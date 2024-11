Nga tiến quân 300 mét mỗi ngày, Quốc hội Ukraine đóng cửa

Ngày 22/11, nguồn tin từ Kiev cho biết, Quân đội Nga đang tiến tới 300 mét mỗi ngày ở mặt trận phía đông. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo tới phương Tây bằng việc phóng tên lửa siêu thanh mới vào Ukraine. Verkhovna Rada (Quốc hội) của Ukraine đã đóng cửa, do lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa ngày càng gia tăng của Nga. Vài ngày trước, thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine đã bị tấn công bởi một tên lửa được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân. Theo thông tin, vụ tấn công đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài 33 tháng giữa Nga và Ukraine. Kênh Deep State của Quân đội Ukraine cho biết, Quân đội Nga ở khu vực thành phố Kurakhove, phía tây tình Donetsk, miền đông Ukraine, đang "tiến 200-300 mét mỗi ngày". Deep State cho biết tình hình trên thực địa "tồi tệ" hơn xung quanh Pokrovsk, cũng là mục tiêu chính của Nga. Theo các nguồn tin ngoại giao, các quan chức NATO và Ukraine đã gặp nhau tại thủ đô Brussels của Bỉ vào ngày 26/11 để thảo luận về tình hình leo thang xung đột. Trong những ngày qua, thủ đô Kiev thường xuyên là mục tiêu của máy bay không người lái tự sát và tên lửa Nga. Quốc hội Ukraine đã hủy bỏ cuộc thẩm vấn thường lệ vào ngày thứ sáu đối với chính phủ, vì lo ngại về các cuộc tấn công của Nga. Theo tờ The Economist của Anh, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hơn một nghìn ngày qua, có từ 60 nghìn đến 100 nghìn binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 400 nghìn quân nhân bị thương nặng, khiến họ không có cơ hội tiếp tục tham gia chiến đấu. The Economist nhấn mạnh rằng, tổn thất trong quân đội chiếm hơn 0,5% dân số nam Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ (18–49 tuổi) cho đến năm 2022. Quy mô thiệt hại thực tế về người có thể còn cao hơn rất nhiều. The Economist trích dẫn các tính toán, theo đó cứ mỗi người lính thiệt mạng thì có 6-8 người bị thương nặng. Vì vậy, một tỷ lệ đáng kể nam giới trong độ tuổi chiến đấu đã chết, hoặc không thể tiếp tục chiến đấu. Theo The Economist, quân số chết và bị thương của Ukraine có tác động nghiêm trọng đến sự ổn định về nhân khẩu học và kinh tế của Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý rằng, những mất mát như vậy không chỉ gây ra vấn đề về nhân khẩu học, mà còn giáng một đòn tâm lý vào xã hội Ukraine, khiến việc huy động quân của Ukraine ngày càng trở lên khó khăn. Ngoài ra, giới phân tích cho rằng, quân Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Không chỉ vậy, trong tháng qua, lực lượng Nga đã kiểm soát được khu vực có diện tích bằng một nửa thủ đô London của Anh. Hãng Reuters dẫn lời một số quan chức Nga và phương Tây nhận định, cuộc xung đột Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất, sau khi Nga giành được những thắng lợi lớn về lãnh thổ, cũng như việc các đồng minh cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Agentstvo - nhóm tin tức độc lập của Nga - ước tính Quân đội Nga đã kiểm soát gần 235 km² lãnh thổ Ukraine trong tuần qua. Đây là con số cao nhất tính theo tuần trong năm 2024. Kênh DeepState có mối liên hệ chặt chẽ với Quân đội Ukraine, chuyên nghiên cứu cảnh quay chiến đấu và cung cấp bản đồ tiền tuyến cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 11/2024, Quân đội Nga kiểm soát được 600 km² lãnh thổ Ukraine. Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Quân đội Nga gần đây đã tiến quân nhanh hơn đáng kể so với năm 2023. Đặc biệt là từ tháng 8/2024, sau khi Kiev kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ ở phía tây tỉnh Kursk (Nga), kể từ đó, Nga đã tăng tốc kiểm soát lãnh thổ Ukraine. ISW cho rằng, bước tiến của Quân đội Nga ở đông nam Ukraine chủ yếu xuất phát từ việc phát hiện và khai thác các điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng khẳng định sẽ đạt được tất cả các mục tiêu ở Ukraine, bất chấp những phản đối từ phương Tây. (Nguồn ảnh: TASS, Ukrinform, Deep State, CNN).

Ngày 22/11, nguồn tin từ Kiev cho biết, Quân đội Nga đang tiến tới 300 mét mỗi ngày ở mặt trận phía đông. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo tới phương Tây bằng việc phóng tên lửa siêu thanh mới vào Ukraine. Verkhovna Rada (Quốc hội) của Ukraine đã đóng cửa, do lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa ngày càng gia tăng của Nga. Vài ngày trước, thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine đã bị tấn công bởi một tên lửa được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân. Theo thông tin, vụ tấn công đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài 33 tháng giữa Nga và Ukraine. Kênh Deep State của Quân đội Ukraine cho biết, Quân đội Nga ở khu vực thành phố Kurakhove, phía tây tình Donetsk, miền đông Ukraine , đang "tiến 200-300 mét mỗi ngày". Deep State cho biết tình hình trên thực địa "tồi tệ" hơn xung quanh Pokrovsk, cũng là mục tiêu chính của Nga. Theo các nguồn tin ngoại giao, các quan chức NATO và Ukraine đã gặp nhau tại thủ đô Brussels của Bỉ vào ngày 26/11 để thảo luận về tình hình leo thang xung đột. Trong những ngày qua, thủ đô Kiev thường xuyên là mục tiêu của máy bay không người lái tự sát và tên lửa Nga. Quốc hội Ukraine đã hủy bỏ cuộc thẩm vấn thường lệ vào ngày thứ sáu đối với chính phủ, vì lo ngại về các cuộc tấn công của Nga. Theo tờ The Economist của Anh, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hơn một nghìn ngày qua, có từ 60 nghìn đến 100 nghìn binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 400 nghìn quân nhân bị thương nặng, khiến họ không có cơ hội tiếp tục tham gia chiến đấu. The Economist nhấn mạnh rằng, tổn thất trong quân đội chiếm hơn 0,5% dân số nam Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ (18–49 tuổi) cho đến năm 2022. Quy mô thiệt hại thực tế về người có thể còn cao hơn rất nhiều. The Economist trích dẫn các tính toán, theo đó cứ mỗi người lính thiệt mạng thì có 6-8 người bị thương nặng. Vì vậy, một tỷ lệ đáng kể nam giới trong độ tuổi chiến đấu đã chết, hoặc không thể tiếp tục chiến đấu. Theo The Economist, quân số chết và bị thương của Ukraine có tác động nghiêm trọng đến sự ổn định về nhân khẩu học và kinh tế của Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý rằng, những mất mát như vậy không chỉ gây ra vấn đề về nhân khẩu học, mà còn giáng một đòn tâm lý vào xã hội Ukraine, khiến việc huy động quân của Ukraine ngày càng trở lên khó khăn. Ngoài ra, giới phân tích cho rằng, quân Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Không chỉ vậy, trong tháng qua, lực lượng Nga đã kiểm soát được khu vực có diện tích bằng một nửa thủ đô London của Anh. Hãng Reuters dẫn lời một số quan chức Nga và phương Tây nhận định, cuộc xung đột Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất, sau khi Nga giành được những thắng lợi lớn về lãnh thổ, cũng như việc các đồng minh cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Agentstvo - nhóm tin tức độc lập của Nga - ước tính Quân đội Nga đã kiểm soát gần 235 km² lãnh thổ Ukraine trong tuần qua. Đây là con số cao nhất tính theo tuần trong năm 2024. Kênh DeepState có mối liên hệ chặt chẽ với Quân đội Ukraine, chuyên nghiên cứu cảnh quay chiến đấu và cung cấp bản đồ tiền tuyến cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 11/2024, Quân đội Nga kiểm soát được 600 km² lãnh thổ Ukraine. Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Quân đội Nga gần đây đã tiến quân nhanh hơn đáng kể so với năm 2023. Đặc biệt là từ tháng 8/2024, sau khi Kiev kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ ở phía tây tỉnh Kursk (Nga), kể từ đó, Nga đã tăng tốc kiểm soát lãnh thổ Ukraine. ISW cho rằng, bước tiến của Quân đội Nga ở đông nam Ukraine chủ yếu xuất phát từ việc phát hiện và khai thác các điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng khẳng định sẽ đạt được tất cả các mục tiêu ở Ukraine, bất chấp những phản đối từ phương Tây. (Nguồn ảnh: TASS, Ukrinform, Deep State, CNN).