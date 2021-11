“Đại gia” Arab Saudi: Dùng tên lửa AIM-120 bắn hạ UAV

Theo trang Forbes của Mỹ, sử dụng tên lửa không đối không để tấn công máy bay không người lái công nghệ thấp, là một chiến thuật tốn kém; nhưng Arab Saudi có lẽ không thể từ bỏ việc sử dụng tên lửa hàng triệu USD, chống lại máy bay không người lái chỉ có giá hàng nghìn USD. Bộ Ngoại giao Mỹ đã vừa qua đã phê duyệt việc Arab Saudi mua 280 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C trị giá 650 triệu USD. Lô tên lửa này, cần bổ sung gấp vào kho vũ khí của Arab Saudi, vì kho tên lửa của nước này đã cạn kiệt, do phải đối phó với UAV của lực lượng Hauthi của Yemen. Đầu tháng 11, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ thông báo, Mỹ chấp thuận bán vũ khí cho Arab Saudi, liên quan đến 280 tên lửa AIM-120C7. Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Arab Saudi. Việc sử dụng tên lửa AIM-120C trên các máy bay chiến đấu của Arab Saudi, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các cuộc tấn công liên tục của UAV. Do đó, đơn hàng xuất khẩu sang Arab Saudi nhằm đảm bảo khả năng của nước này, chống chọi với các cuộc tấn công của Houthi. Tên lửa AIM-120 có thể đẩy lùi hiệu quả các máy bay không người lái "thấp, chậm và nhỏ", do lực lượng vũ trang Houthi, tấn công sâu vào các mục tiêu của Arab Saudi ngày càng trở nên hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề chính của việc sử dụng loại tên lửa không đối không tiên tiến này của Mỹ, để đối phó với máy bay công nghệ thấp do lực lượng vũ trang Houthi sản xuất, là giá thành của nó quá cao. Đây là một hình thức chiến tranh phi đối xứng, dạng công nghệ cao điển hình. Số UAV vũ trang của Houthi, mặc dù rất “đơn sơ”, nhưng đã khiến Ả Rập Saudi phải trả một cái giá rất lớn; nhưng Hauthi chỉ phải trả một cái giá rất nhỏ. Bài học lực lượng Hauthi dùng tên lửa hành trình và UAV, tấn công hai nhà máy lọc dầu Khurais và Abqaiq vào tháng 9/2019 là ví dụ điển hình. Nhưng tốn kém với “đại gia” như Arab Saudi “không thành vấn đề”; năm 2017, liên quân đa quốc gia do Arab Saudi dẫn đầu, đã sử dụng tên lửa Patriot trị giá 3 triệu USD, để bắn hạ một máy bay không người lái kiểu quadrotor nhỏ, chỉ có giá 1.000 USD. Nên biết là tên lửa AIM-120 không hề rẻ một chút nào, và mục tiêu của nó là những chiến đấu cơ hay tên lửa hành trình của đối phương. Mặc dù việc mua sắm tên lửa của Arab Saudi cũng bao gồm đào tạo, hỗ trợ, phụ tùng, bảo trì và các chi phí bổ sung khác; do vậy đơn giá của lô AIM-120C7 mới nhất, sẽ không vượt quá 2,3 triệu USD/quả. Nhưng việc Arab Saudi mua tên lửa do Mỹ sản xuất không phải là một thỏa thuận quá đắt đỏ; năm 2018, Anh đã mua 200 tên lửa AIM-120D với hiệu suất tiên tiến hơn một chút, giá cũng là 650 triệu USD, và giá mỗi tên lửa vượt quá 3 triệu USD/quả. Còn Nhật Bản mua tên lửa AIM-120 vào năm 2018, đơn giá khoảng 2 triệu USD/quả. Canada dường như đã trả nhiều tiền nhất cho việc mua tên lửa AIM-120; theo thông tin, vào năm 2017, nước này đã chi 140 triệu USD để mua 32 tên lửa, mỗi tên lửa có giá hơn 4 triệu USD. Về phía bên kia là các UAV vũ trang của Houthi, bao gồm cả loại UAV Samad tầm xa. Những chiếc máy bay đơn giản này có thể bay từ 1.500 km trở lên và thả bom dẫn đường bằng GPS vào các mục tiêu. UAV Samad có sải cánh dưới 5 mét và được sản xuất bằng những thiết bị điện tử thương mại, bán rộng rãi trên mạng Internet. Chi phí ước tính loại UAV đắt nhất này của Hauthi lên tới hàng chục nghìn USD và Houthis hiện có thể sản xuất hàng loạt loại UAV này; mặc dù họ dường như phải nhờ đến sự trợ giúp kỹ thuật của Iran. Lực lượng vũ trang Houthi cũng sử dụng nhiều loại UAV tấn công liều chết nhỏ hơn, bao gồm loại UAV Qasef-2K, v.v. Những UAV này được thiết kế để phát nổ trên không và thả đạn lựu sát thương trên phạm vi rộng. Nhiều loại UAV khác, đang được trang bị rộng rãi cho lực lượng vũ trang Houthis, chỉ là những loại máy bay không người lái dân dụng cỡ nhỏ, mà có thể dễ dàng mua trên các trang web mua sắm trực tuyến, với giá chỉ 150 USD. Các nhà phân tích quân sự Mỹ đã nhìn thấy lợi thế của UAV nhỏ; điều này cũng khiến Lầu Năm Góc đẩy mạnh phát triển các UAV thông thường và UAV chiến đấu của chương trình “Cánh bay trung thành”, với chi phí chỉ vài triệu USD/chiếc; trong khi một chiếc máy bay chiến đấu có người lái, sẽ tốn ít nhất hàng chục triệu USD. Mặc dù có vẻ tốn kém, nhưng Arab Saudi có vẻ hài lòng, khi sử dụng những quả tên lửa trị giá 2 triệu USD, để chống lại UAV có giá chỉ vài nghìn USD. Bởi vì họ không đủ khả năng để ngăn chặn các UAV này, tấn công các sân bay, phá hủy các cơ sở dầu khí hoặc tiến công các tàu chở dầu. Trong cuộc chiến bất đối xứng này, mọi lợi thế dường như đều nghiêng về phía Houthi. Cho đến nay, Arab Saudi vẫn có khả năng duy trì cuộc chiến này. Houthis cũng có thể muốn tăng tần suất các cuộc tấn công bằng UAV, vì họ đang nắm lợi thế. Tuy nhiên, “Đại gia” Arab Saudi hiện đang quá giàu có, nên họ cũng không tiếc gì “viên đạn vàng” để bắn “gà tây”; trừ khi số lượng máy bay không người lái của Hauthi tấn công tăng lên đáng kể.

Theo trang Forbes của Mỹ, sử dụng tên lửa không đối không để tấn công máy bay không người lái công nghệ thấp, là một chiến thuật tốn kém; nhưng Arab Saudi có lẽ không thể từ bỏ việc sử dụng tên lửa hàng triệu USD, chống lại máy bay không người lái chỉ có giá hàng nghìn USD. Bộ Ngoại giao Mỹ đã vừa qua đã phê duyệt việc Arab Saudi mua 280 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C trị giá 650 triệu USD. Lô tên lửa này, cần bổ sung gấp vào kho vũ khí của Arab Saudi, vì kho tên lửa của nước này đã cạn kiệt, do phải đối phó với UAV của lực lượng Hauthi của Yemen. Đầu tháng 11, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ thông báo, Mỹ chấp thuận bán vũ khí cho Arab Saudi, liên quan đến 280 tên lửa AIM-120C7 . Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Arab Saudi. Việc sử dụng tên lửa AIM-120C trên các máy bay chiến đấu của Arab Saudi, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các cuộc tấn công liên tục của UAV. Do đó, đơn hàng xuất khẩu sang Arab Saudi nhằm đảm bảo khả năng của nước này, chống chọi với các cuộc tấn công của Houthi. Tên lửa AIM-120 có thể đẩy lùi hiệu quả các máy bay không người lái "thấp, chậm và nhỏ", do lực lượng vũ trang Houthi, tấn công sâu vào các mục tiêu của Arab Saudi ngày càng trở nên hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề chính của việc sử dụng loại tên lửa không đối không tiên tiến này của Mỹ, để đối phó với máy bay công nghệ thấp do lực lượng vũ trang Houthi sản xuất, là giá thành của nó quá cao. Đây là một hình thức chiến tranh phi đối xứng, dạng công nghệ cao điển hình. Số UAV vũ trang của Houthi, mặc dù rất “đơn sơ”, nhưng đã khiến Ả Rập Saudi phải trả một cái giá rất lớn; nhưng Hauthi chỉ phải trả một cái giá rất nhỏ. Bài học lực lượng Hauthi dùng tên lửa hành trình và UAV, tấn công hai nhà máy lọc dầu Khurais và Abqaiq vào tháng 9/2019 là ví dụ điển hình. Nhưng tốn kém với “đại gia” như Arab Saudi “không thành vấn đề”; năm 2017, liên quân đa quốc gia do Arab Saudi dẫn đầu, đã sử dụng tên lửa Patriot trị giá 3 triệu USD, để bắn hạ một máy bay không người lái kiểu quadrotor nhỏ, chỉ có giá 1.000 USD. Nên biết là tên lửa AIM-120 không hề rẻ một chút nào, và mục tiêu của nó là những chiến đấu cơ hay tên lửa hành trình của đối phương. Mặc dù việc mua sắm tên lửa của Arab Saudi cũng bao gồm đào tạo, hỗ trợ, phụ tùng, bảo trì và các chi phí bổ sung khác; do vậy đơn giá của lô AIM-120C7 mới nhất, sẽ không vượt quá 2,3 triệu USD/quả. Nhưng việc Arab Saudi mua tên lửa do Mỹ sản xuất không phải là một thỏa thuận quá đắt đỏ; năm 2018, Anh đã mua 200 tên lửa AIM-120D với hiệu suất tiên tiến hơn một chút, giá cũng là 650 triệu USD, và giá mỗi tên lửa vượt quá 3 triệu USD/quả. Còn Nhật Bản mua tên lửa AIM-120 vào năm 2018, đơn giá khoảng 2 triệu USD/quả. Canada dường như đã trả nhiều tiền nhất cho việc mua tên lửa AIM-120; theo thông tin, vào năm 2017, nước này đã chi 140 triệu USD để mua 32 tên lửa, mỗi tên lửa có giá hơn 4 triệu USD. Về phía bên kia là các UAV vũ trang của Houthi, bao gồm cả loại UAV Samad tầm xa. Những chiếc máy bay đơn giản này có thể bay từ 1.500 km trở lên và thả bom dẫn đường bằng GPS vào các mục tiêu. UAV Samad có sải cánh dưới 5 mét và được sản xuất bằng những thiết bị điện tử thương mại, bán rộng rãi trên mạng Internet. Chi phí ước tính loại UAV đắt nhất này của Hauthi lên tới hàng chục nghìn USD và Houthis hiện có thể sản xuất hàng loạt loại UAV này; mặc dù họ dường như phải nhờ đến sự trợ giúp kỹ thuật của Iran. Lực lượng vũ trang Houthi cũng sử dụng nhiều loại UAV tấn công liều chết nhỏ hơn, bao gồm loại UAV Qasef-2K, v.v. Những UAV này được thiết kế để phát nổ trên không và thả đạn lựu sát thương trên phạm vi rộng. Nhiều loại UAV khác, đang được trang bị rộng rãi cho lực lượng vũ trang Houthis, chỉ là những loại máy bay không người lái dân dụng cỡ nhỏ, mà có thể dễ dàng mua trên các trang web mua sắm trực tuyến, với giá chỉ 150 USD. Các nhà phân tích quân sự Mỹ đã nhìn thấy lợi thế của UAV nhỏ; điều này cũng khiến Lầu Năm Góc đẩy mạnh phát triển các UAV thông thường và UAV chiến đấu của chương trình “Cánh bay trung thành”, với chi phí chỉ vài triệu USD/chiếc; trong khi một chiếc máy bay chiến đấu có người lái, sẽ tốn ít nhất hàng chục triệu USD. Mặc dù có vẻ tốn kém, nhưng Arab Saudi có vẻ hài lòng, khi sử dụng những quả tên lửa trị giá 2 triệu USD, để chống lại UAV có giá chỉ vài nghìn USD. Bởi vì họ không đủ khả năng để ngăn chặn các UAV này, tấn công các sân bay, phá hủy các cơ sở dầu khí hoặc tiến công các tàu chở dầu. Trong cuộc chiến bất đối xứng này, mọi lợi thế dường như đều nghiêng về phía Houthi. Cho đến nay, Arab Saudi vẫn có khả năng duy trì cuộc chiến này. Houthis cũng có thể muốn tăng tần suất các cuộc tấn công bằng UAV, vì họ đang nắm lợi thế. Tuy nhiên, “Đại gia” Arab Saudi hiện đang quá giàu có, nên họ cũng không tiếc gì “viên đạn vàng” để bắn “gà tây”; trừ khi số lượng máy bay không người lái của Hauthi tấn công tăng lên đáng kể.