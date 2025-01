Lục quân Ai Cập: Sức mạnh thiết giáp và phòng không hiện đại hóa

Một trong những trụ cột của lực lượng thiết giáp Ai Cập là xe tăng M1A1 Abrams. Ai Cập đã sản xuất khoảng 1.200 chiếc M1A1 Abrams thông qua chương trình hợp tác với Mỹ. Gần đây, vào ngày 20/12/2024, Mỹ đã phê duyệt một thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ USD để nâng cấp 555 xe tăng M1A1 Abrams của Ai Cập, bao gồm việc cải tiến giáp và tích hợp các công nghệ tiên tiến. Lực lượng thiết giáp của Ai Cập được tăng cường bởi các xe tăng M60A3 và T-62, mỗi loại đều có những tính năng chiến đấu đặc biệt. M60A3, với pháo chính 105 mm M68, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và giáp bảo vệ được cải thiện, mang lại khả năng tấn công chính xác và bảo vệ tốt hơn cho kíp lái. Trong khi đó, T-62 được trang bị pháo nòng trơn 115 mm 2A20, có khả năng bắn đạn xuyên giáp và tên lửa chống tăng dẫn đường, cùng với giáp bảo vệ dày, tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường. Sự kết hợp của các loại xe tăng này tạo nên một lực lượng thiết giáp đa dạng và mạnh mẽ, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu tác chiến khác nhau. Lực lượng pháo binh Ai Cập còn được trang bị các hệ thống pháo tự hành như M109A5, với pháo 155 mm M284 có tầm bắn tối đa 24 km bằng đạn thường và 30 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Hệ thống này có tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút và duy trì 1 phát/phút trong thời gian dài, cung cấp hỏa lực hỗ trợ hiệu quả trên chiến trường. Ai Cập còn sở hữu các hệ thống phóng tên lửa đa nòng như BM-21 Grad và các biến thể nội địa, tăng cường khả năng tấn công tầm xa và hủy diệt mục tiêu diện rộng. Những năm gần đây, Ai Cập đã đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phòng không để bảo vệ không phận. Nước này đã giới thiệu hệ thống phòng không IRIS-T Surface Launched (SL) do Diehl Defence sản xuất. Hệ thống này được trưng bày lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, cho thấy sự hiện đại hóa trong khả năng phòng không của Ai Cập. Quốc gia Trung Đông này cũng được trang bị các hệ thống phòng không khác như S-300VM và Buk-M2, tạo nên một mạng lưới phòng không đa tầng và hiệu quả. Lực lượng bộ binh cơ giới Ai Cập được trang bị các loại xe chiến đấu bộ binh như BMP-1, được trang bị pháo nòng trơn 73 mm 2A28 Grom và tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka, cùng khả năng lội nước và chở 8 lính bộ binh. Họ cũng vận hành YPR-765, một biến thể của AIFV do Hà Lan sản xuất, được trang bị pháo tự động 25 mm Oerlikon KBA-B02 và súng máy đồng trục 7,62 mm, với khả năng chở 7 binh sĩ và tốc độ tối đa 61,2 km/h. Ai Cập không chỉ dựa vào nhập khẩu mà còn tích cực phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa, thể hiện qua việc sản xuất các xe bọc thép như Temsah và ST-100. Xe Temsah, với khả năng chống mìn và phục kích (MRAP), được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường sa mạc và đô thị, bảo vệ kíp lái và binh sĩ khỏi các mối đe dọa từ mìn và thiết bị nổ tự tạo. Trong khi đó, ST-100 là xe bọc thép đa năng, có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm súng máy và hệ thống phóng lựu, cùng khả năng chống đạn và mìn theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu tác chiến đa dạng và phù hợp với điều kiện địa hình trong nước. Ai Cập đang tích cực mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia nhằm đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và giảm sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Gần đây, Cairo đã đàm phán với Trung Quốc để mua các máy bay chiến đấu tiên tiến như J-10C và FC-31, nhằm thay thế cho các máy bay chiến đấu của Mỹ. Đồng thời, Ai Cập cũng ký kết thỏa thuận với công ty Escribano Mechanical and Engineering của Tây Ban Nha để cung cấp các trạm vũ khí điều khiển từ xa cho lục quân và hải quân, nâng cao năng lực tác chiến và tự chủ trong việc sản xuất, nâng cấp vũ khí. Những bước đi này thể hiện chiến lược của Ai Cập trong việc tăng cường sức mạnh quân sự thông qua hợp tác đa dạng và giảm thiểu rủi ro từ việc phụ thuộc vào một nguồn cung cấp duy nhất. Kho vũ khí của Lục quân Ai Cập phản ánh sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhập khẩu và tự sản xuất. Sự đa dạng và hiện đại hóa này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của Ai Cập mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc duy trì và nâng cao sức mạnh quân sự trong khu vực. (Nguồn ảnh: military.africa, tanks-encyclopedia.com, ApaImages, edrmagazine.eu, China.military, Bộ Quốc phòng Nga).

Một trong những trụ cột của lực lượng thiết giáp Ai Cập là xe tăng M1A1 Abrams . Ai Cập đã sản xuất khoảng 1.200 chiếc M1A1 Abrams thông qua chương trình hợp tác với Mỹ. Gần đây, vào ngày 20/12/2024, Mỹ đã phê duyệt một thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ USD để nâng cấp 555 xe tăng M1A1 Abrams của Ai Cập, bao gồm việc cải tiến giáp và tích hợp các công nghệ tiên tiến. Lực lượng thiết giáp của Ai Cập được tăng cường bởi các xe tăng M60A3 và T-62, mỗi loại đều có những tính năng chiến đấu đặc biệt. M60A3 , với pháo chính 105 mm M68, hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và giáp bảo vệ được cải thiện, mang lại khả năng tấn công chính xác và bảo vệ tốt hơn cho kíp lái. Trong khi đó, T-62 được trang bị pháo nòng trơn 115 mm 2A20, có khả năng bắn đạn xuyên giáp và tên lửa chống tăng dẫn đường, cùng với giáp bảo vệ dày, tăng cường khả năng sống sót trên chiến trường. Sự kết hợp của các loại xe tăng này tạo nên một lực lượng thiết giáp đa dạng và mạnh mẽ, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu tác chiến khác nhau. Lực lượng pháo binh Ai Cập còn được trang bị các hệ thống pháo tự hành như M109A5 , với pháo 155 mm M284 có tầm bắn tối đa 24 km bằng đạn thường và 30 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Hệ thống này có tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút và duy trì 1 phát/phút trong thời gian dài, cung cấp hỏa lực hỗ trợ hiệu quả trên chiến trường. Ai Cập còn sở hữu các hệ thống phóng tên lửa đa nòng như BM-21 Grad và các biến thể nội địa, tăng cường khả năng tấn công tầm xa và hủy diệt mục tiêu diện rộng. Những năm gần đây, Ai Cập đã đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phòng không để bảo vệ không phận. Nước này đã giới thiệu hệ thống phòng không IRIS-T Surface Launched (SL) do Diehl Defence sản xuất. Hệ thống này được trưng bày lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 10 năm 2024, cho thấy sự hiện đại hóa trong khả năng phòng không của Ai Cập. Quốc gia Trung Đông này cũng được trang bị các hệ thống phòng không khác như S -300VM và Buk-M2 , tạo nên một mạng lưới phòng không đa tầng và hiệu quả. Lực lượng bộ binh cơ giới Ai Cập được trang bị các loại xe chiến đấu bộ binh như BMP-1, được trang bị pháo nòng trơn 73 mm 2A28 Grom và tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka, cùng khả năng lội nước và chở 8 lính bộ binh. Họ cũng vận hành YPR-765 , một biến thể của AIFV do Hà Lan sản xuất, được trang bị pháo tự động 25 mm Oerlikon KBA-B02 và súng máy đồng trục 7,62 mm, với khả năng chở 7 binh sĩ và tốc độ tối đa 61,2 km/h. Ai Cập không chỉ dựa vào nhập khẩu mà còn tích cực phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa, thể hiện qua việc sản xuất các xe bọc thép như Temsah và ST-100. Xe Temsah , với khả năng chống mìn và phục kích (MRAP), được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong môi trường sa mạc và đô thị, bảo vệ kíp lái và binh sĩ khỏi các mối đe dọa từ mìn và thiết bị nổ tự tạo. Trong khi đó, ST-100 là xe bọc thép đa năng, có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm súng máy và hệ thống phóng lựu, cùng khả năng chống đạn và mìn theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu tác chiến đa dạng và phù hợp với điều kiện địa hình trong nước. Ai Cập đang tích cực mở rộng hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia nhằm đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và giảm sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Gần đây, Cairo đã đàm phán với Trung Quốc để mua các máy bay chiến đấu tiên tiến như J-10C và FC-31 , nhằm thay thế cho các máy bay chiến đấu của Mỹ. Đồng thời, Ai Cập cũng ký kết thỏa thuận với công ty Escribano Mechanical and Engineering của Tây Ban Nha để cung cấp các trạm vũ khí điều khiển từ xa cho lục quân và hải quân, nâng cao năng lực tác chiến và tự chủ trong việc sản xuất, nâng cấp vũ khí. Những bước đi này thể hiện chiến lược của Ai Cập trong việc tăng cường sức mạnh quân sự thông qua hợp tác đa dạng và giảm thiểu rủi ro từ việc phụ thuộc vào một nguồn cung cấp duy nhất. Kho vũ khí của Lục quân Ai Cập phản ánh sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhập khẩu và tự sản xuất. Sự đa dạng và hiện đại hóa này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công của Ai Cập mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc duy trì và nâng cao sức mạnh quân sự trong khu vực. ( Nguồn ảnh: military.africa, tanks-encyclopedia.com, ApaImages, edrmagazine.eu, China.military, Bộ Quốc phòng Nga).