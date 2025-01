Món “ngon khó cưỡng” từ cốm

Cốm được coi như thứ quà tinh hoa của lúa non. Cốm dẻo thơm mùi nếp mới cùng màu xanh rất đẹp mắt. Có nhiều món ngon từ cốm mà bạn có thể chế biến để thưởng thức tại nhà. Ảnh Internet Xôi cốm hạt sen dừa đậu xanh là sự hòa quyện của rất nhiều nguyên liệu tinh hoa như cốm, đậu xanh, hạt sen và dừa sợi. Tất cả kết hợp tạo nên món xôi dẻo mịn, ngọt bùi và vô cùng thanh mát chắc chắn sẽ khiến say mê từ lần thưởng thức đầu tiên. Ảnh Internet Cốm xào: Sự hòa quyện giữa cốm dẻo mềm với dừa nạo béo ngậy, giòn giòn bên tách trà sen ấm nồng tạo nên mỹ vị thu Hà Nội rất riêng. Ảnh Internet Chả cốm có vỏ ngoài giòn, bên trong mềm dẻo, thấm vị, dậy hương thơm mộc của cốm tạo nên một hấp lực rất lạ. Chả cốm làm cũng đơn giản, cốm tươi trộn cùng giò sống, chút thịt vai băm, thêm ít mỡ phần thái hạt lựu nhỏ cho đỡ khô, nêm xíu nước mắm ngon, hành khô băm và hạt tiêu rồi vê tròn. Để giữ vị ngọt của món ăn thì cần hấp chín sơ, để nguội chút rồi mới chiên vàng ở lửa nhỏ. Ảnh Internet Món chè cốm dẻo không chỉ nổi bật ở hương thơm cốm mà còn có công dụng giải nhiệt, thanh mát, rất được ưa chuộng dùng làm món ăn tráng miệng. Ảnh Tapchidulich Trứng chiên cốm: Với vị béo của trứng, vị bùi bùi của cốm cộng thêm mùi thơm hấp dẫn sẽ là món “tốn cơm” mà lại tiết kiệm được thời gian chế biến. Ảnh Internet Bánh chưng cốm dẻo là món ăn truyền thống mỗi dịp Tết đến của người dân Việt Nam. Món bánh chưng này có vỏ ngoài làm từ cốm xanh với màu sắc xanh đậm bắt mắt. Nhân của bánh chưng cốm xanh vẫn là thịt heo, hành và đậu xanh quen thuộc. Sữa chua cốm: Sữa chua mát lạnh, sánh mịn quyện cùng với cốm dẻo thơm, bùi bùi cực thú vị. Bánh cốm là món ăn nổi lâu đời, gắn liền với ẩm thực Hà Nội. Những hạt cốm được giã kỹ, dẻo quánh cùng đường kính trắng, sau đó nhồi nhân đỗ xanh dừa vào bên trong và bọc lại. Được bán ở nhiều nơi tại Hà Nội, nhưng nơi bán bánh chuẩn vị là Hàng Than. Tại con phố này có những cửa hàng làm bánh cốm gia truyền, lâu đời, với công thức đúng vị xưa. Ảnh Internet Chuối tiêu chấm cốm: Vị ngọt mềm của chuối quyện với vị dẻo bùi của cốm, thoảng chút hương sen còn dư trên lá khiến ai một lần thưởng thức đều thương nhớ mãi. Ảnh MITIXem video: Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết. Nguồn THDT

