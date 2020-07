Chiêm ngưỡng Pháo binh Việt Nam khai hỏa súng cối M1943, "khạc lửa" RPG-7

Ngày 10/7 vừa qua, đoàn công tác của Binh chủng Pháo binh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong - tư lệnh Binh chủng Pháo binh làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ Đội tuyển của Binh chủng sắp tới tham dự Hội thao Quân sự Quốc tế - ARMY Games 2020 đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng thiết giáp (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Cán bộ đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ đội tuyển Pháo binh - Nguồn: QĐND. Cũng trong chuyến thăm, những hình ảnh rõ nét về quá trình tập luyện của Đội tuyển được truyền tải một cách vô cùng chân thực, sắc nét những gian lao, khó khăn mà người chiến sĩ phải trải qua trên thao trường. Với việc lần đầu tiên tham gia nội dung thi lần này, cán bộ chiến sĩ của Đội tuyển nói riêng, Binh chủng Pháo binh nói chung, đã cố gắng phấn đấu, đạt thành tích cao nhất về cho nước nhà, đưa hình ảnh người bộ đội cụ Hồ cách mạng - chính quy - tinh nhuệ ra rộng rãi với bạn bè quốc tế. Ảnh: Kíp xe số 01 trước khi bước vào huấn luyện - Nguồn: QĐND. Đội tuyển Pháo binh Việt Nam sẽ tham gia nội dung thi Master of Artillery Fire (Pháo thủ giỏi) được tổ chức tại thao trường ở Kazakhstan. Các kíp pháo thủ sẽ sử dụng súng cối 2B11 cỡ nòng 120mm do nước chủ nhà cung cấp, tuy nhiên hiện nay trong biên chế pháo binh Việt Nam chưa có loại súng cối này. Do vậy, chiến sĩ ta đang tập luyện trước với loại M1943 do Liên Xô cũng có cỡ nòng 120mm tuy nhiên lạc hậu hơn.

Ảnh: Các pháo thủ cơ triển khai khí tài ra trận địa từ xe thiết giáp - Nguồn: QĐND. Ngoài ra, trong bài thi, các chiến sĩ Pháo binh cũng sẽ được trang bị áo giáp và mũ chống đạn do chủ nhà cấp phát. Tuy nhiên, do thiếu thốn về mặt trang bị, các chiến sĩ Việt Nam đã sử dụng mũ sắt Ssh-60 và bao xe mang hộp tiếp đạn súng AK trong quá trình tập luyện, nhằm làm quen với cân nặng mà bản thân sẽ phải mang trong tình huống thực hiện bài thi. Ảnh: Pháo thủ nạp đạn cối 120mm trong buổi huấn luyện - Nguồn: QĐND. Mỗi đội tuyển sẽ cử hai khẩu đội súng cối tham gia lần lượt các nội dung thi: Thi cá nhân, chạy nước rút đêm và đua tiếp sức, đồng thời cũng sẽ mang vác khí tài đặc chủng, tổ chức cơ động trên bốn làn đường phủ đá dăm của thao trường được bố trí vật cản theo độ khó tăng dần. Ảnh: Cối 120mm khai hỏa, mục tiêu bài bắn có cự ly từ 1.700-2.000m - Nguồn: QĐND. Không những vậy, kíp Pháo thủ còn phải thực hành bài bắn súng chống tăng RPG-7 và tiểu liên AK.

Ảnh: Pháo thủ Việt Nam huấn luyện bắn súng B-41 (RPG-7) và súng AK - Nguồn: QĐND. Trước đó, trong những ngày cuối tháng 6 vừa rồi, kênh truyền hình QPVN cũng đã làm phóng sự về quá trình huấn luyện của Đội tuyển Pháo binh Việt Nam chuẩn bị cho Hội thao quân sự ARMY Games 2020 sắp tới. Đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề, chính vì vậy, mọi thành viên của Đội luôn phải thể hiện sự quyết tâm cao độ, nỗ lực hết mình. Ảnh: Khẩu đội pháo binh triển khai từ xe bọc thép - Nguồn: QPVN. Trong phóng sự, những chiến sĩ Pháo binh đã tập luyện với súng cối 100mm do Việt Nam tự chế tạo. Có thể thấy rằng, Đội tuyển được tập luyện với những khí tài sẵn có, điều kiện vũ khí chưa đúng với tiêu chuẩn cuộc thi, tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn cố gắng tập luyện, đồng thời tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về thông số, cấu tạo của loại khí tài, vũ khí mới sẽ được cấp phát.

Ảnh: Khẩu đội cối 100mm thực hiện điều chỉnh tham số mục tiêu - Nguồn: QPVN Sắp tới đây, Đội tuyển Pháo binh sẽ lên đường sang nước bạn sớm để tiếp tục huấn luyện thành thục địa hình thi đấu cũng như làm quen với khí tài mới sử dụng trong cuộc thi. Ảnh: Chiến sĩ thực hiện thao tác ngắm bắn cối 100mm do Việt Nam chế tạo. Có thể thấy rằng, công tác huấn luyện hiện nay của Đội tuyển Pháo binh là vô cùng khẩn trương, cũng như có sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo Binh chủng. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu đội tuyển tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm tập luyện sát nội dung thi đấu, bảo đảm an ninh, an toàn, chú trọng rèn luyện sức khỏe, trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ. Mong rằng trong kỳ thi đấu lần này, Đội tuyển sẽ đạt thành công rực rỡ. Ảnh: Khẩu đội cối 100mm điều chỉnh thông số mục tiêu cho súng - Nguồn: QPVN. Video Pháo binh Việt Nam lần đầu tham gia thi đấu tại Army Games 2020 - Nguồn: QPVN

