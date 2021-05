Cuộc chiến tên lửa: Màn tiếp thị tuyệt vời cho hệ thống Vòm Sắt

Khi nói đến vũ khí, thử nghiệm bằng thực chiến là cách tốt nhất, để chứng minh hệ thống hoạt động có hiệu quả hay không; và trong tháng này, hệ thống phòng thủ Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đã có màn "nghiệm thu" quá xuất sắc. Chỉ trong hơn 10 ngày (từ 10-21/5), phía lực lượng vũ trang Hamas và một số nhóm vũ trang theo đường lối cứng rắn khác của Palestine, đã bắn hơn 4.000 quả rocket, với những chiến thuật lần đầu được sử dụng, như phóng đạn với số lượng lớn, thời gian ngắn và chủ yếu vào ban đêm. Ngoài việc đánh chặn thành công tên lửa và đạn súng cối nhằm vào các mục tiêu ở Israel; hệ thống Vòm Sắt lần đầu tiên đánh chặn thành công 5 máy bay không người lái (UAV), mang chất nổ, tiến công theo kiểu tự sát. Những hình ảnh tràn ngập trên các trang truyền thông quốc tế và mạng xã hội, trong những ngày giao tranh giữa hai bên, nổi bật là những đường lửa được vẽ trên bầu trời Israel, bằng tên lửa đánh chặn của hệ thống Vòm Sắt và tên lửa phóng từ Dải Gaza, tạo thành những "chùm pháo hoa chết chóc". Số lượng tên lửa loại Qassam của Hamas, được phóng chỉ trong hơn một tuần rưỡi vào lãnh thổ Israel là rất lớn. Để so sánh, trong suốt cuộc xung đột kéo dài 50 ngày vào năm 2014, chỉ có khoảng 4.881 tên lửa đã được phóng đi. Iron Dome là một phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều tầng, nhiều lớp của Israel; bao gồm các hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa từ tầm ngắn, đến tên lửa tầm xa và cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Vòm Sắt của Israel là một hệ thống phòng không di động tầm ngắn, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được phát triển bởi công ty Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries của Israel. Hệ thống Vòm Sắt được đưa vào biên chế và được triển khai chiến đấu lần đầu vào tháng 3/2011 gần thành phố Beersheba. Ngay trong lần ra quân đầu tiên, nó đã đánh chặn thành công một đạn rocket BM-21 Grad, được phóng từ Dải Gaza. Hệ thống Vòm Sắt được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa tầm ngắn và đạn pháo được bắn từ khoảng cách từ 4 km đến 70 km; đồng thời radar và phần mềm của hệ thống, có thể tính toán quỹ đạo của những tên lửa nào của đối phương, không gây nguy hiểm cho khu dân cư; để dừng phóng tên lửa đánh chặn. Mỗi hệ thống Vòm Sắt bao gồm radar phát hiện mục tiêu; trung tâm điều khiển vũ khí và quản lý chiến thuật (BMC) và từ ba đến bốn bệ phóng, mỗi bệ phóng có 20 tên lửa đánh chặn Tamir. Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Israel thông báo rằng, họ đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống Vòm Sắt. Theo thông tin của hãng tin AP, hiện IDF sử dụng ít nhất mười hệ thống Vòm Sắt, được triển khai trên khắp lãnh thổ Israel. Mỗi hệ thống có thể đảm nhiệm bảo vệ một thành phố cỡ trung bình, trước một cuộc tấn công bằng tên lửa. Việc sử dụng hệ thống Vòm Sắt trong "cuộc chiến tên lửa" vừa qua, có thể là màn "tiếp thị" bán hàng tốt nhất từ trước đến nay, cho một hệ thống vũ khí phòng thủ. Theo phân tích của trang Breaking Defense, nó đã châm ngòi cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Mỹ về việc mua sắm bổ sung, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp cho Quân đội Mỹ. Một nguồn tin quốc phòng tiết lộ với Breaking Defense rằng: “Thực tế là Iron Dome ngăn chặn thành công hàng loạt tên lửa phóng từ Dải Gaza, cũng như các máy bay không người lái có vũ trang; việc này đang tạo ra mối quan tâm lớn giữa Bộ quốc phòng Israel và Mỹ”. Vào tháng 8/2019, Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Quốc phòng Mỹ, đã ký một thỏa thuận về việc mua hai hệ thống Vòm Sắt cho Quân đội Mỹ. Cả hai hệ thống này đều đã được chuyển giao cho phía Mỹ, nhưng phía Mỹ vẫn chưa mua thêm, với lý do là những khó khăn trong việc tích hợp công nghệ của Israel với các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Mỹ. Tuy nhiên, Iron Dome được Quốc hội Mỹ ủng hộ mạnh mẽ và việc đánh chặn hiệu quả của nó gần đây, khi ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa, cũng như máy bay không người lái của lực lượng Hamas, sẽ là lời “đảm bảo bằng vàng”, để Quân đội Mỹ có cái nhìn khác về vũ khí của Israel. Nguồn ảnh: Pinterest. Màn "nhiệm thu" không thể tuyệt vời hơn của hệ thống đánh chặn Iron Dome do chính Israel phát triển. Nguồn: TheSun.

