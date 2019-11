Chi tiêu quốc phòng Nga đột ngột giảm sốc vì "chẳng còn gì để nâng cấp"?

heo thông tin mới nhất vừa được Sputnik đăng tải, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố nguyên nhân dẫn đến việc quốc gia này cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Nguồn ảnh: Rumil. Cụ thể, ông Putin khẳng định việc Nga cắt giảm chi tiêu quốc phòng không đồng nghĩa với việc quân số hay sức mạnh của quân đội Nga bị giảm đi. Việc chi tiêu quốc phòng của cường quốc quân sự này bị cắt giảm đơn giản là do quân đội Nga hiện đã chạm tới "đỉnh của hiện đại hoá". Nguồn ảnh: Rumil. Việc chạm tới đỉnh của hiện đại hoá khiến quân đội Nga không còn gì để nâng cấp, mọi trang thiết bị đang được quân đội Nga sử dụng đều là mới nhất, hiện đại nhất và nguy hiểm nhất (theo quan điểm riêng của quốc gia và phù hợp với tình hình hiện tại), không còn gì để đổi mới và cải tiến. Nguồn ảnh: Rumil. Hiện tại, Nga sẽ cần đổ nhiều tiền của hơn vào nỗ lực tạo ra các sản phẩm công nghệ cao hiện đại hơn, các loại vũ khí chiến lược nguy hiểm hơn trong tương lai. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên số tiền nghiên cứu này sẽ không thấm vào đâu so với số tiền được sử dụng để trang bị, nâng cấp và hiện đại hoá cho quân đội. Việc đã đạt đỉnh của quá trình hiện đại hoá khiến quân đội Nga "giảm tải" được một phần rất lớn ngân sách quốc phòng. Nguồn ảnh: Rumil. Trước đó, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẽ không bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang với nước ngoài trong tương lai gần, kịch bản của Chiến tranh Lạnh chắc chắn sẽ không được lặp lại. Nguồn ảnh: Rumil. Trong năm 2019 này, ngân sách quốc phòng của Nga chỉ vào khoảng 48 tỷ USD, đứng thử bảy thế giới sau Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Anh, Pháp và Nhật Bản. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên, tác động lớn nhất vào việc làm ngân sách quốc phòng của Nga bị suy giảm là do chỉ số này được tính bằng đồng USD - mà tỷ giá giữa đồng Rúp của Nga với USD Mỹ đang giảm rất mạnh, khiến cho ngân sách quy đổi ra USD của Nga có phần "hụt hơi" so với các quốc gia khác. Nguồn ảnh: Rumil. Trong khi đó, thống kê năm 2018 chỉ ra rằng toàn bộ các quốc gia NATO dù không chi đủ 2% GPD cho ngân sách quốc phòng theo cam kết gia nhập lực lượng này nhưng cũng đã chi tới 1000 tỷ USD cho quốc phòng. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Những xe tăng tốt nhất thế giới ở thế kỷ 21.

