Chuyên gia Bắc Kinh chê tên lửa Đài Loan "vô dụng": Sự thật sao?

Mẫu tên lửa hành trình Vạn Kiếm do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan phát triển, có tầm bắn tối đa 200 km; được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu ở bờ biển phía đông nam Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên ngày 15/11, Thời báo Hoàn Cầu, một tập san của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng bài viết dẫn lời các chuyên gia quân sự nước này cho rằng, tên lửa Vạn Kiếm của Đài Loan không thể đạt được năng lực chiến đấu như truyền thông Đài Loan tuyên truyền. Wei Dong Xun (Ngụy Đông Húc), chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh cho rằng, tên lửa Vạn Kiếm của Đài Loan sử dụng một phần thiết kế của Mỹ, có thể được sử dụng làm vũ khí tầm xa nhằm chống lại các chiến dịch đổ bộ hoặc chủ động tấn công cơ sở quân sự của đối phương. Ông Wei nói: "Dù có thể gây ra mối đe dọa tiềm tàng, tên lửa này vẫn dễ dàng bị đánh bại. Khả năng tác chiến tên lửa của Đài Loan không có gì nổi trội. Với hệ thống cảnh báo sớm rộng lớn và khả năng giành ưu thế trên không của Trung Quốc đại lục, tiêm kích Đài Loan sẽ bị tiêu diệt trước khi chúng kịp phóng tên lửa". Chuyên gia này nhận định, nếu tiêm kích Đài Loan kịp phóng một số tên lửa Vạn Kiếm trước khi bị tiêu diệt, số tên lửa này cũng trở nên vô dụng bởi chúng có thể bị phòng không của quân đội Trung Quốc (PLA) bắn hạ do bay với vận tốc thấp, dễ bị radar phát hiện. Một số chuyên gia Trung Quốc nhận định, tên lửa hành trình Vạn Kiếm của Đài Loan thực chất là bom chùm; nhưng hiện tại, Quân đội Trung Quốc đang sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình với công nghệ tốt hơn. Trung Quốc phát triển nhiều loại bom chùm, một số đã xuất khẩu, và từng nhiều lần được giới thiệu trong các triển lãm hàng không. Truyền thông Trung Quốc hồi giữa tháng 8 giới thiệu bom thông minh Thiên Lôi 500, có thể mang 6 loại bom con khác nhau với số lượng tới 240 quả, đủ sức oanh tạc khu vực rộng hơn 6.000 m2. Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định, chỉ một quả Thiên Lôi 500 là đủ vô hiệu hóa một sân bay, song các chuyên gia phương Tây hoài nghi về năng lực loại vũ khí này. Đài Loan đã tiến hành thử tên lửa vài lần trong những tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển leo thang. PLA sau đó điều nhiều máy bay quân sự và tàu hải quân áp sát Đài Loan, khiến hòn đảo nhiều lần triển khai tiêm kích để ứng phó. Các chuyên gia Trung Quốc đại lục cảnh báo rằng, mặc dù những tên lửa này sẽ không thể đe dọa Quân đội Trung Quốc (PLA) một cách hiệu quả, nhưng đây là một hành động khiêu khích lớn hơn so với trước đây, vì vũ khí không phải chỉ tự vệ, mà còn có thể vươn tới các vùng đất liền ven biển của Trung Quốc đại lục. Ảnh: Quân đội Đài Loan diễn tập chống đổ bộ ven biển - Nguồn: Sina Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Bắc Kinh gần đây gia tăng áp lực quân sự lên đảo Đài Loan, khi nhiều lần tổ chức diễn tập quy mô lớn quanh hòn đảo, với các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại nhất trong biên chế. Đài Loan gần đây tiếp tục làm Bắc Kinh tức giận, khi chi hàng chục tỷ USD để mua sắm vũ khí mới của Mỹ, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ, số vũ khí bao gồm tiêm kích F-16, tên lửa Harpoon phóng từ mặt đất cùng nhiều loại vũ khí, khí tài khác. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích Mỹ duyệt bán vũ khí cho Đài Loan, tuyên bố "sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết" để bảo vệ chủ quyền. Việc Mỹ tiếp tục bán nhiều vũ khí hiện đại cho Đài Loan, trong đó có nhiều vũ khí có thể vươn tới bờ biển Trung Quốc đại lục; cùng với đó là Đài Loan cũng tăng cường "tự lực cánh sinh", phát triển các loại vũ khí hiện đại, nên việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực của Trung Quốc sẽ càng khó khăn gấp bội. Video Tên lửa Hùng Phong III - Bảo kiếm của Đài Loan - Nguồn: QPVN

