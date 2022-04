Chiến trường Donbass ác liệt, một tiểu đoàn tinh nhuệ của Ukraine đầu hàng

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi trận quyết chiến chiến lược Donbass bắt đầu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng của nước cộng hòa tự xưng Donetsk Strekov cho rằng, kế hoạch tác chiến của quân đội Nga “có vấn đề”? Hai gọng kìm quân Nga tiến quân về chiều sâu, rất dễ bị lọt vào trận địa phòng ngự giăng sẵn của Ukraine. Trong một cuộc chiến bế tắc, quân Nga khó có khả năng đột phá thành công. Hiện quân Nga đang đẩy nhanh tốc độ tiến quân tới sông Dnepr, chặn sự tiếp viện từ miền tây đến Donbass. Trên thực tế, khó khăn lớn nhất đối với Quân đội Nga lúc này là không thể cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của Ukraine. Mà đứng sau Ukraine là các nước Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia; lớn hơn là cả phương Tây. Ngay cả những binh sĩ Ukraine bị thương, cũng có thể được gửi đến Ba Lan để điều trị; số xe tăng và xe bọc thép bị hư hỏng của Ukraine, được đưa đến Cộng hòa Séc để sửa chữa. Quân đội Nga nếu muốn đánh bại hoàn toàn Ukraine, thì phải cắt đứt hàng nghìn km đường vận chuyển và tiếp tế từ Ba Lan đến Ukraine; đồng thời họ phải bảo vệ vững chắc đường tiếp vận từ Nga tới. Tuy nhiên, các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga, phần lớn đều sử dụng vũ khí không điều khiển, nhưng phải sử dụng phương pháp tấn công tầm cao; nên độ chính xác rất thấp, khó có thể cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của Ukraine. Nếu Không quân Nga sử dụng phương pháp ném bom tầm thấp, sẽ đối mặt với mối đe dọa từ các loại vũ khí phòng không cơ động, đặc biệt là số tên lửa phòng không vác vai, được trang bị rộng khắp trong lực lượng vũ trang Ukraine. Cho đến nay, 3 tuyến tiếp tế hậu cần lớn của Cụm tập đoàn quân Ukraine tại Donbas vẫn không bị cản trở. Do đó Quân đội Ukraine liên tục bổ sung quân số và vận chuyển vũ khí, trang thiết bị tới vùng Donbas. Rất có thể, trận đại chiến Donbass sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao lâu dài. Dù quân đội Nga đã triển khai 4 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, nhưng các tên lửa đạn đạo không thể cắt đứt hệ thống đường sắt và đường cao tốc, của một quốc gia rộng lớn như Ukraine. Một tên lửa Iskander-M có thể phá hủy tới 10 mét đường ray, nhưng bộ phận bảo trì đường sắt, có thể sửa chữa nó trong tối đa 2 giờ. Chỉ dựa vào tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình thì Nga không thể cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của quân đội Ukraine. Trong khi đó, Quân đội Nga chỉ có thể “gặm nhấm chiến hào và boong-ke” từng chút một, trong các “pháo đài phòng thủ” của Quân đội Ukraine ở 4 thành phố lớn tại bắc khu vực Donetsk. Trong 8 năm qua, Quân đội Ukraine cũng xây dựng một số lượng lớn công sự dã chiến giữa các thành phố, cũng như các trận địa phòng ngự. Một khi quân đội Nga tấn công vào thành phố, bên trong có nhiều lớp công sự và các phân đội chiến thuật khác nhau, bao vây thành phố từ bên ngoài. Để giải quyết một vấn đề nan giải như vậy, trừ khi Quân đội Ukraine có sự sụp đổ và đầu hàng trên quy mô lớn. Còn theo hãng thông tấn TASS của Nga, sau 3 ngày tổng tấn công, đúng là có một số binh sĩ của quân đội Ukraine đã bị suy sụp tâm lý. Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Donetsk cho biết, Tiểu đoàn 2 thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 54 của Quân đội Ukraine bị thương vong nặng nề và phải đầu hàng hàng loạt; chỉ huy tiểu đoàn này, đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công chính xác của quân Nga gần Donetsk. Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 2 của Lữ đoàn 54, là đơn vị do cố vấn Mỹ giúp huấn luyện theo giáo trình Quân đội Mỹ. Các đơn vị do cố vấn Mỹ giúp huấn luyện trong Quân đội Ukraine bao gồm, các Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 và 59. Các Lữ đoàn bộ binh xung kích số 25, 79, 80 và 95. Các Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24, 28, 30, 53, 54, 72, 93 và Lữ đoàn 21 Vệ binh quốc gia (khoảng 14 đơn vị cấp lữ đoàn), là lực lượng chủ lực số một của Quân đội Ukraine hiện nay. Sau khi lực lượng chủ lực của Quân đội Nga, Sư đoàn xe tăng cận vệ số 2, Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 2, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 và Sư đoàn dù cận vệ 106, tiến công từ hướng Izyum; cuộc cận chiến ác liệt đã bắt đầu. Dự đoán đây sẽ là cuộc giao tranh đường phố bi thảm nhất, diễn ra trong trục phòng ngự thành phố Slavyansk-Kramatosk-Barvinkovo. Thậm chí sẽ ác liệt hơn cả Mariupol, vì Quân đội Ukraine có nhiều vũ khí hạng nặng hơn ở khu vực này. Hiện nay, các bệ phóng tên lửa của Nga đã tiếp cận trận địa và xây dựng các trận địa pháo bắn thẳng, vào hỏa lực lính bắn tỉa và súng máy của lực lượng phòng thủ Ukraine, đang nấp trong các tòa nhà. Tuy nhiên, liệu công tác bảo đảm hậu cần của Quân đội Nga, từ ga Kupyansk đến Izyum, có thể đảm bảo cho cuộc tấn công hỏa lực cường độ cao, trong thời gian dài của Quân đội Nga hay không, vẫn còn là một câu hỏi? Đối với chiến dịch Donbass lần này, Quân đội Nga cần quân số đông hơn, không chỉ là tạo áp lực tấn công trên tiền tuyến và vượt qua được các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine, đã được xây dựng từ lâu; mà quân Nga phải có thêm bộ binh, để kiểm soát vững chắc hàng trăm km đường tiếp tế hậu cần và các khu vực hai bên. Nếu Quân đội Ukraine hoạt động sau chiến tuyến quân Nga hạn chế, thì có thể bỏ qua việc bảo vệ tuyến hậu cần. Tuy nhiên, hiện tại Ukraine có quá nhiều lực lượng chiến đấu sau lưng quân Nga; do vậy, đây là mối đe dọa nguy hiểm các tuyến bảo đảm hậu cần chiến dịch, của Quân đội Nga tại chiến trường Donbass.

