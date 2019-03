Lai lịch khẩu tiểu liên "lạ" của nữ Đặc công Việt Nam

Như chúng ta đã biết trang bị vũ khí chính cho các chiến đấu viên thuộc Binh chủng Đặc công hiện tại có các mẫu súng tiểu liên, với ưu điểm là nhỏ gọn, tốc bộ bắn và có thể gắn thêm nhiều thiết bị hỗ trợ chiến đấu. Trong đó phổ biến nhất vẫn là dòng súng tiểu liên Micro UZI do Israel chế tạo. Nguồn ảnh: QPVN. Đây có thể được xem là vũ khí tiểu chuẩn của Đặc công Việt Nam, có thể được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, từ trước tới nay chúng ta vẫn luôn biết đến Micro UZI mà không hề hay biết rằng, Đặc công Việt Nam còn sở hữu một mẫu tiểu liêu UZI khác là Mini UZI – tiền thân của Micro UZI hiện nay. Nguồn ảnh: QPVN. Theo đó qua phóng sự “Những bóng hồng thép trên thao trường” trên kênh truyền hình Quân đội, Mini UZI của Đặc công Việt Nam đã lần đầu tiên xuất hiện một cách rõ nét trong tay các nữ chiến đấu viên thuộc Lữ đoàn Đặc công 1. Trong ảnh ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa Mini UZI (bên phải) và Micro UZI (bên trái). Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Điều có thể dễ dàng nhận thấy nhất bằng mắt thường là Mini UZI có kích thước lớn hơn hẳn so với Micro UZI, hình dáng bên ngoài của súng cũng có nhiều điểm khác biệt nhất là ốp tay phía trước. Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Tuy nhiên so với các biến thể Mini UZI thông thường thì Mini UZI của Việt Nam có sự khác biệt khác lớn trong thiết kế đó là cần lên đạn của súng được đặt bên trái thân súng thay vì ở phía trên thân súng. Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Với sự thay đổi này, Mini UZI có thể gắn thêm kính ngắm quang học trên thân súng thông qua rail kỹ thuật, bản thân xạ thủ cũng dễ dàng hơn trong việc lên đạn hay xử lý các tình huống kẹt đạn so với các phiên bản UZI hoặc Mini UZI cũ nếu muốn gắn kính ngắm. Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Từ một vài điểm trên có thể thấy biến thể tiểu liên Mini UZI của Việt Nam không phải là biến thể thông thường và đã được cải tiến để súng có các tính năng kỹ chiến thuật tương đương với “hậu bối” Micro UZI. Tuy nhiên, súng vẫn mang một số nhược điểm chưa thể được khắc phục. Nguồn ảnh: thebestphotos. Có lẽ chính vì điều này mà Mini UZI hiếm khi xuất hiện trong các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến của Đặc công Việt Nam và chỉ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Trong ảnh là một khẩu Mini UZI tiêu chuẩn ta có thể thấy rõ cần lần đạn của súng được bố trí ở phía trên thân, súng cũng được trang bị báng gấp nhưng không được tích hợp thanh rail kỹ thuật. Nguồn ảnh: thebestphotos. Về thiết kế tổng thể, Mini UZI có trọng lượng chiến đấu gần 3kg và súng được làm hoàn toàn bằng kim loại, chiều dài cơ bản của súng là 470mm, còn chiều dài nòng là 260mm. Với các thông số trên, trọng lượng và chiều dài của Mini UZI đều gấp đôi so với Micro UZI. Nguồn ảnh: thebestphotos. Về cỡ đạn tiêu chuẩn Mini UZI sử dụng đạn 9x19mm theo chuẩn NATO, súng có tốc độ bắn 950 phát/phút và có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 100m. Tốc độ bắn của Mini UZI so với Micro UZI là chậm hơn nhưng tầm bắn của nó lại lớn hơn gấp ba lần (30m so với 100m). Nguồn ảnh: thebestphotos. Về tổng thể các tính năng kỹ chiến thuật giữa hai thế súng tiểu liên UZI – Mini và Micro không thực sự quá khác biệt, tuy nhiên so về khả năng phù hợp với yêu cầu tác chiến của lực lượng đặc nhiệm thì Micro UZI vẫn phù hợp hơn hẳn và điều này cũng được thể hiện rõ qua việc Quân đội ta trang bị số lượng lớn tiểu liên loại này cho Binh chủng Đặc công. Nguồn ảnh: QPVN. Trong ảnh là Đặc công Việt Nam với súng tiểu liên Micro UZI được gắn thêm ống giảm thanh và kính ngắm ITL MARS. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Những bông hồng thép trên thao trường. (nguồn VTV1)

Như chúng ta đã biết trang bị vũ khí chính cho các chiến đấu viên thuộc Binh chủng Đặc công hiện tại có các mẫu súng tiểu liên, với ưu điểm là nhỏ gọn, tốc bộ bắn và có thể gắn thêm nhiều thiết bị hỗ trợ chiến đấu. Trong đó phổ biến nhất vẫn là dòng súng tiểu liên Micro UZI do Israel chế tạo. Nguồn ảnh: QPVN. Đây có thể được xem là vũ khí tiểu chuẩn của Đặc công Việt Nam, có thể được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, từ trước tới nay chúng ta vẫn luôn biết đến Micro UZI mà không hề hay biết rằng, Đặc công Việt Nam còn sở hữu một mẫu tiểu liêu UZI khác là Mini UZI – tiền thân của Micro UZI hiện nay. Nguồn ảnh: QPVN. Theo đó qua phóng sự “Những bóng hồng thép trên thao trường” trên kênh truyền hình Quân đội, Mini UZI của Đặc công Việt Nam đã lần đầu tiên xuất hiện một cách rõ nét trong tay các nữ chiến đấu viên thuộc Lữ đoàn Đặc công 1. Trong ảnh ta có thể thấy rõ sự khác biệt giữa Mini UZI (bên phải) và Micro UZI (bên trái). Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Điều có thể dễ dàng nhận thấy nhất bằng mắt thường là Mini UZI có kích thước lớn hơn hẳn so với Micro UZI, hình dáng bên ngoài của súng cũng có nhiều điểm khác biệt nhất là ốp tay phía trước. Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Tuy nhiên so với các biến thể Mini UZI thông thường thì Mini UZI của Việt Nam có sự khác biệt khác lớn trong thiết kế đó là cần lên đạn của súng được đặt bên trái thân súng thay vì ở phía trên thân súng. Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Với sự thay đổi này, Mini UZI có thể gắn thêm kính ngắm quang học trên thân súng thông qua rail kỹ thuật, bản thân xạ thủ cũng dễ dàng hơn trong việc lên đạn hay xử lý các tình huống kẹt đạn so với các phiên bản UZI hoặc Mini UZI cũ nếu muốn gắn kính ngắm. Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội. Từ một vài điểm trên có thể thấy biến thể tiểu liên Mini UZI của Việt Nam không phải là biến thể thông thường và đã được cải tiến để súng có các tính năng kỹ chiến thuật tương đương với “hậu bối” Micro UZI. Tuy nhiên, súng vẫn mang một số nhược điểm chưa thể được khắc phục. Nguồn ảnh: thebestphotos. Có lẽ chính vì điều này mà Mini UZI hiếm khi xuất hiện trong các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến của Đặc công Việt Nam và chỉ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện. Trong ảnh là một khẩu Mini UZI tiêu chuẩn ta có thể thấy rõ cần lần đạn của súng được bố trí ở phía trên thân, súng cũng được trang bị báng gấp nhưng không được tích hợp thanh rail kỹ thuật. Nguồn ảnh: thebestphotos. Về thiết kế tổng thể, Mini UZI có trọng lượng chiến đấu gần 3kg và súng được làm hoàn toàn bằng kim loại, chiều dài cơ bản của súng là 470mm, còn chiều dài nòng là 260mm. Với các thông số trên, trọng lượng và chiều dài của Mini UZI đều gấp đôi so với Micro UZI. Nguồn ảnh: thebestphotos. Về cỡ đạn tiêu chuẩn Mini UZI sử dụng đạn 9x19mm theo chuẩn NATO, súng có tốc độ bắn 950 phát/phút và có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 100m. Tốc độ bắn của Mini UZI so với Micro UZI là chậm hơn nhưng tầm bắn của nó lại lớn hơn gấp ba lần (30m so với 100m). Nguồn ảnh: thebestphotos. Về tổng thể các tính năng kỹ chiến thuật giữa hai thế súng tiểu liên UZI – Mini và Micro không thực sự quá khác biệt, tuy nhiên so về khả năng phù hợp với yêu cầu tác chiến của lực lượng đặc nhiệm thì Micro UZI vẫn phù hợp hơn hẳn và điều này cũng được thể hiện rõ qua việc Quân đội ta trang bị số lượng lớn tiểu liên loại này cho Binh chủng Đặc công. Nguồn ảnh: QPVN. Trong ảnh là Đặc công Việt Nam với súng tiểu liên Micro UZI được gắn thêm ống giảm thanh và kính ngắm ITL MARS. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Những bông hồng thép trên thao trường. (nguồn VTV1)