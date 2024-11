Tuyến phòng thủ Ukraine bất lực trước chiến thuật mới của quân Nga

Tình hình ở mặt trận Kupyansk đã đảo ngược, khi Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công truyền thống, sử dụng nhiều đơn vị thiết giáp nhỏ cấp trung đội tăng cường, với phân đội lính dù, tiến hành cuộc tấn công ba chiều vào sau tuyến phòng ngự của quân Ukraine. Các đơn vị thiết giáp này của Nga được trang bị khí tài nhìn đêm và lặng lẽ chọc thủng các điểm yếu trên tuyến phòng thủ vào ban đêm. Lính dù đã sử dụng UAV FPV để tấn công chính xác vào các mục tiêu được xác định trước. Với chiến thuật tấn công bất ngờ, trận địa phòng ngự tập trung quy mô lớn của Quân đội Ukraine đã bất lực trước chiến thuật mới này của quân Nga. Nhiều tiền đồn thất thủ nhanh chóng sau khi bị quân Nga đột kích, khiến lực lượng phòng thủ Ukraine hoảng loạn. Trên chiến trường trung tâm Donbass, giao tranh ở mặt trận Kurakhove đã bước vào giai đoạn khốc liệt cuối cùng. Hành động cho nổ đập hồ chứa nước Kurakhovskaya của Quân đội Ukraine đã không thể ngăn được bước tiến của quân Nga. Lực lượng công binh Nga nhanh chóng xây dựng cầu dã chiến, bảo đảm cho xe thiết giáp di chuyển qua khu vực ngập nước. Thị trấn Illinka ở sườn bắc hồ chứa Kurakhovskaya bị quân Nga chiếm sau cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố. Các điểm cao chiến thuật trong thị trấn đã trở thành đài quan sát pháo binh để tấn công vào thành phố Kurakhove và các khu vực xung quanh. Các nỗ lực phản công của Quân đội Ukraine khó duy trì, do hỏa lực vượt trội của quân Nga. Trên hướng mặt trận ở thành phố Toretsk tiếp tục diễn biến ác liệt, truyền thông Ukraine cho biết, chỉ trong tuần qua, 500 quân Ukraine của Lữ đoàn 95 đã bị thiệt mạng trong các trận giao tranh trong thành phố. Quân đội Nga tại Toretsk áp dụng chiến thuật bao vây cấp sư đoàn và chia thành phố thành nhiều khu vực độc lập. Lực lượng thiết giáp Nga ở Toretsk tiến lên dưới sự yểm trợ của bộ binh, pháo binh và không quân, thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các công sự quân Ukraine. Các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trong các đợt ném bom liên tục, nhiều đại đội Ukraine rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì không đủ đạn dược. Cuộc chiến giành trung tâm thành phố Toretsk đặc biệt khốc liệt, dấu hiệu giao tranh khắp nơi trên đường phố. Xe tăng Nga len lỏi qua đống đổ nát và các tay súng bắn tỉa đối mặt giữa các tòa nhà cao tầng. Nhiều cuộc phản công do Quân đội Ukraine tổ chức ở Toretsk đều kết thúc trong thất bại. Chỉ huy Quân đội Ukraine huy động quân dự bị để tiến hành một cuộc tấn công, nhưng không mấy thành công do không có vũ khí hạng nặng hỗ trợ. Một tiểu đoàn bộ binh cơ giới Ukraine bị phục kích khi băng qua bãi đất trống và mất hơn một nửa trang bị. Một mũi xung kích khác bị bao vây trong cuộc giao tranh trên đường phố và buộc phải rời bỏ vị trí và rút lui. Những thất bại này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của binh lính và bộc lộ những sơ hở trong chiến thuật. Sự đổi mới chiến thuật của Quân đội Nga rất hiệu quả. Các đơn vị thiết giáp nhỏ cực kỳ cơ động và có thể nhanh chóng xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của đối phương. Lực lượng đổ bộ đường không có nhiệm vụ cắt đứt đường tiếp tế và tạo ra sự hỗn loạn. Sự kết hợp các đòn tấn công này đã khiến tuyến phòng thủ truyền thống của Quân đội Ukraine trở nên rối loạn. Trong một trận đánh ở khu vực Kurakhove, Quân đội Nga đã chọc thủng trận địa phòng ngự, được tổ chức hết sức kiên cố chỉ trong ba ngày. Chiến thuật của quân Nga là tiến công thọc sâu bằng cơ giới, dùng đường dã chiến vu hồi vào bên sườn phía sau. Trong khi lực lượng đổ bộ đường không đã kiểm soát các giao lộ quan trọng và chặn quân tiếp viện. Quân đội Ukraine dường như chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến thuật mới này. Các video chiến trường lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, Quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc tổ chức phòng thủ trước các cuộc tấn công phi tập trung của quân Nga. Chiến thuật phòng thủ tập trung truyền thống của Quân đội Ukraine đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong tình hình mới. Các cấp chỉ huy tranh luận không ngừng trong các cuộc họp chiến thuật, nhưng không tìm được giải pháp hiệu quả. Hiệu quả chiến đấu của bộ đội cơ sở giảm sút nhanh chóng do mất trang bị. Kênh Rybar cho biết, con số thương vong của Quân đội Ukraine thật đáng kinh ngạc. Số thương vong trong các trận đánh gần đây đã tăng gấp sáu lần so với mức thông thường. Việc bổ sung quân tiền tuyến gặp khó khăn và Ukraine phải chiêu mộ cả những tân binh không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Trong khi đó, công tác bảo đảm hậu cần của Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn. Dự trữ đạn dược đang cạn kiệt nhanh chóng và khả năng sửa chữa vũ khí trang bị, không thể theo kịp tốc độ thiệt hại. Nguồn lực y tế eo hẹp và những người bị thương không thể được điều trị kịp thời. Nhiều đơn vị chỉ có thể dựa vào nguồn dự trữ hạn chế để duy trì chiến đấu. Hiện tình hình chiến trường xấu đi rõ rệt, khi lực lượng phòng không Ukraine không thể bảo vệ đội hình chiến đấu, để máy bay Nga có thể bay ở độ cao thấp thực hiện các cuộc tấn công. Tổn thất của lực lượng thiết giáp không thể được bổ sung kịp thời, mà chỉ có thể chuyển sang trạng thái phòng thủ thụ động. Trong khi đó, hệ thống thông tin liên lạc của Quân đội Ukraine bị gây nhiễu cả ở cấp chiến dịch và chiến thuật, khiến các đơn vị khó phối hợp tác chiến. Các kênh sơ tán y tế không kịp chuyển thương binh về tuyến sau, dẫn đến tồn đọng nghiêm trọng người bị thương. Áp lực toàn diện này đã khiến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine tiếp tục suy giảm. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory, CNN).

