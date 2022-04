Lý do nhà máy thép Azovstal là tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine?

“Trước tình hình bi thảm tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol và thực hiện theo các nguyên tắc hoàn toàn nhân đạo, Quân đội Nga một lần nữa đề nghị, các Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, ngừng giao tranh và hạ vũ khí của họ từ 12:00 giờ ngày 19/4”. Đây là lần thứ hai, kể từ khi Nga bao vây Nhà máy thép Azovstal, Moscow phát tín hiệu thuyết phục các binh lính Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố thủ trong Nhà máy đầu hàng. Chắc chắn sẽ có một trận chiến khó khăn ở đây trong tương lai gần. Có thể nói, tầm quan trọng của chiến lược, vị trí kinh tế, sự thăng trầm tinh thần quân đội và xu hướng tương lai của tình hình Nga và Ukraine dường như đều ngưng tụ trong Nhà máy thép có từ thời Liên Xô này. Nga đang trong tuần thứ tám phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Lavrov, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ngày 19/4 cho biết, chiến dịch quân sự chống Ukraine đã chính thức bước sang giai đoạn thứ hai. Quân đội Nga sẽ có những hành động gì trong giai đoạn hai? Theo tin tức do Bộ Quốc phòng Nga công bố, tính đến ngày 25/3, quân đội Nga đã hoàn thành giai đoạn đầu của nhiệm vụ chính - làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của Ukraine; sau đó, Quân đội Nga sẽ tập trung vào việc đạt được mục đích chính là kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas. Thời gian gần đây, Quân đội Nga đang dần tiến về phía đông Ukraine, đồng thời quân đội Ukraine cũng bắt đầu tập kết về hướng Donbass; cả hai bên đều sẵn sàng trận đánh quyết định, mang tính chiến lược ở miền đông Ukraine. Theo giới phân tích, thành phố Mariupol với dân số 400.000 người này, là một cảng quan trọng và huyết mạch giao thông trên bờ biển Azov của Ukraine. Trận chiến quyết định trong “mắt bão”, tập trung vào phía đông thành phố Mariupol. Sau khi giành quyền kiểm soát Mariupol, Quân đội Nga sẽ có thể mở ra hành lang trên bộ giữa Crimea và Donbass, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho việc triển khai lực lượng. Số lượng lớn quân bao vây Mariupol được rút ra, giúp đẩy nhanh các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở vùng Donbas. Về kinh tế, thành phố cảng lớn nhất vùng Azov là trung tâm xuất khẩu thép, than và ngô chính của Ukraine. Việc kiểm soát Mariupol sẽ giúp Nga kiểm soát hơn 80% đường bờ biển Biển Đen của Ukraine, cắt đứt giao thương hàng hải của nước này và do đó cô lập nước này với thế giới. Theo phân tích của BBC, nếu quân đội Nga chiếm được Mariupol, sẽ có thể cho người dân Nga thấy được kết quả hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đối với Ukraine, mất Mariupol sẽ là một đòn giáng nặng nề vào tinh thần quân đội. Kết quả hai bên tranh giành Mariupol, sẽ có tác động quan trọng đến toàn bộ tình hình xung đột Nga-Ukraine. Như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, Ukraine đang chuẩn bị chiến đấu với Quân đội Nga ở khu vực phía đông, và trận chiến này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình. Ngay từ vài ngày trước, phía Nga đã tuyên bố kiểm soát tất cả các khu vực đô thị của Mariupol, ngoại trừ Nhà máy thép Azov. Thiếu tướng Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Ukraine và lính đánh thuê còn lại, đã bị bao vây trong nhà máy thép Azovstal. Vào ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, vì lý do nhân đạo, tất cả binh lính Ukraine và lính đánh thuê trong Nhà máy thép Azovstal sẵn sàng giao nộp vũ khí, có thể được đảm bảo an toàn. Nhưng thời hạn đã qua, vẫn còn các chiến binh Ukraine không giao nộp vũ khí. Vào ngày 19/4, phía Nga một lần nữa thuyết phục họ đầu hàng - đề nghị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại Nhà máy thép Azovstal ngừng các hành động thù địch và hạ vũ khí. Nhưng hết thời hạn, binh lính Ukraine vẫn không chịu đầu hàng. Trên thực tế, việc chiếm đóng Nhà máy thép Azovstal không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Quân đội Nga. Tờ Izvestia của Nga cho biết, Azovstal được xây dựng từ thời Liên Xô, thiết kế bên trong rất phức tạp, sâu tới 6 tầng và diện tích tương đương một thành phố. Nhà máy được thiết kế có khả năng chống chịu được bom và một số cấu trúc, thậm chí còn được xây dựng để chống lại các cuộc tấn công hạt nhân. Hiện tại, Nhà máy thép Azovstal đã trở thành một pháo đài của Quân đội Ukraine. Hiện trong Nhà máy thép Azovstal còn hàng nghìn chiến binh của Tiểu đoàn Azov mang tư tưởng cực hữu, tàn quân Ukraine và khoảng 400 lính đánh thuê nước ngoài, đã bị bao vây bên trong Nhà máy thép. Hãng tin BBC của Anh, dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định, lực lượng chiến đấu Ukraine còn lại Nhà máy thép Azovstal, có thể sử dụng boongke, đường hầm và chiến thuật du kích để kháng cự trong thời gian dài. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cảnh báo rằng, Quân đội Nga dường như đã quyết định, san bằng Mariupol xuống mặt đất bằng mọi giá; đồng thời chỉ ra rằng, Mariupol có thể trở thành "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua, trong cuộc hòa đàm Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cảnh báo rằng, nếu Nga loại bỏ lực lượng bảo vệ Mariupol của Ukraine, các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không tiếp tục. Tuy nhiên, phía Nga bày tỏ quyết tâm đánh chiếm hoàn toàn Mariupol và hoạt động quân sự đặc biệt của Nga sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong mấy ngày qua, Quân đội Nga đã tiến hành hơn 300 cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo vào khu vực Donbas. Các quan chức Ukraine cho biết, cuộc tấn công trên bộ của Nga đã kéo dài gần như toàn bộ mặt trận, từ khu vực Kharkiv ở phía bắc đến cảng Mariupol ở phía đông nam.

“Trước tình hình bi thảm tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol và thực hiện theo các nguyên tắc hoàn toàn nhân đạo, Quân đội Nga một lần nữa đề nghị, các Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, ngừng giao tranh và hạ vũ khí của họ từ 12:00 giờ ngày 19/4”. Đây là lần thứ hai, kể từ khi Nga bao vây Nhà máy thép Azovstal, Moscow phát tín hiệu thuyết phục các binh lính Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố thủ trong Nhà máy đầu hàng. Chắc chắn sẽ có một trận chiến khó khăn ở đây trong tương lai gần. Có thể nói, tầm quan trọng của chiến lược, vị trí kinh tế, sự thăng trầm tinh thần quân đội và xu hướng tương lai của tình hình Nga và Ukraine dường như đều ngưng tụ trong Nhà máy thép có từ thời Liên Xô này. Nga đang trong tuần thứ tám phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Lavrov, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông ngày 19/4 cho biết, chiến dịch quân sự chống Ukraine đã chính thức bước sang giai đoạn thứ hai. Quân đội Nga sẽ có những hành động gì trong giai đoạn hai? Theo tin tức do Bộ Quốc phòng Nga công bố, tính đến ngày 25/3, quân đội Nga đã hoàn thành giai đoạn đầu của nhiệm vụ chính - làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu của Ukraine; sau đó, Quân đội Nga sẽ tập trung vào việc đạt được mục đích chính là kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbas. Thời gian gần đây, Quân đội Nga đang dần tiến về phía đông Ukraine, đồng thời quân đội Ukraine cũng bắt đầu tập kết về hướng Donbass; cả hai bên đều sẵn sàng trận đánh quyết định, mang tính chiến lược ở miền đông Ukraine. Theo giới phân tích, thành phố Mariupol với dân số 400.000 người này, là một cảng quan trọng và huyết mạch giao thông trên bờ biển Azov của Ukraine. Trận chiến quyết định trong “mắt bão”, tập trung vào phía đông thành phố Mariupol. Sau khi giành quyền kiểm soát Mariupol, Quân đội Nga sẽ có thể mở ra hành lang trên bộ giữa Crimea và Donbass, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho việc triển khai lực lượng. Số lượng lớn quân bao vây Mariupol được rút ra, giúp đẩy nhanh các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở vùng Donbas. Về kinh tế, thành phố cảng lớn nhất vùng Azov là trung tâm xuất khẩu thép, than và ngô chính của Ukraine. Việc kiểm soát Mariupol sẽ giúp Nga kiểm soát hơn 80% đường bờ biển Biển Đen của Ukraine, cắt đứt giao thương hàng hải của nước này và do đó cô lập nước này với thế giới. Theo phân tích của BBC, nếu quân đội Nga chiếm được Mariupol, sẽ có thể cho người dân Nga thấy được kết quả hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đối với Ukraine, mất Mariupol sẽ là một đòn giáng nặng nề vào tinh thần quân đội. Kết quả hai bên tranh giành Mariupol, sẽ có tác động quan trọng đến toàn bộ tình hình xung đột Nga-Ukraine. Như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, Ukraine đang chuẩn bị chiến đấu với Quân đội Nga ở khu vực phía đông, và trận chiến này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình. Ngay từ vài ngày trước, phía Nga đã tuyên bố kiểm soát tất cả các khu vực đô thị của Mariupol, ngoại trừ Nhà máy thép Azov. Thiếu tướng Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Ukraine và lính đánh thuê còn lại, đã bị bao vây trong nhà máy thép Azovstal. Vào ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, vì lý do nhân đạo, tất cả binh lính Ukraine và lính đánh thuê trong Nhà máy thép Azovstal sẵn sàng giao nộp vũ khí, có thể được đảm bảo an toàn. Nhưng thời hạn đã qua, vẫn còn các chiến binh Ukraine không giao nộp vũ khí. Vào ngày 19/4, phía Nga một lần nữa thuyết phục họ đầu hàng - đề nghị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại Nhà máy thép Azovstal ngừng các hành động thù địch và hạ vũ khí. Nhưng hết thời hạn, binh lính Ukraine vẫn không chịu đầu hàng. Trên thực tế, việc chiếm đóng Nhà máy thép Azovstal không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Quân đội Nga. Tờ Izvestia của Nga cho biết, Azovstal được xây dựng từ thời Liên Xô, thiết kế bên trong rất phức tạp, sâu tới 6 tầng và diện tích tương đương một thành phố. Nhà máy được thiết kế có khả năng chống chịu được bom và một số cấu trúc, thậm chí còn được xây dựng để chống lại các cuộc tấn công hạt nhân. Hiện tại, Nhà máy thép Azovstal đã trở thành một pháo đài của Quân đội Ukraine. Hiện trong Nhà máy thép Azovstal còn hàng nghìn chiến binh của Tiểu đoàn Azov mang tư tưởng cực hữu, tàn quân Ukraine và khoảng 400 lính đánh thuê nước ngoài, đã bị bao vây bên trong Nhà máy thép. Hãng tin BBC của Anh, dẫn lời các chuyên gia quân sự nhận định, lực lượng chiến đấu Ukraine còn lại Nhà máy thép Azovstal, có thể sử dụng boongke, đường hầm và chiến thuật du kích để kháng cự trong thời gian dài. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cảnh báo rằng, Quân đội Nga dường như đã quyết định, san bằng Mariupol xuống mặt đất bằng mọi giá; đồng thời chỉ ra rằng, Mariupol có thể trở thành "lằn ranh đỏ" không thể vượt qua, trong cuộc hòa đàm Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cảnh báo rằng, nếu Nga loại bỏ lực lượng bảo vệ Mariupol của Ukraine, các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không tiếp tục. Tuy nhiên, phía Nga bày tỏ quyết tâm đánh chiếm hoàn toàn Mariupol và hoạt động quân sự đặc biệt của Nga sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong mấy ngày qua, Quân đội Nga đã tiến hành hơn 300 cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo vào khu vực Donbas. Các quan chức Ukraine cho biết, cuộc tấn công trên bộ của Nga đã kéo dài gần như toàn bộ mặt trận, từ khu vực Kharkiv ở phía bắc đến cảng Mariupol ở phía đông nam.