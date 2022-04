Hầm ngầm, lợi thế của Tiểu đoàn Azov trước hỏa lực của quân Nga

" Trận chiến giành quyền kiểm soát Mariupol chắc chắn sẽ kết thúc trong tuần này", đó là lời khẳng định của Trung tướng Kadyrov, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Chechnya, đang trực tiếp đốc chiến tại Mariupol. Sau khi giành quyền kiểm soát khu vực cảng Mariupol và dồn Tiểu đoàn Azov cùng tàn quân Ukraine vào Khu công nghiệp Nhà máy Thép Azovstal, không ngạc nhiên khi nhà lãnh đạo Chechnya đưa ra kết luận lạc quan trên. Sau đó vào ngày 10/4, lời khai của các tù binh Quân đội Ukraine cho biết rằng, Tiểu đoàn 501 thuộc Lữ đoàn 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine, đang bảo vệ khu vực cảng Mariupol đã đầu hàng quân Nga; không phải vì họ sợ chết, mà do hết đạn, lương thực và không có chỗ nào để lùi. Lý do nữa mà Tiểu đoàn 501 đưa ra quyết định này, vì họ không muốn làm việc cho Tiểu đoàn Azov và các lực lượng đứng sau. Điều này cho thấy, các chiến binh không thuộc Tiểu đoàn Azov, hiện trong vòng vây Nhà máy thép Azovstal, cũng có thể hoang mang dao động tương tự. Một điều cần chú ý nữa đó là, vào tối ngày 10/4, chỉ huy thứ hai của Tiểu đoàn Azov ở Mariupol, đã đăng một video lên mạng xã hội và gần đây là bức tâm thư kêu ca rằng, những người của đơn vị anh ta, bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, đã bị các quan chức cấp cao Ukraine bị bỏ rơi hoàn toàn. Minh chứng cho điều này là Kiev đã không trả lời các cuộc gọi cầu cứu của Tiểu đoàn Azov trong hai tuần. Mặc dù tuyên bố này tiết lộ rằng, Tiểu đoàn Azov đang bị bao vây bởi tuyệt vọng. Nhưng điều nghịch lý là các quan chức cấp cao Ukraine, đã không trả lời các cuộc gọi giải cứu của Tiểu đoàn Azov trong hai tuần liên tiếp. Vậy câu hỏi đặt ra, là tàu chở hàng khô "Apache", do quân đội Ukraine điều động, đã đột nhập vào Mariupo nhằm giải cứu đối tượng nào? Nếu đúng như vậy, có thể kết luận rằng, trong vòng vây của Nhà máy thép Azovstal, hiện có một “con cá lớn” đáng giá hơn chỉ huy Tiểu đoàn Azov, trong mắt các quan chức cấp cao Ukraine. Những con cá lớn này “to” thế nào, không cần phải đoán già đoán non, vì chỉ cần “rút cạn nước”, những con cá lớn sẽ tự hiện ra. Còn đối với liên quân Nga, ưu tiên hàng đầu là đẩy nhanh nhịp độ cuộc tấn công, bẻ gãy hoàn toàn sự kháng cự ngoan cố của Tiểu đoàn Azov và những nhân vật quan trọng bị mắc kẹt, buộc họ phải ra đầu hàng. Tuy nhiên, hiện tại đó chỉ là “tính toán trên lý thuyết”. Đối với lực lượng liên quân Nga, giờ đây họ đang phải đối mặt với một rắc rối và thử thách lớn hơn tại Nhà máy thép Azovstal, so với chiến đấu trên đường phố. Do các cơ sở mặt đất liên tục bị pháo kích và các cuộc không kích của liên quân bắn phá, hơn 3.000 quân của Tiểu đoàn Azov và số còn lại của Quân đội Ukraine, đã sơ tán vào các đường hầm dưới lòng đất của Nhà máy thép Azovstal. Đường hầm chiến lược nằm sâu 30 mét dưới lòng đất, với tổng chiều dài hơn 24 km. Điều may mắn là lực lượng liên quân Nga, về cơ bản đã nắm được cách bố trí và sơ đồ của các lối đi ngầm này, thông qua quân đội Ukraine và các tù binh của Tiểu đoàn Azov. Nếu so với các trận chiến đường phố trong thành phố hơn một tháng qua, thì việc truy lùng và tiêu diệt các chiến binh của Tiểu đoàn Azov, trong những đường hầm chật hẹp và tối tăm, cùng với phần lớn là những người sẵn sàng chiến đấu liều chết; điều này sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều lần. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, nếu quân liên Nga sử dụng các phương pháp tìm kiếm và chiến đấu truyền thống, nhằm loại bỏ chiến binh của Tiểu đoàn Azov trong đường hầm dài 24 km dưới lòng đất, thì liên quân Nga ít nhất phải hy sinh quân số theo tỷ lệ 1/ 1,5. Điều này đồng nghĩa với việc, để tiêu diệt 3.000 chiến binh Tiểu đoàn Azov và quân Ukraine còn sót lại, liên quân Nga có thể phải trả giá bằng 4.500 sinh mạng; một con số quá lớn mà bất cứ chỉ huy nào khó có thể chấp nhận. Nếu thực sự buộc phải tham gia vào một trận chiến đường phố dưới lòng đất khó khăn như vậy, liên quân Nga không thể đạt được mục tiêu “kết thúc giao tranh ở Mariupol trong vòng một tuần”. Vì vậy, ngay từ bây giờ cần, họ phải tìm ra cách giải quyết vấn đề mới này. Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Chechnya đã đưa ra các đề xuất chiến thuật; đó là Nhà máy thép Azovstal gần biển và có thể bơm nước biển vào các đường hầm dưới lòng đất của Nhà máy thép. Tuy nhiên, muốn thực hiện phương pháp này, phải lấp kín các cửa chặn nước và các công trình thoát nước trong lối đi ngầm của Nhà máy thép Azovstal, vì vậy việc bơm đầy đường hầm bằng nước biển, có thể không có nhiều tác dụng. Và những đường hầm chiến lược này sâu 30 mét dưới mặt đất, rất khó để xả nước biển vào trong. Phương pháp truyền thống vẫn là sử dụng không quân, dùng bom xuyên phá để đánh vào những khu vực có thể tập trung lực lượng của Tiểu đoàn Azov để đảm bảo an toàn cho lực lượng tiến công. Nếu dùng máy bay ném bom để thả bom xuyên và ném bom các đường hầm ngầm dài tới 24 km, chắc chắn là một chiến thuật tốn nhiều công sức và thời gian; điều này chắc chắn sẽ kéo dài chu kỳ chiến dịch.

