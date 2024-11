Nga cung cấp công nghệ tên lửa cho Houthi nhằm trả đũa Mỹ

Sau khi phóng đại "lính đánh thuê Triều Tiên ở Nga", tờ Financial Times (FT) của Anh ngày 24/11 đưa tin, Phong trào Ansel Allah (lực lượng vũ trang Houthi) của Yemen đang cung cấp lính đánh thuê vào Nga thông qua một "kênh bí mật"? Theo FT, hai công ty là Công ty Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Al Jabri SPC, thuộc sở hữu của chính trị gia người Yemen Abdulwali Abdul Hassan Jabri, đã tuyển dụng hàng trăm người Yemen vào hàng ngũ của họ và được cử đến chiến đấu trên chiến trường Nga-Ukraine. Những tân binh người Yemen được công ty của Jabri tuyển dụng, hứa hẹn việc làm với mức lương hàng tháng là 2.000 USD, tiền thưởng 10.000 USD và có quốc tịch Nga. Đây là mức thu nhập quá cao với những người dân Yemen bị chiến tranh tàn phá. Tờ FT vẫn tuyên bố như thường lệ rằng, điều này cho thấy Nga "phải huy động binh lính nước ngoài trong bối cảnh thương vong tăng vọt"; nhưng cũng thừa nhận, điều này cho thấy, mối quan hệ giữa Nga và lực lượng Houthi ngày càng “thân thiết hơn”. Điều này chắc chắn làm phương Tây lo sợ. Việc tuyển mộ binh sĩ Yemen dường như đã bắt đầu từ tháng 7 năm nay. Một hợp đồng nhập ngũ mà Financial Times nhìn thấy đề ngày 3/7 và được người đứng đầu trung tâm lựa chọn hợp đồng ở Nizhnii Novgorod (Nga) ký xác nhận. Nabil, một tân binh người Yemen đã đến Nga, nói với Financial Times rằng, nhóm 200 lính nghĩa vụ của anh ta được hứa hẹn những công việc lương cao và thậm chí có thể có quốc tịch Nga. Họ đến Nga với sự giúp đỡ của một công ty có liên kết với Houthi; tuy nhiên họ bị buộc phải gia nhập Quân đội Nga và được đưa ra tiền tuyến ở Ukraine. Nabil cho biết, anh ta đã đến Moscow vào tháng 9 và có khoảng 200 người Yemen cùng nhóm với anh ta đã được tuyển mộ vào Quân đội Nga. Vài tuần sau, anh được phát quân phục có logo Nga, cùng 4 người Yemen mới đến khác được điều động đến một khu rừng trên chiến tuyến Nga-Ukraine, để xây dựng các boongke, trước các cuộc tấn công và đánh bom bằng UAV của Ukraine. Thông tin này đã được giới chức Mỹ xác nhận. Tim Lenderking, đặc phái viên của Mỹ tại Yemen, xác nhận rằng Nga đang tích cực tìm cách liên lạc với lực lượng vũ trang Houthi và thảo luận về việc chuyển giao vũ khí; nhưng ông từ chối tiết lộ thêm chi tiết. Ông Lenderking nói: "Chúng tôi biết rằng có nhân viên Nga ở Sana'a (thủ đô Yemen) để giúp hai bên liên lạc sâu hơn. Đổi lại, các loại vũ khí đang được thảo luận giữa Nga và Houthi là rất đáng lo ngại. Công nghệ tên lửa chống hạm của Nga sẽ giúp Houthi có khả năng nhắm mục tiêu tốt hơn vào các tàu ở Biển Đỏ và thậm chí xa hơn nữa”. Một nhà ngoại giao Mỹ giấu tên cho biết, thỏa thuận giữa Nga và lực lượng Houthi là điều “không thể tưởng tượng được” trước cuộc chiến ở Ukraine và cho thấy Nga sẵn sàng mở rộng cuộc xung đột sang các khu vực mới, bao gồm cả Trung Đông. Trong khi đó, lực lượng Houthis không bình luận về thông tin của Financial Times. Tuy nhiên, theo các thông tin công khai, lực lượng Houthi đã cử ít nhất hai phái đoàn chính thức tới Moscow trong năm nay để gặp các quan chức cấp cao của Điện Kremlin, như đặc phái viên của Nga tại Trung Đông, Mikhail Bogdanov. Một số người Yemen cho biết họ đã bị "lừa" trong quá trình tuyển dụng. Họ hy vọng đến Nga lao động với mức lương cao, nhưng cuối cùng lại bị đưa ra chiến trường. Abdullah, một người Yemen phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga, cho biết ban đầu họ được hứa hẹn đưa tới Nga để lắp ráp UAV, nhưng cuối cùng lại bị đưa ra chiến trường. Do sự phản đối của Chính phủ Yemen, Nga đã trục xuất một số người Yemen trở lại Yemen. Abdullah là một trong 11 người Yemen được phép rời Nga đến Yemen qua Oman hồi đầu tháng này, phần lớn nhờ vào nỗ lực của Liên đoàn Người di cư Yemen Quốc tế, khi Liên đoàn đã gây áp lực lên Chính phủ Yemen, sau sự phản đối kịch liệt của công chúng, cả ở khu vực do Houthi kiểm soát và do Chính phủ Yemen kiểm soát. Chủ tịch Liên đoàn Người di cư Yemen Quốc tế cho biết: “Đây là một vấn đề nhân đạo, bất kể đảng phái chính trị nào và chúng tôi đoàn kết tất cả người dân Yemen về vấn đề này”. Ông nhấn mạnh rằng, hàng trăm người Yemen vẫn đang ở Nga. Ông nói: “Chúng tôi đang theo dõi việc họ rút khỏi chiến trường”. Tờ Financial Times cũng cho biết, các nhà ngoại giao Mỹ khẳng định Nga đã cung cấp một loạt hỗ trợ cho lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen và đang thảo luận về việc bán vũ khí cho lực lượng vũ trang Houthi, bao gồm cả tên lửa chống hạm tiên tiến. Tuy nhiên, các chuyên gia được tờ báo thẩm vấn cho biết không có bằng chứng nào cho thấy có bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào đã diễn ra. Hiện có thông tin cho rằng, Nga sẽ sớm xem xét cung cấp công nghệ tên lửa chống hạm hiện đại cho lực lượng vũ trang Houthi của Yemen, nhằm mục đích trả đũa việc Mỹ và Anh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ cung cấp để tiến công vào lãnh thổ Nga. Nếu Moscow cung cấp công nghệ tên lửa cho lực lượng vũ trang Houthi, điều này đe dọa trực tiếp an ninh hàng hải trên khu vực Biển Đỏ, tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới và các tàu chiến của Mỹ, Anh hoạt động ở khu vực này. (Nguồn ảnh: FT, New York, CNN, TASS).

