovsk có sức mạnh rất đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là Sư đoàn xe tăng 90 của Nga ở phía đông nam Pokrovsk, ngoài việc giải tỏa các vị trí của quân Ukraine ở phía đông nam Pokrovsk, Sư đoàn này còn phối hợp với Lữ đoàn 110 để tấn công phía bắc hồ chứa Kulakhovo. Hiện tại đây, Quân đội Ukraine tập trung 4 lữ đoàn chiến đấu và một lữ đoàn dự bị với quân số khoảng 15.000 quân. Nói cách khác, nếu tính cả lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine ở phía bắc Kurakhove, thì so sánh sức mạnh thực tế giữa Nga và Ukraine trong khu vực Pokrovsk hiện nay là 2 sư đoàn + 4 lữ đoàn của Quân đội Nga, với tổng số 32.000 quân. Còn Quân đội Ukraine với 12 lữ đoàn, với tổng cộng 48.000 quân. Kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Quân đội Nga thường giành chiến thắng trong các trận đánh với ít quân hơn hơn, nhưng sự chênh lệch sức mạnh đáng kể như vậy, vẫn khiến người ta lo lắng về cuộc tấn công vào thành phố Pokrovsk của Quân đội Nga. Tuy nhiên, may mắn thay, quân Nga trong cuộc tấn công trực diện vào khu vực Kurakhove khá mạnh. Quân Nga ở đây có khoảng 30.000 quân, trong khi quân Ukraine phòng thủ chỉ có 6 lữ đoàn thiếu, với khoảng 18.000 quân. Trong khi đó, với hỏa lực mạnh áp đảo, quân Nga áp sát và tiến vào trung tâm Kurakhove; đồng thời mở cuộc tấn công gọng kìm, hình thành một cuộc bao vây ba mặt đối với quân Ukraine ở Kurakhove với 3 lữ đoàn thiếu, với khoảng 9.000 quân. Quan sát trên bản đồ chiến trường Liveuamap cho thấy, ở phía nam Kurakhove, miệng vòng vây chỉ còn 5 km. Nếu quân Ukraine không rút lui kịp thời, mà Quân đội Nga có thể tận dụng tốt ưu thế về sức mạnh, kiên quyết bao vây và tiêu diệt ba lữ đoàn này, sau đó kiểm soát toàn bộ Kurakhove, chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trên mặt trận Pokrovsk - Kurakhove. Nói một cách chính xác hơn, nếu 6 lữ đoàn của Quân đội Ukraine ở Kurakhove bị mất đi một nửa, thì cho dù ba lữ đoàn cuối cùng có tiến lên phía bắc để hỗ trợ cho hướng thành phố Pokrovsk, cũng không đủ để duy trì lợi thế về sức mạnh giữa hai bên. Bởi vì lúc đó ở hướng thành phố Pokrovsk, mặc dù số lượng quân Ukraine có thể lên tới khoảng 60.000; nhưng khi 30.000 quân Nga ở Kurakhove tiến về phía bắc để gia nhập lực lượng tại Pokrovsk, số quân Nga tại đây sẽ lên tới 62.000. Trong khi Quân đội Nga vẫn có lợi thế về vũ khí và trang bị, cũng như sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân chiến thuật, cũng như lợi thế về số lượng về các bệ phóng tên lửa tầm xa và pháo binh. Hơn nữa, để cho dễ hiểu về bối cảnh chiến trường, chúng tôi luôn lý tưởng hóa rằng, khả năng bổ sung quân của Quân đội Ukraine có thể ngang bằng với Quân đội Nga. Trên thực tế, việc bổ sung quân của Ukraine khó khăn hơn và không thể đảm bảo được vũ khí, trang bị. Suy cho cùng, vũ khí, trang bị của Quân đội Ukraine hiện phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngoài cung cấp, do vậy rất khó khăn. Mặc dù NATO đã hào phóng tài trợ, nhưng số lượng vũ khí thực tế mà Quân đội Ukraine sử dụng là rất lớn, trong khi NATO không thể cung cấp kịp, vì các nước này không chuyển sang sản xuất thời chiến. Hiện nay, việc bổ sung quân số cho Quân đội Ukraine lại càng khó khăn hơn, khi họ chỉ dựa vào việc tuyển mộ cưỡng ép, do vậy những tân binh này chiến đấu không hiệu quả. Thậm chí Quốc hội Ukraine còn đề xuất huy động cả những quân nhân đã nghỉ hưu vào Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trên thực tế, khó khăn trong việc huy động hậu phương lớn hơn nhiều so với tính toán của lãnh đạo Ukraine, khi họ thiếu thao trường huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt là số lượng quân Ukraine rút lui thực tế sau trận Kurakhove sẽ ít hơn nhiều so với tính toán. Ngay cả quân Ukraine hiện đang phòng thủ ở hướng thành phố Pokrovsk chắc cũng khá ít quân và không thể có đủ quân bổ sung, trang bị, đạn dược mới. Vì vậy, tưởng chừng như quân Nga và Ukraine ở hướng Pokrovsk ngang bằng nhau, nhưng thực tế do khả năng “hồi máu” mạnh hơn, nên quân Nga sẽ đè bẹp quân Ukraine ở Pokrovsk. Nhưng chắc chắn Nga phải “giải quyết” xong Kurakhove, thì trận Pokrovsk mới bắt đầu. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory).

Chiến dịch tấn công thành phố Pokrovsk được nhiều người mong đợi cuối cùng đã bắt đầu. Hai sư đoàn và ba lữ đoàn của Quân đội Nga với 30.000 quân, đang chiến đấu với 11 lữ đoàn của Quân đội Ukraine với khoảng 33.000 quân. Bên nào sẽ thắng và lợi thế đang thuộc về bên nào? Tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, đó là các đơn vị công binh của Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga, đã bắt đầu rà phá bom mìn dẫn vào Pokrovsk, để chuẩn bị cho các hoạt động tiến công của lực lượng cơ giới, đã bắt đầu tiến về Pokrovsk. Đánh giá từ những thông tin chiến trường, theo thời gian thực được gửi về từ mặt trận, sức mạnh của quân đội Nga theo hướng Pokrovsk, hiếm khi kém hơn Quân đội Ukraine. Việc tận dụng khả năng cơ động và tập hợp thêm quân trong các trận đánh then chốt, khiến các đơn vị quân Nga trên hướng mặt trận Pokrovsk có sức mạnh rất đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là Sư đoàn xe tăng 90 của Nga ở phía đông nam Pokrovsk, ngoài việc giải tỏa các vị trí của quân Ukraine ở phía đông nam Pokrovsk, Sư đoàn này còn phối hợp với Lữ đoàn 110 để tấn công phía bắc hồ chứa Kulakhovo. Hiện tại đây, Quân đội Ukraine tập trung 4 lữ đoàn chiến đấu và một lữ đoàn dự bị với quân số khoảng 15.000 quân. Nói cách khác, nếu tính cả lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine ở phía bắc Kurakhove, thì so sánh sức mạnh thực tế giữa Nga và Ukraine trong khu vực Pokrovsk hiện nay là 2 sư đoàn + 4 lữ đoàn của Quân đội Nga, với tổng số 32.000 quân. Còn Quân đội Ukraine với 12 lữ đoàn, với tổng cộng 48.000 quân. Kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Quân đội Nga thường giành chiến thắng trong các trận đánh với ít quân hơn hơn, nhưng sự chênh lệch sức mạnh đáng kể như vậy, vẫn khiến người ta lo lắng về cuộc tấn công vào thành phố Pokrovsk của Quân đội Nga. Tuy nhiên, may mắn thay, quân Nga trong cuộc tấn công trực diện vào khu vực Kurakhove khá mạnh. Quân Nga ở đây có khoảng 30.000 quân, trong khi quân Ukraine phòng thủ chỉ có 6 lữ đoàn thiếu, với khoảng 18.000 quân. Trong khi đó, với hỏa lực mạnh áp đảo, quân Nga áp sát và tiến vào trung tâm Kurakhove; đồng thời mở cuộc tấn công gọng kìm, hình thành một cuộc bao vây ba mặt đối với quân Ukraine ở Kurakhove với 3 lữ đoàn thiếu, với khoảng 9.000 quân. Quan sát trên bản đồ chiến trường Liveuamap cho thấy, ở phía nam Kurakhove, miệng vòng vây chỉ còn 5 km. Nếu quân Ukraine không rút lui kịp thời, mà Quân đội Nga có thể tận dụng tốt ưu thế về sức mạnh, kiên quyết bao vây và tiêu diệt ba lữ đoàn này, sau đó kiểm soát toàn bộ Kurakhove, chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trên mặt trận Pokrovsk - Kurakhove. Nói một cách chính xác hơn, nếu 6 lữ đoàn của Quân đội Ukraine ở Kurakhove bị mất đi một nửa, thì cho dù ba lữ đoàn cuối cùng có tiến lên phía bắc để hỗ trợ cho hướng thành phố Pokrovsk, cũng không đủ để duy trì lợi thế về sức mạnh giữa hai bên. Bởi vì lúc đó ở hướng thành phố Pokrovsk, mặc dù số lượng quân Ukraine có thể lên tới khoảng 60.000; nhưng khi 30.000 quân Nga ở Kurakhove tiến về phía bắc để gia nhập lực lượng tại Pokrovsk, số quân Nga tại đây sẽ lên tới 62.000. Trong khi Quân đội Nga vẫn có lợi thế về vũ khí và trang bị, cũng như sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân chiến thuật, cũng như lợi thế về số lượng về các bệ phóng tên lửa tầm xa và pháo binh. Hơn nữa, để cho dễ hiểu về bối cảnh chiến trường, chúng tôi luôn lý tưởng hóa rằng, khả năng bổ sung quân của Quân đội Ukraine có thể ngang bằng với Quân đội Nga. Trên thực tế, việc bổ sung quân của Ukraine khó khăn hơn và không thể đảm bảo được vũ khí, trang bị. Suy cho cùng, vũ khí, trang bị của Quân đội Ukraine hiện phụ thuộc nhiều vào nguồn nước ngoài cung cấp, do vậy rất khó khăn. Mặc dù NATO đã hào phóng tài trợ, nhưng số lượng vũ khí thực tế mà Quân đội Ukraine sử dụng là rất lớn, trong khi NATO không thể cung cấp kịp, vì các nước này không chuyển sang sản xuất thời chiến. Hiện nay, việc bổ sung quân số cho Quân đội Ukraine lại càng khó khăn hơn, khi họ chỉ dựa vào việc tuyển mộ cưỡng ép, do vậy những tân binh này chiến đấu không hiệu quả. Thậm chí Quốc hội Ukraine còn đề xuất huy động cả những quân nhân đã nghỉ hưu vào Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trên thực tế, khó khăn trong việc huy động hậu phương lớn hơn nhiều so với tính toán của lãnh đạo Ukraine, khi họ thiếu thao trường huấn luyện chiến sĩ mới. Đặc biệt là số lượng quân Ukraine rút lui thực tế sau trận Kurakhove sẽ ít hơn nhiều so với tính toán. Ngay cả quân Ukraine hiện đang phòng thủ ở hướng thành phố Pokrovsk chắc cũng khá ít quân và không thể có đủ quân bổ sung, trang bị, đạn dược mới. Vì vậy, tưởng chừng như quân Nga và Ukraine ở hướng Pokrovsk ngang bằng nhau, nhưng thực tế do khả năng “hồi máu” mạnh hơn, nên quân Nga sẽ đè bẹp quân Ukraine ở Pokrovsk. Nhưng chắc chắn Nga phải “giải quyết” xong Kurakhove, thì trận Pokrovsk mới bắt đầu. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory).