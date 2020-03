Điều ít biết về lực lượng đặc công biệt động Việt Nam "xuất quỷ, nhập thần"

Binh chủng Đặc công được thành lập ngày 19/3/1967, trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc công Việt Nam luôn là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sáng tạo; một binh chủng chiến đấu quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với 16 chữ vàng “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn”. Nguồn ảnh: TL. Tuy ngày thành lập chính thức là năm 1967, nhưng từ những năm kháng chiến chống Pháp, cách đánh "công đồn đặc biệt" ở chiến trường Nam Bộ, cũng như cách đánh "mật nhập" ở các chiến trường khác đã đc sử dụng thường xuyên và đã hình thành nên cách đánh của lực lượng đặc công Việt Nam sau này. Nguồn ảnh: TL. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách đánh và tổ chức đặc công đã phát triển nhanh chóng, hình thành nên ba loại lực lượng là "Đặc công bộ"; "Đặc công nước" và "Đặc công biệt động". Nguồn ảnh: TL. Trong ba lực lượng đặc công, lực lượng "Đặc công biệt động" được ít khi nhắc đến, do tính chất lâu dài của cuộc kháng chiến và để phù hợp với phương châm, phương thức hoạt động tác chiến ở thành phố, do vậy lực lượng đặc công biệt động hầu như chỉ hoạt động vào ban ngày và rút lui về đêm. Đặc biệt trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định đã đồng loạt tiến công nhiều mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng to lớn của quân và dân miền Nam, tạo bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tiêu biểu như trận đánh Đại sứ quán Mỹ, một trận đánh với số chiến sĩ biệt động tham gia rất ít, nhưng đã kích động mạnh mẽ công chúng Mỹ về chính trị và tâm lý, khi người Mỹ bị đánh bật ra khỏi "Nhà Trắng phương Đông", phải chiến đấu cật lực và chỉ giành lại được khi tất cả đối phương đều đã hy sinh. Nguồn ảnh: TL. Ngày nay nghệ thuật tác chiến của đặc công biệt động vẫn đặc biệt được phát huy, và được nâng lên một tầm cao mới, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi địch sử dụng công nghệ cao. Nguồn ảnh: TL. Mỗi cán bộ, chiến đấu viên biệt động đều là những người có trình độ, khả năng toàn diện nhất, am hiểu phong tục tập quán các địa phương; luôn mưu trí, táo bạo, dũng cảm, chủ động cao trong tất cả các nhiệm vụ dù là khó khăn, bất lợi nhất. Nguồn ảnh: TL. Hiếm có vị trí chiến đấu nào thầm lặng, gian khổ như đặc công biệt động, bởi vì họ hoạt động sâu trong hậu phương chiến lược của địch, phải giữ hoàn toàn bí mật, gây dựng được lòng tin và sự giúp đỡ của nhân dân. Nguồn ảnh: QPVN Chiến đấu viên biệt động được trang bị vũ khí đặc biệt gọn nhẹ, tác chiến chủ yếu ở địa bàn đô thị, do đối phương kiểm soát; tiến công các mục tiêu chiến lược như cơ quan đầu não, sở chỉ huy, cơ sở kinh tế, quốc phòng; vì vậy kỹ chiến thuật đặc công và khả năng bắn súng luôn đặt lên hàng đầu. Nguồn ảnh: QPVN Cùng với đó là khả năng tham mưu, tác chiến phải có tầm nhìn sâu rộng, đánh giá được hết các tình huống chiến đấu; nhất là trong thời bình hiện nay, lực lượng đặc công biệt động phải thường xuyên bảo vệ những sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia. Nguồn ảnh: TL. Hiện nay trong điều kiện tinh gọn biên chế, đòi hỏi chiến đấu viên biệt động ngoài các kỹ năng chiến đấu đặc công thuần thục, phải giỏi ngoại ngữ, giỏi nghiệp vụ, biết nhiều ngành nghề, đóng khéo léo các vai; đảm bảo nắm được tình hình, xây dựng các tổ nhỏ lẻ trong hậu phương của địch. Nguồn ảnh: QPVN Để chiến đấu viên đặc công biệt động đủ khả năng tác chiến độc lập và tác chiến trong đội hình phân đội trong những không gian chật hẹp, bất lợi nhất, do vậy các chiến đấu viên biệt động phải tăng cường rèn luyện võ chiến đấu tay không, huấn luyện thành thạo các công cụ hỗ trợ chiến đấu, xây dựng niềm tin vững chắc vào vũ khí trang bị hiện có, nghệ thuật quân sự và cách đánh của bộ đội đặc công. Nguồn ảnh: TL. Giai đoạn nào cũng vậy, đặc công biệt động phải nắm vững địa bàn, nhất là những mục tiêu mới, mục tiêu quan trọng, khu vực nhạy cảm, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị, xã hội phức tạp. Trong thời gian qua, việc phối hợp giữa lực lượng đặc công biệt động với các lực lượng công an và các quân binh chủng khác diễn ra thường xuyên trong các hoạt động diễn tập chống khủng bố, sẵn sàng cao nhất cho thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nguồn ảnh: TL. Video "Lò luyện thép" của Đặc công Việt Nam - Nguồn: QPVN

Binh chủng Đặc công được thành lập ngày 19/3/1967, trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc công Việt Nam luôn là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sáng tạo; một binh chủng chiến đấu quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với 16 chữ vàng “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn”. Nguồn ảnh: TL. Tuy ngày thành lập chính thức là năm 1967, nhưng từ những năm kháng chiến chống Pháp, cách đánh "công đồn đặc biệt" ở chiến trường Nam Bộ, cũng như cách đánh "mật nhập" ở các chiến trường khác đã đc sử dụng thường xuyên và đã hình thành nên cách đánh của lực lượng đặc công Việt Nam sau này. Nguồn ảnh: TL. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cách đánh và tổ chức đặc công đã phát triển nhanh chóng, hình thành nên ba loại lực lượng là "Đặc công bộ"; "Đặc công nước" và "Đặc công biệt động". Nguồn ảnh: TL. Trong ba lực lượng đặc công, lực lượng " Đặc công biệt động " được ít khi nhắc đến, do tính chất lâu dài của cuộc kháng chiến và để phù hợp với phương châm, phương thức hoạt động tác chiến ở thành phố, do vậy lực lượng đặc công biệt động hầu như chỉ hoạt động vào ban ngày và rút lui về đêm. Đặc biệt trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định đã đồng loạt tiến công nhiều mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn, góp phần làm nên chiến thắng to lớn của quân và dân miền Nam, tạo bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Tiêu biểu như trận đánh Đại sứ quán Mỹ, một trận đánh với số chiến sĩ biệt động tham gia rất ít, nhưng đã kích động mạnh mẽ công chúng Mỹ về chính trị và tâm lý, khi người Mỹ bị đánh bật ra khỏi "Nhà Trắng phương Đông", phải chiến đấu cật lực và chỉ giành lại được khi tất cả đối phương đều đã hy sinh. Nguồn ảnh: TL. Ngày nay nghệ thuật tác chiến của đặc công biệt động vẫn đặc biệt được phát huy, và được nâng lên một tầm cao mới, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khi địch sử dụng công nghệ cao. Nguồn ảnh: TL. Mỗi cán bộ, chiến đấu viên biệt động đều là những người có trình độ, khả năng toàn diện nhất, am hiểu phong tục tập quán các địa phương; luôn mưu trí, táo bạo, dũng cảm, chủ động cao trong tất cả các nhiệm vụ dù là khó khăn, bất lợi nhất. Nguồn ảnh: TL. Hiếm có vị trí chiến đấu nào thầm lặng, gian khổ như đặc công biệt động, bởi vì họ hoạt động sâu trong hậu phương chiến lược của địch, phải giữ hoàn toàn bí mật, gây dựng được lòng tin và sự giúp đỡ của nhân dân. Nguồn ảnh: QPVN Chiến đấu viên biệt động được trang bị vũ khí đặc biệt gọn nhẹ, tác chiến chủ yếu ở địa bàn đô thị, do đối phương kiểm soát; tiến công các mục tiêu chiến lược như cơ quan đầu não, sở chỉ huy, cơ sở kinh tế, quốc phòng; vì vậy kỹ chiến thuật đặc công và khả năng bắn súng luôn đặt lên hàng đầu. Nguồn ảnh: QPVN Cùng với đó là khả năng tham mưu, tác chiến phải có tầm nhìn sâu rộng, đánh giá được hết các tình huống chiến đấu; nhất là trong thời bình hiện nay, lực lượng đặc công biệt động phải thường xuyên bảo vệ những sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia. Nguồn ảnh: TL. Hiện nay trong điều kiện tinh gọn biên chế, đòi hỏi chiến đấu viên biệt động ngoài các kỹ năng chiến đấu đặc công thuần thục, phải giỏi ngoại ngữ, giỏi nghiệp vụ, biết nhiều ngành nghề, đóng khéo léo các vai; đảm bảo nắm được tình hình, xây dựng các tổ nhỏ lẻ trong hậu phương của địch. Nguồn ảnh: QPVN Để chiến đấu viên đặc công biệt động đủ khả năng tác chiến độc lập và tác chiến trong đội hình phân đội trong những không gian chật hẹp, bất lợi nhất, do vậy các chiến đấu viên biệt động phải tăng cường rèn luyện võ chiến đấu tay không, huấn luyện thành thạo các công cụ hỗ trợ chiến đấu, xây dựng niềm tin vững chắc vào vũ khí trang bị hiện có, nghệ thuật quân sự và cách đánh của bộ đội đặc công. Nguồn ảnh: TL. Giai đoạn nào cũng vậy, đặc công biệt động phải nắm vững địa bàn, nhất là những mục tiêu mới, mục tiêu quan trọng, khu vực nhạy cảm, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị, xã hội phức tạp. Trong thời gian qua, việc phối hợp giữa lực lượng đặc công biệt động với các lực lượng công an và các quân binh chủng khác diễn ra thường xuyên trong các hoạt động diễn tập chống khủng bố, sẵn sàng cao nhất cho thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nguồn ảnh: TL. Video "Lò luyện thép" của Đặc công Việt Nam - Nguồn: QPVN