Lynk & Co 900 - SUV PHEV 856 mã lực sắp ra mắt VIệt Nam?

Vào ngày 3/1/2025 vừa qua tại Thượng Hải, Lynk & Co đã ra mắt mẫu SUV chủ lực mới của mình, Lynk & Co 900 2025 mới. Trước đây nó được biết đến với tên mã L946, Lynk & Co 900 là mẫu xe lớn nhất của thương hiệu này cho đến nay. Một chiếc SUV 6 chỗ ngồi, dự kiến sẽ được bán vào tháng 3 năm 2025. Là một chiếc SUV ba hàng ghế, Lynk & Co 900 tại Trung Quốc có kích thước dài 5240 mm, rộng 1999 mm và cao 1810 mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở khá dài, 3160 mm. Bên ngoài, chiếc xe có thiết kế bóng bẩy. Mặt trước được bao bọc phần lớn, với một cửa hút gió ở dưới chắn bùn. Rõ ràng, cách bố trí đèn tương tự như các mẫu xe Lynk & Co gần đây như EM-P 07, EM-P 08 và Z10. Gương chiếu hậu được gắn trên các tay đòn xuất phát từ cửa. Có thiết kế kiểu mái nổi nhờ các trụ màu đen, và cửa cũng có tay nắm cửa ẩn. Hình ảnh chính thức cho thấy Lynk & Co 900 được trang bị Lidar. Độ dốc của cửa sau có phần giống với Range Rover. Chiếc xe có năm tùy chọn màu: Polar Night Black, Cloudy Gray, Morning Dawn Blue, Dawn White và Sunlight Silver. Những màu này tượng trưng cho thời gian từ nửa đêm đến 9:00 sáng. Lynk & Co 900 sử dụng nền tảng SPA Evo cho xe hybrid điện cỡ lớn. Nền tảng này hỗ trợ xe có chiều dài cơ sở từ 3050 mm đến 3300 mm, nghĩa là chỉ dành riêng cho xe dài hơn năm mét. Nền tảng này có thể hỗ trợ các chức năng như lái bánh sau, lái xe thông minh cao cấp và khung gầm kỹ thuật số AI. Hơn nữa, cách bố trí này hỗ trợ việc đặt một cục pin lớn, giúp tạo ra sàn phẳng trong buồng lái, cũng như kiến trúc điện và tính an toàn của ba hệ thống điện. Lynk & Co 900 đi kèm với hệ thống kiểm soát giảm xóc liên tục CDC, hệ thống này chủ động điều chỉnh hệ thống treo theo điều kiện đường sá. Hệ thống treo khí hai buồng kín có thể chuyển đổi giữa hai buồng và một buồng, giúp xe xử lý tốt hơn trong nhiều điều kiện khác nhau như vào cua. Đáng chú ý nhất từ bức ảnh nội thất chính thức là màn hình 30 inch lớn nổi trên bảng điều khiển, có độ phân giải 6K. Màn hình này vừa là màn hình thông tin giải trí vừa là màn hình giải trí cho hành khách. Không có viền, màn hình này cho phép chia màn hình thành nhiều chế độ xem cùng với tương tác tất cả trong một. Điều này có nghĩa là có thể chia màn hình kỹ thuật số. Ngoài ra còn có một bảng hiển thị cụm đồng hồ mỏng 12,66 inch dành cho người lái. Gần như chắc chắn, Lynk & Code 900 sẽ có một số dạng màn hình hiển thị head-up góc nhìn rộng, rất có thể là với thực tế tăng cường. Buồng lái của xe được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8295 kép. Gắn trên vô lăng hai chấu là các miếng đệm điều khiển. Không rõ từ hình ảnh liệu mặt số trên bảng điều khiển trung tâm có phải là bộ chọn chế độ lái hay không. Bảng điều khiển trung tâm có hai đế sạc điện thoại di động không dây. Có vẻ như cũng có một số ngăn có nắp trượt, phía sau là một ngăn khác có thể gập đôi. Có một ngăn khác phía sau ngăn này. Cũng có thể thấy là một không gian lớn bên dưới bảng điều khiển trung tâm với ổ cắm USB và nguồn điện 12V có thể nhìn thấy. Theo Lynk & Co, có 42 ngăn chứa đồ bên trong. Được thiết kế theo công thái học, chúng cho phép người dùng cất giữ các vật dụng từ kính râm đến son môi. Gập xuống từ mái để có thể nhìn ra phía sau để giải trí cho hành khách màu đỏ là màn hình giải trí 6K 30 inch. Có thể tiếp cận từ hàng ghế thứ hai là tủ lạnh trượt ra. Lynk & C0 tự hào rằng 900 có khoảng không trên đầu và chỗ để chân hàng đầu phân khúc. Diện tích bên trong của Lynk & Co 900 là 6,16m² và hiệu suất sử dụng phòng là 88,2%. Với thanh trượt dài, hàng ghế thứ hai có phạm vi di chuyển là 550 mm. Ngoài ra, hàng ghế thứ ba có thể điều chỉnh tựa lưng ghế và phạm vi di chuyển là 125 mm. Thể tích cốp xe là 300 lít với chiều sâu 590 mm, chiều rộng 1130 mm và chiều cao 786 mm. Ngoài ra, còn có một không gian lưu trữ ẩn dưới sàn xe với thêm 20 lít. Cửa sau được thiết kế tách rời, nghĩa là phần dưới có thể được sử dụng như một kệ. Khi đứng yên, giá để đồ trên nóc xe có thể chứa tới 300 kg hoặc lên tới 100 kg khi di chuyển. Có vẻ như có các tùy chọn da lộn giả, da giả, cùng với da Nappa cho phần viền ghế. Phần viền cabin được làm bằng công nghệ PVD nhằm bảo vệ sức khỏe người dùng đồng thời tránh ô nhiễm môi trường. Người mua Lynk & Co 900 có thể lựa chọn từ ba hệ thống truyền động khác nhau. Các mẫu xe có thông số kỹ thuật thấp hơn có hệ thống PHEV dựa trên động cơ 1,5T. Ngoài ra, xe sử dụng động cơ điện 160 kW ở trục trước và động cơ điện 230 kW ở trục sau. Tổng công suất hệ thống cho phiên bản này là 530 kW, tương đương là 721 mã lực. Hai hệ thống truyền động PHEV khác dựa trên động cơ 2.0T. Có một phiên bản động cơ kép sử dụng động cơ điện 123 kW ở trục trước và động cơ 230 kW ở phía sau, với tổng công suất hệ thống là 540 kW, 735 mã lực. Sau đó là phiên bản cao cấp nhất, có thiết kế ba động cơ điện. Phiên bản này có cùng động cơ điện 123 kW ở trục trước nhưng sử dụng động cơ điện 160 kW ở mỗi bánh sau để có tổng công suất hệ thống là 630 kW, tương đương 856 mã lực. Tốc độ tối đa được cho là 200 km/h, trong khi thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 4 giây. Có lẽ, những con số này dành cho phiên bản mạnh nhất. Nhờ khung gầm AI kỹ thuật số Lynk & Co, chiếc xe có thể thực hiện các chức năng như quay đầu xe theo điệu valse, chế độ cua và các trò lừa bịp khác. Khả năng lái xe thông minh đến từ chip Nvidia Orin X hoặc chip Thor. Có rất ít thông tin khác được công bố về khả năng ADAS của xe, mặc dù rõ ràng là xe được trang bị Lidar. Hiện vẫn chưa có thông tin nào được công bố về giá xe Lynk & C0 900 2025. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Lynk & Co 900 2025 mới.

