Arab Saudi mua thêm tên lửa đối không vì quá lo sợ UAV

Được biết, các máy bay chiến đấu thuộc biên chế Không quân Hoàng gia Arab Saudi đã sử dụng loại tên lửa AMRAAM AIM-120 của Mỹ để bắn hạ các máy bay không người lái của Houthi trong nhiều năm nay. Mới đây, Arab Saudi đã chính thức có kế hoạch tăng thêm số lượng tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 của Mỹ vào kho dự trữ của nước này, đây là loại tên lửa AMRAAM mà quốc gia này rất tín nhiệm. Với đơn đặt hàng mới, Arab Saudi sẽ nhận thêm một lô hàng không dưới 280 tên lửa AIM-120 này của Mỹ, với giá trị là 650 triệu USD cho số tên lửa này và tiến hành trang bị trên các chiến đấu cơ thuộc Không quân Hoàng gia Arab Saudi. Kế hoạch chi ngân sách cho tên lửa AIM-120 này đã được đưa ra khi Lực lượng Không quân Hoàng gia Arab Saudi (RSAF) tiếp tục chiến dịch, không ngừng bắn hạ các máy bay không người lái do phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn phóng đi ở nước láng giềng Yemen. Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm 4/11 cũng đã chính thức phê duyệt đơn hàng bao gồm không dưới 280 AMRAMM AIM-120 này cho Arab Saudi. Đơn hàng sẽ bao gồm hỗn hợp các biến thể của AIM-120, có sự xuất hiện của biến thể AIM-120C-7 và AIM-120C-8, đều là một trong những phiên bản hiện đại nhất của loại tên lửa này, có sẵn để xuất khẩu. Các tên lửa sẽ được chuyển giao cho Arab Saudi thông qua quy trình Mua bán Quân sự Nước ngoài (FMS), với điều kiện là việc mua-bán này được Quốc hội Mỹ thông qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận rằng, việc mua-bán lần này giữa Mỹ - Arab Saudi với các AMRAAM là do mối lo sợ và e ngại, liên quan tới sự đe doạ từ các máy bay không người lái do phiến quân Houthi sử dụng. Qua một đoạn trạng thái trên Twitter của Bộ Ngoại giao Mỹ, “chúng tôi đã thấy sự gia tăng các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Ả Rập Xê-út trong năm qua. Các tên lửa AIM-120C của Ả Rập Xê Út, được triển khai từ các máy bay của Ả Rập Xê Út, đã là công cụ để ngăn chặn các cuộc tấn công mà cả lực lượng Hoa Kỳ và hơn 70.000 công dân Mỹ tại Vương quốc này đang gặp nguy hiểm ”. Cũng theo một đoạn Tweet khác, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng, việc phê duyệt đơn hàng lần này sẽ phục vụ việc bổ sung AMRAAM tồn kho hiện có của Arab Saudi, thực hiện theo cam kết từ Tổng thống Mỹ về việc hỗ trợ bảo vệ lãnh thổ Arab Saudi. Những dòng trạng thái này, dường như được đưa ra để ngăn sự liên quan của Chính phủ Mỹ khỏi các hoạt động tấn công do Arab Saudi dẫn đầu, nhắm tới chống lại phiến quân Houthi. Kèm với đó, vào tháng 2 vừa qua, Washington đã tuyên bố rằng, họ sẽ ngưng hỗ trợ điều này và xoá Houthi khỏi việc là một nhóm khủng bố được xác định. Song, họ vẫn giúp Arab Saudi chống trả các cuộc tấn công từ Houthi. AIM-120 AMRAAM là loại tên lửa không đối không tầm trung được dẫn đường bằng radar của Mỹ, được phát triển bởi Raytheon từ 1997-nay, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và đa dạng nền tảng phóng. Theo nhận định của những người có kinh nghiệm, việc lựa chọn mua AIM-120 của Arab Saudi là rất hợp lý, vì đặc điểm nhiệt hạn chế của các UAV, nên những loại tên lửa cảm biến hồng ngoại như AIM-9 Sidewinder là vô dụng, kém tin cậy hơn AIM-120. Tuy nhiên, AIM-120 lại vốn không được xây dựng nhằm triệt hạ các mục tiêu nhỏ, điển hình như các UAV Qasef-2K đang được phiến quân Houthi sử dụng rộng rãi. Nên không biết liệu đây có phải là sự phí phạm ngân sách của Arab Saudi hay không. Song, về uy lực của AIM-120 có thể nói là “miễn bàn”, khi tên lửa này được mệnh danh là “sát thủ” trong các cuộc không kích của Mỹ. Với khối lượng khoảng 152kg, chiều dài 3.7m và đường kính 180mm, các AIM-120 có thể được lắp đặt trên các chiến đấu cơ với số lượng tương đối và thuận tiện, đặc biệt với dòng tiêm kích F-15 của Mỹ đang được Arab Saudi sử dụng chính trong các cuộc chống trả Houthi. Các AIM-120 được trang bị đầu đạn nổ nổ mảnh cực mạnh, đem lại sức công phá mạnh mẽ, kết hợp với vận tốc đạt tới Mach 4 với việc được trang bị động cơ nhiên liệu lỏng. Tầm bắn của các AIM-120 hoạt động tốt trong phạm vi có thể hơn 180km với các biến thể hiện đại nhất, với sự chính xác từ hệ thống radar dẫn đường chủ động. Có thể nói, việc Arab Saudi áp dụng việc trang bị rộng rãi tên lửa AIM-120 sẽ giúp việc chống trả các cuộc tấn công từ phiến quân Houthi thuận lợi hơn rất nhiều, đây cũng là một sự tương trợ đắc lực từ phía Mỹ. Nguồn ảnh: Defensenews. Hình ảnh một tên lửa AIM-120 được phóng từ chiến đấu cơ F-15S. Nguồn: airailimages.

