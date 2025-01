Kho vũ khí biến Ai Cập thành “người khổng lồ quân sự” Trung Đông

Những khoản đầu tư lớn vào quốc phòng không chỉ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia mà còn khẳng định vai trò chiến lược của Ai Cập trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Dưới đây là những vũ khí hiện đại đang tạo nên sức mạnh cho Quân đội Ai Cập. Ai Cập đang nâng cấp 555 chiếc xe tăng M1A1 Abrams lên cấu hình M1A1SA với chi phí 4,69 tỷ USD. Dự án này bao gồm việc tích hợp hệ thống ngắm ảnh nhiệt, hệ thống quan sát lái xe nâng cao, cùng động cơ AGT-1500 mạnh mẽ và hộp số X-1100. Những cải tiến này không chỉ gia tăng khả năng chiến đấu mà còn đảm bảo sự cơ động và hiệu quả trong các cuộc xung đột hiện đại.Hệ thống phòng không S-300VM, còn được gọi là "Antey-2500" được Nga cung cấp cho Ai Cập, mang đến khả năng bảo vệ vượt trội trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và máy bay tấn công hiện đại. Với khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa, hệ thống này đã nâng tầm phòng thủ không phận của Ai Cập lên một tầm cao mới. Ai Cập sở hữu hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral từ Pháp, được xem là "hàng không mẫu hạm nhỏ" với khả năng mang theo trực thăng chiến đấu và triển khai nhanh chóng các lực lượng trên biển. Những con tàu này không chỉ đóng vai trò bảo vệ các mỏ khí đốt quan trọng mà còn góp phần vào nhiệm vụ chống khủng bố và bảo vệ các vùng biển chiến lược. Quân đội Ai Cập đã đầu tư mạnh vào không quân với việc đặt mua 50 tiêm kích MiG-29 thế hệ thứ tư từ Nga. Những chiếc tiêm kích này, với khả năng tác chiến đa nhiệm, được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh không quân, đáp ứng các yêu cầu về phòng thủ và tấn công trong các tình huống phức tạp. Với mục tiêu bảo vệ vùng biển quốc gia, Ai Cập đã ký hợp đồng với Pháp để đóng 4 tàu hộ tống lớp Gowind-2500. Được trang bị công nghệ tiên tiến, những con tàu này sẽ giúp quân đội Ai Cập thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ an ninh hàng hải một cách hiệu quả. Những nỗ lực hiện đại hóa quân đội cho thấy sự quyết tâm của Ai Cập trong việc duy trì sức mạnh quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia và đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Với những trang bị tiên tiến, Quân đội Ai Cập không chỉ củng cố vị thế của mình mà còn khẳng định vai trò là một nhân tố quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực Trung Đông. Sự phát triển vượt bậc về quốc phòng của Ai Cập là một minh chứng cho chiến lược đầu tư lâu dài, đưa quốc gia này tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một trong những lực lượng quân sự hàng đầu thế giới. (Nguồn ảnh: defensemirror.com, ChinaFotoPress/Getty Images, Wikipedia, Tass, egyptdefenceexpo.com, Reuters). >>>Mời độc giả xem thêm video: Xem Quân đội Israel bơm nước biển làm ngập đường hầm của Hamas.

Những khoản đầu tư lớn vào quốc phòng không chỉ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia mà còn khẳng định vai trò chiến lược của Ai Cập trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Dưới đây là những vũ khí hiện đại đang tạo nên sức mạnh cho Quân đội Ai Cập. Ai Cập đang nâng cấp 555 chiếc xe tăng M1A1 Abrams lên cấu hình M1A1SA với chi phí 4,69 tỷ USD. Dự án này bao gồm việc tích hợp hệ thống ngắm ảnh nhiệt, hệ thống quan sát lái xe nâng cao, cùng động cơ AGT-1500 mạnh mẽ và hộp số X-1100. Những cải tiến này không chỉ gia tăng khả năng chiến đấu mà còn đảm bảo sự cơ động và hiệu quả trong các cuộc xung đột hiện đại. Hệ thống phòng không S-300VM , còn được gọi là "Antey-2500" được Nga cung cấp cho Ai Cập, mang đến khả năng bảo vệ vượt trội trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và máy bay tấn công hiện đại. Với khả năng phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa, hệ thống này đã nâng tầm phòng thủ không phận của Ai Cập lên một tầm cao mới. Ai Cập sở hữu hai tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral từ Pháp, được xem là "hàng không mẫu hạm nhỏ" với khả năng mang theo trực thăng chiến đấu và triển khai nhanh chóng các lực lượng trên biển. Những con tàu này không chỉ đóng vai trò bảo vệ các mỏ khí đốt quan trọng mà còn góp phần vào nhiệm vụ chống khủng bố và bảo vệ các vùng biển chiến lược. Quân đội Ai Cập đã đầu tư mạnh vào không quân với việc đặt mua 50 tiêm kích MiG-29 thế hệ thứ tư từ Nga. Những chiếc tiêm kích này, với khả năng tác chiến đa nhiệm, được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh không quân, đáp ứng các yêu cầu về phòng thủ và tấn công trong các tình huống phức tạp. Với mục tiêu bảo vệ vùng biển quốc gia, Ai Cập đã ký hợp đồng với Pháp để đóng 4 tàu hộ tống lớp Gowind-2500 . Được trang bị công nghệ tiên tiến, những con tàu này sẽ giúp quân đội Ai Cập thực hiện các nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ an ninh hàng hải một cách hiệu quả. Những nỗ lực hiện đại hóa quân đội cho thấy sự quyết tâm của Ai Cập trong việc duy trì sức mạnh quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia và đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Với những trang bị tiên tiến, Quân đội Ai Cập không chỉ củng cố vị thế của mình mà còn khẳng định vai trò là một nhân tố quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực Trung Đông. Sự phát triển vượt bậc về quốc phòng của Ai Cập là một minh chứng cho chiến lược đầu tư lâu dài, đưa quốc gia này tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một trong những lực lượng quân sự hàng đầu thế giới. ( Nguồn ảnh: defensemirror.com, ChinaFotoPress/Getty Images, Wikipedia, Tass, egyptdefenceexpo.com, Reuters).